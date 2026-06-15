América Latina

Prisión preventiva para la dueña de una empresa de banquetes que estafó a 60 novios

La fiscalía estima los montos defraudados en unos USD 135 mil

Guardar
Google icon

Las estafas ocurrieron durante todo el año pasado.

Este domingo la Corte de Apelaciones de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) revocó de forma unánime la libertad provisoria y dejó en prisión preventiva a Natalia Álvarez Murillo, banquetera formalizada por el delito de estafa reiterada a unas 60 parejas de novios. Sin embargo, su pareja y socio en la empresa Probarte, José Galarce, no se presentó a la audiencia de formalización, por lo que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Según antecedentes de la investigación, la empresa captaba clientes y exigía abonos de hasta el 20% del presupuesto a sabiendas de que no contaban con la solvencia económica para prestar los servicios, y al llegar el día del matrimonio simplemente no se presentaban, forzando a los novios a buscar soluciones de último minuto. Hasta ahora, la fiscalía estima los montos defraudados en unos $120 millones de pesos (USD 135 mil).

PUBLICIDAD

La mayoría de estas estafas se llevaron a cabo durante todo el año pasado y una influencer rusa que participó de uno de los casamientos, con más de 200 invitados, relató en un video la experiencia.

“No había mesas, ni sillas, ni comida, nada (...) Algunos fuimos a comprar comida. Otros se fueron a la casa de los padres del novio: ahí organizamos picoteo, carnes y bebidas en cuestión de minutos y la verdad lo pasamos increíble“, narró la chica.

PUBLICIDAD

“La empresa de banquetería era recomendada, con experiencia, pero, al parecer, decidieron cerrar y antes de hacerlo, estafar a cientos de personas (...) Es terrible, no debería pasar“, agregó.

Finalmente, hizo una reflexión: “La vida se lo quita multiplicado. Y no siempre en dinero; a veces en cosas mucho más valiosas. Todo tiene un precio. Y todo se paga. La vida siempre encuentra la manera de recuperar el equilibrio”.

Prisión preventiva para la dueña de una empresa de banquetes que estafó a 60 novios
La mayoría de los novios improvisó un cóctel y siguieron adelante con la fiesta.

Los descargos de la banquetera

Una vez estalló el escándalo, aupado por la viralización del video de la influencer rusa, Natalia Álvarez publicó una declaración pública y después cerró todas sus redes sociales.

“Ese día, por circunstancias externas que interfirieron directamente en la operación y que escaparon a mi capacidad de control los servicios comprometidos no pudieron ser ejecutados (...) Si bien existieron factores que impidieron la realización de los eventos, asumo plenamente la responsabilidad que me corresponde como representante legal y dueña del servicio“, aseguró la banquetera.

“Como corresponde, se iniciará el proceso de reembolsos e indemnizaciones para todas las personas y familias afectadas. Cada caso será abordado de manera individual con el fin de garantizar un proceso justo, respetuoso y totalmente transparente. Sé que ninguna acción borrará lo sucedido, pero reitero mi compromiso total con la reparación, la verdad y la responsabilidad”, remató en esa oportunidad.

Temas Relacionados

ChileBanqueteraEstafaNatalia Álvarez MurilloJosé Galarce

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

El conteo oficial indica que las llegadas desde Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 7 de junio fueron atendidas con vuelos y buses, bajo el Plan Retorno al Hogar

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

La tasa de morosidad a abril de este año se situó en 8.5%, superior a los niveles de otros productos financieros, como los préstamos hipotecarios o de automóvil

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Protección Civil informó que 15 personas permanecen resguardadas porque las autoridades municipales aún consideran inseguro su retorno, luego de una emergencia que activó 11 centros y atendió a 229 evacuados en todo el país

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

El 62% de las empresas de la región planea reforzar sus programas de apoyo psicológico y bienestar ante el impacto del estrés, la ansiedad y el agotamiento en la productividad y la retención de talento

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

Caso Jet Set da un giro judicial: Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por homicidio involuntario en República Dominicana

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la coerción contra Antonio y Maribel Espaillat López, prohibió su salida del país y aseguró bienes para una eventual reparación civil a las víctimas

Caso Jet Set da un giro judicial: Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio por homicidio involuntario en República Dominicana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La presencia femenina en directorios impulsa la rentabilidad y resiliencia, según KPMG Perú

La presencia femenina en directorios impulsa la rentabilidad y resiliencia, según KPMG Perú

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

Superintendente Daniel Quintero inició investigación por supuestas irregularidades entre EPS y firma de Abelardo de la Espriella

¿No habrá clases este jueves? Pablo Lemus decreta asueto en Jalisco por el México vs. Corea del Sur

Este es el precio del oro en Colombia este lunes 15 de junio

INFOBAE AMÉRICA

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Oliver Tree y la fortuna que dejó el músico tras su muerte en Brasil

Mick Jagger descartó el retiro y anticipó el regreso de los Rolling Stones a los escenarios: “Estoy listo”

La última voluntad de Oliver Tree sobre su patrimonio: “Mi familia no va a recibir ni un centavo”