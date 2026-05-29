El ICE arrestó a la hija del general del régimen cubano Ulises Rosales, ex integrante de la dirección del Partido Comunista de Cuba

EEUU detuvo a la hija del general cubano Ulises Rosales, ex miembro de la dirección del Partido Comunista de la isla

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Miami a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano y ex vicepresidente del Consejo de Ministros del régimen de Cuba, Ulises Rosales, luego de violar las leyes estadounidenses por ingresar al país con una visa de visitante.

Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU este jueves a la agencia EFE, el arresto se realizó el martes pasado y, según datos del sistema electrónico del ICE, la mujer permanece bajo custodia en el Centro de Transición Broward en Pompano Beach, al sur de Florida.

PUBLICIDAD

“Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera ilegal de Cuba que entró en Estados Unidos con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Ella no abandonó el país, una violación de las leyes de nuestra nación”, indicó un vocero del DHS.

El organismo no ofreció más detalles sobre la detención, aunque subrayó que “cada extranjero ilegal recibe su debido proceso”.

Ulises Rosales, padre de la detenida, integró el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra junto a Fidel Castro y, tras 1959, ocupó altos cargos en las Fuerzas Armadas y en el Partido Comunista de Cuba. Ostenta el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y dirigió los ministerios del Azúcar y de la Agricultura.

PUBLICIDAD

El general cubano Ulises Rosales, quien dirigió los ministerios del Azúcar y de la Agricultura en la isla (Archivo)

El arresto de Alina Rosales Aguirreurreta adquiere relevancia política y simbólica debido al historial de su padre, considerado uno de los generales más influyentes del régimen cubano. Exministro del Azúcar, exministro de Agricultura y figura de confianza del poder castrista durante décadas, Rosales mantuvo una posición central dentro de la estructura estatal de la isla.

La detención de su hija contrasta con el estilo de vida documentado por investigaciones periodísticas sobre la familia. Un trabajo realizado por el periodista Mario J. Pentón, con la colaboración de Luis Domínguez para Martí Noticias, recogió pruebas de que hijos, nietos y otros familiares del general accedieron a viajes internacionales y propiedades exclusivas. Según ese informe, “la familia de Ulises Rosales del Toro disfruta de una vida de privilegios, viajes y lujos inalcanzables para la mayoría de los cubanos”.

PUBLICIDAD

Entre los elementos consignados por la investigación figura que Suema Rosales Aguirreurreta, otra hija del general, reside entre Cancún y Cuba, realiza viajes frecuentes y gestiona negocios en La Habana. Un hijo de Rosales del Toro vive en Italia y celebró una boda de alto nivel en Nápoles, con familiares desplazándose por varios países europeos. La nieta, Daniela Rosales Pérez, mostró en redes sociales imágenes de sus recorridos por Europa en julio de 2021, en coincidencia con las protestas del 11J en la isla. En 2017, Perla Rosa Rosales Aguirreurreta, también hija del general, asumió la dirección de Habaguanex S.A., la empresa estatal cubana de turismo y patrimonio.

La detención de Rosales Aguirreurreta ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana, que incluye el arresto de cubanos aliados del régimen castrense en territorio estadounidense. Hace una semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de una ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa, tras la revocación de su residencia permanente y al acusarla de colaborar con las autoridades de la isla y representar una amenaza para la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al secretario de Estado, Marco Rubio. La detención de Rosales Aguirreurreta ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana (REUTERS/Evan Vucci)

En otro caso, una corte federal en el Distrito Central de Florida condenó a siete meses de cárcel al piloto cubano Raúl González-Pardo Rodríguez por falsear datos en sus formularios de inmigración. González-Pardo Rodríguez figura entre los cinco militares acusados la semana pasada por el Departamento de Justicia (DOJ), junto al expresidente cubano Raúl Castro, por el derribo de aeronaves de Hermanos al Rescate en 1996, suceso en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.

El pasado 7 de mayo, Estados Unidos sancionó al conglomerado militar cubano Gaesa como parte de las medidas para presionar la economía cubana, en el marco de las advertencias del presidente Donald Trump de aumentar el control sobre el país caribeño.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)