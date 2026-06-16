América Latina

Chile: la Justicia investiga un presunto tráfico de menores haitianos bajo el gobierno de Boric

Un informe de la Contraloría General de la República, reveló el ingreso de más de 300 niños y adolescentes de ese país bajo la figura de “reunificación familiar” en 2025

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niños desplazados en haití
Para peor, las autoridades desconocen el paradero de una buena parte de los niños que entraron al país.

Luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto tráfico de más de 300 niños y adolescentes haitianos que entraron al país en vuelos chárter entre enero y abril de 2025, de la mano de al menos 12 adultos -entre chilenos y haitianos-, los que oficiaron como “tutores legales” sin tener lazos sanguíneos con los menores.

Mediante un comunicado, desde la fiscalía señalaron que la causa busca “analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional, bajo la figura de reunificación familiar, en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025”, a saber, la administración del expresidente Gabriel Boric.

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Ello, puesto que la CGR “habría identificado que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC), cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, remataron.

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El presidente Kast tildó el asunto como “gravísimo”.
El presidente Kast tildó el asunto como “gravísimo”.

Denuncia “gravísima”

Este lunes, en conversación con el canal 24 Horas, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, calificó el asunto como “demasiado grave” y aseguró que “nos interesa poder indagar si hay vuelos sin listado de pasajeros, vuelos sin evidencia o validación, entre otros, de adultos acompañantes de aquellos menores, y la existencia o no de autorizaciones de viaje de menores de edad”.

De acuerdo al persecutor, existe “una zona gris de alto riesgo que deberá ser despejada con una investigación con la mayor celeridad, y esperamos, como así siempre ha sido, que todos estos organismos públicos (la DGAC y el Sermig) que hemos dado cuenta, pongan a disposición la mayor cantidad de antecedentes a la brevedad posible al Ministerio Público”.

Según Campos, existen “varias líneas investigativas (...) Primero, toda aquella información que el Servicio Nacional de Migraciones deberá otorgar. Segundo, las coordinaciones que pueda tener la Subsecretaría de la Niñez. Y tercero, (...) va a haber una línea investigativa sobre quién financia esos vuelos chárter con niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar”.

“Acá vamos a llegar aguas arriba adonde tengamos que llegar, y el Ministerio Público no tiene tapujo alguno respecto de las personas que puedan estar involucradas, sea cual sea el grado, la calidad de la persona, el Ministerio Público va a investigar y si hay responsabilidad penal llevarlo a tribunales de justicia como corresponde”, remató el fiscal.

Cabe señalar que una nota de BioBíoChile reveló que la Defensoría de la Niñez envió desde 2023 varios oficios a diversas autoridades advirtiendo sobre la falta de coordinación entre dichos organismos públicos y los riesgos de esta migración irregular de niños haitianos, sin obtener respuestas.

Finalmente, el presidente José Antonio Kast publicó en su cuenta de X que “la denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

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