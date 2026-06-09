Comerciantes, productores y artesanos exigieron el fin de los bloqueos de vías en Bolivia

Productores y comerciantes claman por el fin de los bloqueos en Bolivia

Cientos de productores, comerciantes y artesanos marcharon en La Paz con banderas blancas este lunes, en rechazo a los bloqueos que mantienen desde principios de mayo sectores que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y que han provocado pérdidas millonarias, el cierre de negocios y despidos.

La movilización recorrió zonas comerciales hasta llegar al centro histórico de la ciudad, sede del Gobierno y Legislativo, bajo la consigna: "No al bloqueo y sí al trabajo“.

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El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Edwin Fernández, declaró a EFE que solicitó a los sectores obreros y campesinos en conflicto que cesen sus protestas, ya que afectan al “90%” de la población trabajadora, que no cuenta con salario fijo y depende de emprendimientos propios.

Según Fernández, a raíz de los bloqueos iniciados el 6 de mayo, las pequeñas empresas de La Paz y El Alto debieron despedir a “muchos trabajadores”, al quedarse sin insumos y enfrentar pérdidas “millonarias”.

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Una mujer sostiene un cartel durante una marcha exigiendo el desbloqueo de vías y la pacificación del país este lunes, en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que las pérdidas globales para la economía boliviana superan los 2.340 millones de dólares, mientras que los dirigentes de los gremiales o comerciantes minoristas calculan un perjuicio de 1.200 millones de dólares.

“El sector productivo el día de mañana (martes) va a salir a desbloquear, no vamos a permitir que un grupo de sindicalistas, parásitos (...) sigan perjudicando al país”, expresó a EFE Marcelo Fernández, productor de El Alto.

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Los bloqueos han generado desabastecimiento y encarecimiento de alimentos, además de escasez de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, recursos necesarios para los hospitales.

Las protestas y bloqueos de carreteras son promovidos por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia de Paz como “única demanda” y rechazan el diálogo.

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Personas participan en una marcha exigiendo el desbloqueo de vías en La Paz, Bolivia (EFE/Luis Gandarillas)

Los sectores movilizados, especialmente los campesinos, acusan a Paz de marginarlos en las decisiones gubernamentales, pese a que afirman haberle dado la victoria en las elecciones de 2025.

El Gobierno acusó a Morales de presuntamente financiar las protestas con recursos del “narcotráfico“, motivo por el cual pidió a los dirigentes de las organizaciones sociales evitar ser “utilizados” por el ex mandatario.

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El presidente Paz firmó este lunes la ley que regula los estados de excepción, aunque su promulgación no implica vigencia automática, ya que falta un decreto que debe ser anunciado y aprobado por el Legislativo.

Paz, quien este lunes cumplió siete meses en el cargo, reiteró a las organizaciones movilizadas su disposición al diálogo.

Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no recibieron atención médica oportuna por los bloqueos y otras tres que murieron en el contexto de las protestas, en circunstancias aún bajo investigación.

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