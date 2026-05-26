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La Fuerza Aérea chilena graduó a su primera piloto de aviones F-16: “El cielo nunca fue el límite”

La teniente Francisca Caces marcó a sus 29 años un hito en la historia de la aviación chilena

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La Fuerza Aérea chilena graduó a su primera piloto de aviones F-16
La teniente Caces tuvo que cumplir 15 meses de duro entrenamiento.

Un verdadero hito logró la teniente Francisca Caces, de 29 años, quien se convirtió este lunes en la primera mujer en graduarse como piloto de aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

En una ceremonia realizada en el Hangar de la Vª Brigada Aérea, el Comandante del Grupo de Aviación N°8, Gastón Cerda, felicitó al grupo de oficiales recién graduados, quienes durante 15 meses cumplieron “un complejo proceso de instrucción aérea que puso a prueba su disciplina, capacidad de estudio y dedicación. Fueron meses de intenso entrenamiento, sacrificio y aprendizaje”.

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Según explicó el comandante Cerda en su alocución, aprender a pilotar estas aeronaves requiere primero de una rigurosa fase teórica a fin de conocer el funcionamiento de la máquina, para luego comenzar con vuelos de instrucción reales. Finalmente, los flamantes pilotos se entrenaron en simulaciones de combate aire-aire y aire-superficie.

“A altas velocidades, donde los márgenes de error se reducen a fracciones de segundo, estos aviadores deben demostrar un control absoluto de la aeronave”, recordó Cerda.

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Así las cosas, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Hugo Rodríguez, hizo entrega a los nuevos pilotos de sus respectivos certificados, destacando entre ellos a la teniente Francisca Caces, puesto que “en el mundo son muy pocas las mujeres que han alcanzado esta capacidad”, asunto que calificó como un “doble orgullo” para la institución.

La Fuerza Aérea chilena graduó a su primera piloto de aviones F-16
La flamante oficial ingresó a la Escuela de Aviación el año 2015 y realizó su primera instrucción en el avión de entrenamiento fabricado en Chile, T-35 Pillán.

La primera mujer mujer en pilotar un F-16

De acuerdo a información entregada por la FACh, la teniente Francisca Caces ingresó a la Escuela de Aviación el año 2015 como miembro de la Bandada Tauro, realizando su programa de instrucción aérea en el querido avión de entrenamiento fabricado en Chile, T-35 Pillán.

En 2019, fue destinada a la IIIª Brigada Aérea en Puerto Montt y al año siguiente al Grupo de Aviación N°1 de la Iª Brigada Aérea en Iquique, cumpliendo en este último el Curso Táctico de Combate. Allí recibió su piocha roja que simboliza la preparación y esfuerzo de estos pilotos.

En los años siguientes fue piloto operacional del A-29 “Super Tucano” y el año pasado, cumplió en el Grupo de Aviación N°8 de la Vª Brigada Aérea su formación arriba de los F-16.

En una breve declaración, la flamante primera piloto de combate chilena dijo que espera ser la primera “pero no la última. El cielo nunca fue el límite y la Fuerza Aérea de Chile avanza con quienes se atreven más”.

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