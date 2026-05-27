América Latina

Protestas en Bolivia: los bloqueos causan pérdidas millonarias y agravan el desabastecimiento en sectores productivos clave

Las protestas que ya suman tres semanas afectan gravemente la actividad económica nacional, dificultando el abastecimiento en principales ciudades y comprometiendo la operatividad logística e industrial en más de la mitad del territorio boliviano

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Protestas en La Paz exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta críticas tras seis meses de gestión debido a la crisis social y económica. (REUTERS/Claudia Morales)
Protestas en La Paz exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta críticas tras seis meses de gestión debido a la crisis social y económica. (REUTERS/Claudia Morales)

Pequeños comerciantes, transportistas y productores bolivianos salen a las calles por los bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva poco más de seis meses en el cargo. Las protestas acumulan 21 días y se extienden a seis departamentos del país, sin que el Gobierno haya dado señales de resolución.

En rechazo a estas movilizaciones, decenas de ellos marcharon este martes con banderas blancas por el centro histórico de La Paz con consignas como “queremos trabajar” y “por culpa del bloqueo estamos en las calles”. Los manifestantes, entre ellos varias mujeres aimaras, recorrieron las calles aledañas a la plaza Murillo, custodiada por agentes antidisturbios, aunque ninguno se dirigió hacia ella.

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La dirigente gremialista Miriam Hernández señaló que “varios negocios han cerrado” por las movilizaciones y por el desabastecimiento de alimentos derivado de los cortes de vías. “Ya estamos cansados, la gente humilde está cansada”, afirmó.

La falta de insumos médicos, como oxígeno, en La Paz, El Alto y Oruro, agrava la crisis sanitaria derivada de los bloqueos en rutas nacionales. (EP)
La falta de insumos médicos, como oxígeno, en La Paz, El Alto y Oruro, agrava la crisis sanitaria derivada de los bloqueos en rutas nacionales. (EP)

Sindicatos de transportistas realizaron también este martes bloqueos callejeros en La Paz ante la escasez de combustible, agravada porque los cortes de carreteras impiden el abastecimiento desde las distribuidoras. Algunos gremios de choferes amenazaron con sumarse a las protestas si no se agilizan las compensaciones por daños causados a sus vehículos por gasolina en mal estado vendida en los primeros meses del año.

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Las movilizaciones son protagonizadas por sectores campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019). La Paz, El Alto y Oruro registran falta de insumos médicos como oxígeno medicinal, mientras miles de vehículos permanecen varados en rutas nacionales e internacionales, incluidas las que conducen a los puertos de Chile y Perú.

En Cochabamba, Jhasmani Medrano, presidente de la Fundación de Productores Lecheros (Fundaprolec), informó que el sector acumula pérdidas superiores a 10 millones de bolivianos (unos USD 1,44 millones), con 2 millones adicionales (unos USD 289.000) por cada día de bloqueo. Más de 300 camiones con maíz, afrecho y cascarilla de soya permanecen retenidos en carreteras cortadas, sin poder abastecer a los productores.

Las marchas con banderas blancas reflejan el hartazgo de la población ante el desabastecimiento y la pérdida de ingresos por los cortes de carreteras. (REUTERS/Claudia Morales)
Las marchas con banderas blancas reflejan el hartazgo de la población ante el desabastecimiento y la pérdida de ingresos por los cortes de carreteras. (REUTERS/Claudia Morales)

Al no poder almacenarse, la leche “sí o sí tiene que venderse en el día”, según explicó Medrano. Ante esa situación, la Alcaldía de Cochabamba autorizó de forma extraordinaria la comercialización de leche, huevos y flores en tres plazas públicas de la ciudad. El intendente municipal Enrique Navia precisó que los productores estarán habilitados desde las 8.30 horas.

El presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Marlon Álvarez, advirtió sobre un posible desabastecimiento de pollo en las próximas semanas. Cochabamba mueve 1,2 millones de pollos por semana, pero varias granjas comienzan a quedarse sin insumos y el traslado de pollitos bebé acumula retrasos.

En el sector textil, Gladys Nieto, presidenta de Bolivia Produce Regional Cochabamba, informó que la imposibilidad de cumplir entregas y trasladar mercadería durante tres semanas de cortes generó pérdidas de USD 100.000.

(Con información de EFE y Los Tiempos)

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