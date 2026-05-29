América Latina

Gremios de salud piden certificaciones de calidad para los fármacos que Ecuador busca comprar a India

Piden que los medicamentos anunciados por el Gobierno para enfrentar el desabastecimiento hospitalario cuenten con certificaciones internacionales, controles regulatorios y procesos transparentes de supervisión

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(Foto: Pixabay)
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La Confederación Nacional de Salud solicitó al Gobierno ecuatoriano que los medicamentos que serán adquiridos a India para abastecer el sistema público cuenten con certificaciones internacionales de calidad y mecanismos de control que garanticen su seguridad antes de ser distribuidos a pacientes en hospitales y centros médicos del país. El pedido fue difundido tras el anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa sobre un plan para importar fármacos desde ese país asiático con el objetivo de enfrentar los problemas de desabastecimiento que afectan a distintas unidades de salud.

La propuesta fue presentada por el mandatario durante su Informe a la Nación del 24 de mayo de 2026. En su intervención, Noboa señaló que Ecuador avanzará en acuerdos con India para adquirir medicamentos destinados a fortalecer la red pública de salud y garantizar la disponibilidad de tratamientos para miles de pacientes que actualmente enfrentan dificultades para acceder a determinados fármacos.

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Según información proporcionada por autoridades gubernamentales, la iniciativa contempla la compra de decenas de medicamentos considerados prioritarios para hospitales públicos. Entre ellos figuran tratamientos utilizados para pacientes oncológicos, personas con enfermedades renales que requieren diálisis, pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos que dependen de medicinas de alto costo o difícil disponibilidad.

Pixabay
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Tras el anuncio presidencial, representantes de gremios médicos, organizaciones de pacientes y especialistas en regulación sanitaria expresaron la necesidad de que cualquier proceso de adquisición esté acompañado por controles rigurosos y mecanismos transparentes de supervisión. La Confederación Nacional de Salud señaló que el origen de los medicamentos no debe ser el único criterio de evaluación y que es indispensable conocer cuáles serán los laboratorios proveedores y qué certificaciones respaldarán los productos.

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El gremio indicó que los medicamentos destinados al sistema público deben cumplir estándares internacionales equivalentes a los exigidos en mercados altamente regulados. También pidió que la información relacionada con registros sanitarios, procesos de fabricación, estudios de calidad y certificaciones de buenas prácticas de manufactura sea difundida públicamente una vez que se concreten los acuerdos de compra.

El debate ocurre en un contexto marcado por reiteradas denuncias de desabastecimiento en hospitales públicos. Durante los últimos años, pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas han reportado dificultades para acceder a medicamentos esenciales dentro de la red estatal de salud. Organizaciones de pacientes han realizado plantones, pronunciamientos y solicitudes a las autoridades para que se garantice el suministro continuo de tratamientos.

India es reconocida como uno de los mayores productores de medicamentos genéricos del mundo y abastece a numerosos sistemas sanitarios públicos y privados en distintos continentes. Diversos organismos internacionales han señalado que una parte significativa de los medicamentos utilizados en programas globales de salud proviene de laboratorios instalados en ese país. Asimismo, varias compañías farmacéuticas indias cuentan con certificaciones emitidas por organismos reguladores internacionales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos.

FILE PHOTO: Signage is seen outside of the Food and Drug Administration (FDA) headquarters in White Oak, Maryland, U.S., August 29, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
FILE PHOTO: Signage is seen outside of the Food and Drug Administration (FDA) headquarters in White Oak, Maryland, U.S., August 29, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Sin embargo, especialistas consultados por distintos medios han recordado que la industria farmacéutica india también es amplia y diversa, por lo que la calidad puede variar entre fabricantes. En los últimos años, organismos de control de varios países han emitido observaciones y alertas relacionadas con determinados laboratorios específicos, situación que ha llevado a expertos a insistir en la necesidad de evaluar cada proveedor de forma individual.

El presidente Noboa aseguró que los medicamentos que serán adquiridos cumplirán con estándares internacionales y que el objetivo de la iniciativa es reducir los problemas de abastecimiento que afectan a hospitales públicos. El mandatario sostuvo que Ecuador buscará proveedores que cumplan requisitos técnicos y regulatorios reconocidos a nivel internacional.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) tendrá un papel relevante dentro del proceso. La entidad es responsable de verificar que los productos farmacéuticos que ingresan al país cumplan con la normativa ecuatoriana y los requisitos establecidos para garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Entre sus funciones se encuentran la revisión de registros sanitarios, documentación técnica, certificados de fabricación y otros requisitos regulatorios.

Un bote de medicinas. (Pixabay)
Un bote de medicinas. (Pixabay)

La discusión también ha puesto atención sobre los procedimientos de contratación pública que serán utilizados para concretar las compras. Representantes de distintos sectores han solicitado que los procesos se desarrollen con transparencia y que se publiquen detalles relacionados con cantidades, costos, proveedores y mecanismos de supervisión.

Expertos en salud pública han señalado que la adquisición de medicamentos constituye apenas una parte de los desafíos que enfrenta el sistema sanitario ecuatoriano. También han destacado la importancia de fortalecer la logística de distribución, los sistemas de almacenamiento y los mecanismos de control que permitan garantizar que los productos lleguen oportunamente a hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional.

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