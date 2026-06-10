Siguen las protestas masivas en Bolivia: la policía arrestó a uno de los dirigentes que impulsan los bloqueos

Una multitud marchó por el centro de La Paz y reactivó las protestas que agitan Bolivia desde hace más de un mes (Reuters)

En esta jornada, una marcha masiva en La Paz reactivó las protestas que continúan desde hace más de un mes en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ocasionaron desabastecimiento de combustible y alimentos. Sindicatos obreros y campesinos, junto a organizaciones indígenas quechuas de Potosí y grupos de Cochabamba, integraron la movilización, que sumó el apoyo de sectores afines al expresidente Evo Morales.

En ese contexto, la policía detuvo durante algunas horas a Vicente Salazar, principal dirigente de la Federación Departamental de los Campesinos “Túpac Katari”, que protagonizó estas manifestaciones durante estos 40 días. La captura se produjo cuando una multitud de campesinos y otros sectores marchaba hacia el centro de la ciudad, según registraron medios locales.

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“El pueblo ya ha decidido, hermanos. Ese es el clamor del pueblo; al presidente le quedan dos caminos: la renuncia voluntaria o la convulsión”, había dicho el líder antes de su arresto.

Los organizadores sostuvieron que el Ejecutivo ignoró demandas salariales, no garantizó la calidad de la gasolina y denunció la detención de dirigentes como uno de los principales motivos de la protesta. La convocatoria volvió a instalar el conflicto en el centro político del país tras semanas de bloqueos y escasez.

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Durante la jornada, las fuerzas de seguridad reforzaron los accesos a la plaza central donde se ubica el Palacio de Gobierno. Policías antimotines dispersaron a los huelguistas con gases lacrimógenos cuando intentaron acercarse a la plaza de armas. El gobierno desplegó un operativo para impedir el ingreso de los manifestantes a zonas estratégicas.

Evo Morales confirmó la detención del dirigente campesino Vicente Salazar durante las protestas en La Paz (Europa Press)

En este escenario, el expresidente Evo Morales confirmó la detención de Vicente Salazar y expresó su respaldo público al líder sindical, asegurando ante sus seguidores que cuenta con el apoyo de miles de personas. Además, respondió a declaraciones recientes del alcalde de La Paz y lanzó una advertencia pública.

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“El hermano alcalde hace un momento decía ‘Evo tiene los días contados’,vamos a ver quién tiene los días contados", declaró.

Las protestas cumplieron 40 días desde su inicio y los cortes de ruta afectaron especialmente a La Paz y El Alto, donde se registraron escasez de oxígeno medicinal, alimentos y otros productos de primera necesidad. La Defensoría del Pueblo reportó al menos 10 fallecidos desde inicios de mayo hasta el 2 de junio.

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Los bloqueos alcanzaron seis de las nueve regiones del país. Aunque el número de puntos bloqueados bajó de 95 a 85, según la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), el impacto económico se sintió de forma generalizada. Las pérdidas por los bloqueos y protestas superaron USD 2.000 millones, según estimaciones de sectores productivos.

Los principales sindicatos rechazaron los llamados al diálogo y exigieron el cese de las detenciones de sus dirigentes. También denunciaron que el Ejecutivo buscó negociar con representantes no reconocidos por las bases movilizadas.

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Paz acusó a los organizadores de estar vinculados a “narcoterroristas” y reforzó la seguridad en la capital (Reuters)

La situación política se tensó cuando el presidente Rodrigo Paz, con siete meses en el cargo, denunció que las protestas estuvieron impulsadas por “narcoterroristas”. El mandatario promulgó una ley que le permitió declarar estado de excepción, una medida que restringiría las libertades de reunión y movimiento y autorizaría la intervención de las fuerzas armadas para disolver los bloqueos de carreteras.

La posibilidad de aplicar esa medida provocó un rechazo inmediato de los sindicatos, que advirtieron sobre el riesgo de una mayor confrontación social. En paralelo, el presidente firmó un acuerdo con el alcalde de El Alto, Elieser Roca, para la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura.

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Las protestas reflejaron el descontento de sectores de la sociedad boliviana tras el fin de dos décadas de gobiernos socialistas encabezados por Evo Morales y Luis Arce. Muchos manifestantes denunciaron que la gestión de Paz no logró revertir la crisis económica más severa de los últimos 40 años.

En los mercados de La Paz y El Alto, los precios de carnes y vegetales se duplicaron, mientras combustibles y medicinas escasearon. Además, en la jornada de tensión de ayer, conductores pasaron noches en fila en estaciones de servicio a la espera de un suministro de gasolina limitado.

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(Con información de AFP y EFE)