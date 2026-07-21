América Latina

Estados Unidos concedió la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro

En junio, un tribunal brasileño lo sentenció a más de cuatro años de cárcel y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos, al considerarlo responsable de pedir apoyo al gobierno de Donald Trump, en la causa judicial contra su padre

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El exdiputado gestionó su “green card” mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra (Europa Press)
El exdiputado gestionó su “green card” mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra (Europa Press)

El Gobierno de Estados Unidos concedió la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro bajo la categoría EB-1A, destinada a solicitantes a los que se les reconocen habilidades extraordinarias. El trámite, iniciado hace más de un año, culminó este mes y permitió que el exdiputado obtuviera la “green card”, con derecho a vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, explicó que recurrió a Estados Unidos en busca de protección ante lo que describe como una persecución judicial impulsada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En junio, la justicia brasileña sentenció a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras hallarlo culpable de solicitar la intervención estadounidense en el proceso contra su padre, quien actualmente cumple una pena de 27 años de cárcel por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2022.

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Estados Unidos otorgó la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (Europa Press)
Estados Unidos otorgó la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (Europa Press)

El exdiputado admitió que la solicitud de residencia coincidió con el avance de la causa judicial en Brasil. Aseguró que viajó inicialmente a Estados Unidos con la intención de permanecer solo unos días, pero decidió establecerse de forma indefinida al considerar que el contexto político y judicial en su país lo obligaba al exilio.

“Solo puedo agradecer a la administración Trump por su consideración. Seguí el proceso, cumplí con los requisitos y ahora ha llegado el resultado. Vine a Estados Unidos con la intención de pasar solo unos días y terminé teniendo que exiliarme debido a la persecución en Brasil”, había declarado Eduardo Bolsonaro al medio Metrópoles.

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Además, afirmó que los fallos del juez Alexandre de Moraes, responsable de la causa en el Supremo Tribunal Federal, carecen de efecto fuera de Brasil.

Durante su estadía en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro mantuvo vínculos estrechos con sectores conservadores y miembros de la administración de Donald Trump, a quienes agradeció públicamente por el apoyo que, según sus palabras, facilitó la obtención de la residencia permanente.

Eduardo Bolsonaro perdió su escaño como diputado tras ausencias reiteradas en el Congreso (Reuters)
Eduardo Bolsonaro perdió su escaño como diputado tras ausencias reiteradas en el Congreso (Reuters)

En Brasil, su situación laboral y política continuó deteriorándose. La Policía Federal concluyó el proceso disciplinario abierto en su contra por abandono de funciones y recomendó al Ministerio de Justicia su destitución definitiva de la institución. Bolsonaro, que ocupaba el cargo de escribano en la delegación policial de Angra dos Reis desde 2010, fue apartado preventivamente en febrero, poco después de perder su banca como diputado federal por la acumulación de ausencias injustificadas.

En su nueva condición de residente permanente en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro aseguró que únicamente consideraría regresar a Brasil si se revierten las condenas judiciales en su contra.

(Con información de Europa Press y CNN Brasil)

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