América Latina

Comerciantes, productores y artesanos exigieron el fin de los bloqueos de vías en Bolivia

La movilización recorrió zonas comerciales hasta llegar al centro histórico de La Paz, sede del Gobierno y Legislativo, bajo la consigna: “No al bloqueo y sí al trabajo“

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Productores y comerciantes claman por el fin de los bloqueos en Bolivia

Cientos de productores, comerciantes y artesanos marcharon en La Paz con banderas blancas este lunes, en rechazo a los bloqueos que mantienen desde principios de mayo sectores que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y que han provocado pérdidas millonarias, el cierre de negocios y despidos.

La movilización recorrió zonas comerciales hasta llegar al centro histórico de la ciudad, sede del Gobierno y Legislativo, bajo la consigna: "No al bloqueo y sí al trabajo“.

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El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Edwin Fernández, declaró a EFE que solicitó a los sectores obreros y campesinos en conflicto que cesen sus protestas, ya que afectan al “90%” de la población trabajadora, que no cuenta con salario fijo y depende de emprendimientos propios.

Según Fernández, a raíz de los bloqueos iniciados el 6 de mayo, las pequeñas empresas de La Paz y El Alto debieron despedir a “muchos trabajadores”, al quedarse sin insumos y enfrentar pérdidas “millonarias”.

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Productores y comerciantes claman por el fin de los bloqueos en Bolivia
Una mujer sostiene un cartel durante una marcha exigiendo el desbloqueo de vías y la pacificación del país este lunes, en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que las pérdidas globales para la economía boliviana superan los 2.340 millones de dólares, mientras que los dirigentes de los gremiales o comerciantes minoristas calculan un perjuicio de 1.200 millones de dólares.

“El sector productivo el día de mañana (martes) va a salir a desbloquear, no vamos a permitir que un grupo de sindicalistas, parásitos (...) sigan perjudicando al país”, expresó a EFE Marcelo Fernández, productor de El Alto.

Los bloqueos han generado desabastecimiento y encarecimiento de alimentos, además de escasez de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, recursos necesarios para los hospitales.

Las protestas y bloqueos de carreteras son promovidos por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia de Paz como “única demanda” y rechazan el diálogo.

Productores y comerciantes claman por el fin de los bloqueos en Bolivia
Personas participan en una marcha exigiendo el desbloqueo de vías en La Paz, Bolivia (EFE/Luis Gandarillas)

Los sectores movilizados, especialmente los campesinos, acusan a Paz de marginarlos en las decisiones gubernamentales, pese a que afirman haberle dado la victoria en las elecciones de 2025.

El Gobierno acusó a Morales de presuntamente financiar las protestas con recursos del “narcotráfico“, motivo por el cual pidió a los dirigentes de las organizaciones sociales evitar ser “utilizados” por el ex mandatario.

El presidente Paz firmó este lunes la ley que regula los estados de excepción, aunque su promulgación no implica vigencia automática, ya que falta un decreto que debe ser anunciado y aprobado por el Legislativo.

Paz, quien este lunes cumplió siete meses en el cargo, reiteró a las organizaciones movilizadas su disposición al diálogo.

Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no recibieron atención médica oportuna por los bloqueos y otras tres que murieron en el contexto de las protestas, en circunstancias aún bajo investigación.

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