Rodrigo Lara respondió a señalamientos de Petro, relacionados con la presidencia del Senado: “Es libre de solicitar el voto”

Rodrigo Lara aseguró que la oposición tendrá garantías en la administración entrante - crédito Diego Pineda/Colprensa

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, que está próximo a culminar su mandato, informó que aceptó la propuesta que surgió de liderar el Pacto Histórico al dejar el cargo más importante del país. El partido ejercerá la oposición en la administración del mandatario electo Abelardo de la Espriella, que inicia el 7 de agosto de 2026.

“Me han pedido en Tunja, en palabras del senador, y quien debiera ser el que asumiera como presidente de Colombia, Iván Cepeda, que sea presidente del Pacto Histórico, cuando salga de la presidencia de la república y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante 4 años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido”, indicó el jefe de Estado saliente en la red social.

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En su publicación, aseguró que espera contar con una bancada en el Congreso de la República que sea unida. Por eso, solicitó el reglamento más estricto, con el fin de garantizar que cada votación que se lleve a cabo sea verdaderamente pública: “Se acaban los manguitos”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el ministro del Interior designado Rodrigo Lara se está entrometiendo en decisiones que son de los partidos - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Asimismo, afirmó que espera que nadie del Pacto Histórico vote por políticos que, a su juicio, suelen criminalizar la política y afectar la democracia de Colombia. “Ni la derecha se debe criminalizar por el hecho de ser derecha, le di todas las garantías democráticas en mi gobierno, y tampoco al progresismo se debe criminalizar. La base de la democracia es la libertad política y no su judicialización”, precisó.

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De igual manera, criticó al ministro del Interior designado Rodrigo Lara por pronunciarse sobre la puja que hay por la presidencia del Senado de la República. El congresista Alfredo Deluque, apoyado por el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, se enfrenta al legislador Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

“Lamento que el señor Rodrigo Lara se entrometa en decisiones que son de los partidos, pero ya ha dado el primer paso del fascismo”, añadió.

Gustavo Petro informó que aceptó la propuesta del Pacto Histórico de ser el presidente de la colectividad - crédito @petrogustavo/X

En una publicación en X, el jefe de la cartera entrante respondió a las declaraciones del primer mandatario saliente. Afirmó que, durante la administración de Abelardo de la Espriella, el Pacto Histórico y los demás partidos que se declaren en oposición, contarán con todas las garantías para exponer sus posturas y actuar en concordancia desde el Legislativo.

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“@petrogustavo Sepa Presidente Petro, que muy a su pesar, su partido contará con todas las garantías por parte de este gobierno entrante para el ejercicio democrático de la oposición”, señaló.

No obstante, recalcó que el deber de quienes ejercen oposición en el Congreso es tener una conducta democrática y pacífica, buscando que esa oposición se haga desde el Legislativo y no desde la calle.

En relación con la elección del presidente del Senado de la República, Rodrigo Lara afirmó que el mandatario Gustavo Petro estaría pensando en apoyar al candidato del Centro Democrático, pese a que el partido que representa fue opositor a su Gobierno. Sin proporcionar pruebas, afirmó que tanto el jefe de Estado como sus aliados buscarían afectar la administración entrante de De la Espriella.

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El ministro del Interior designado Rodrigo Lara respondió al anuncio del presidente Petro de aceptar la propuesta de ser el presidente del Pacto Histórico - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“Ud es libre de solicitar el voto por el Dr Honorio Enríquez (Henríquez), candidato de un sector del Centro Democrático. Todo el país conoce que su propósito y el de sus aliados no es otro que el de sabotear por intereses mezquinos el inicio del gobierno de @ABDELAESPRIELLA (sic)”, detalló el jefe de la cartera entrante.

Lara aseguró que el Gobierno entrante no dejará que impacten negativamente sus iniciativas y recordó que una gran cantidad de ciudadanos respalda al presidente electo. “Créame que no se los vamos a permitir. Nos respalda la esperanza, el cariño y la confianza del pueblo colombiano”, precisó el ministro designado.

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