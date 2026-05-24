Trágico accidente en Brasil: al menos ocho muertos tras el choque entre un autobús y un camión en la “Carretera del Miedo”

Al menos ocho personas fallecieron en la mañana de este domingo tras una colisión entre un camión de carga y un autobús de pasajeros

Al menos ocho personas murieron y otras seis resultaron heridas la madrugada de este domingo en un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un camión cargado de chatarra en la carretera federal BR-251, a la altura del kilómetro 236, en el municipio de Santa Cruz de Salinas, en el norte del estado brasileño de Minas Gerais. La colisión se produjo en torno a las 06:00 hora local y, según el Cuerpo de Bomberos Militar del estado, todas las víctimas mortales viajaban en el autobús.

Tras el impacto, los vehículos se incendiaron de inmediato y un tercer vehículo quedó involucrado en la dinámica del accidente, según las primeras pesquisas de la Policía Rodoviaria Federal (PRF). El derrame de combustible y otros fluidos inflamables aceleró la propagación del fuego, que consumió las estructuras de las unidades. Cinco de los cuerpos quedaron carbonizados y atrapados entre los hierros, lo que obligó a un complejo trabajo de desencarcelamiento.

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Los servicios de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales de Taiobeiras, Pedra Azul y Medina, sin que las autoridades hayan ofrecido un parte detallado sobre su estado. La carretera permanece cerrada en ambos sentidos a la espera de los peritajes y la retirada de los restos, lo que generó una congestión de más de quince kilómetros, según el cuerpo de bomberos. El autobús circulaba en dirección a Bahía y el camión, en sentido a Salinas.

El tramo del siniestro es una subida estrecha y en curva, excavada entre dos taludes, una geometría que la PRF ha identificado como propicia para colisiones frontales. La BR-251, una vía de calzada única que atraviesa una región serrana, es conocida en la zona como “Carretera del Miedo” por la frecuencia de siniestros graves. Solo en lo que va de 2026 acumula al menos setenta accidentes, veinticinco muertos y sesenta y cinco heridos, según datos de la PRF.

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Al menos ocho personas fallecieron en la mañana de este domingo tras una colisión entre un camión de carga y un autobús de pasajeros

El accidente ocurre apenas un mes después de otra tragedia en la misma vía: el pasado 21 de abril, seis miembros de una misma familia procedente de São Paulo murieron al chocar de frente contra un camión en el kilómetro 164, a unos setenta kilómetros del punto del siniestro de este domingo. Aquel episodio duplicó el número de muertes registradas en la carretera durante el primer bimestre y reavivó las protestas vecinales, que reclaman desde hace años la duplicación completa del trazado.

A finales de marzo, el grupo EcoRodovias se adjudicó en subasta la concesión del tramo minero de la BR-251 junto con un sector de la BR-116. El contrato, cuya firma estaba prevista para junio o julio, contempla la duplicación de unos veinticuatro kilómetros, pasarelas peatonales y mejoras en el trazado. Líderes regionales exigen ampliar las obras a los trescientos kilómetros del corredor, en particular las sierras de Francisco Sá y de Salinas, donde se concentran los siniestros mortales.

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El siniestro se inscribe en un patrón estructural de la siniestralidad vial brasileña. En 2025, las rutas federales del país registraron 72.483 accidentes y 6.044 muertes, un promedio de 199 siniestros y 16 fallecidos por día, según el balance anual de la PRF. Minas Gerais encabezó el ranking nacional con 9.559 accidentes. Pese a la leve caída interanual del 4% en víctimas mortales, el inicio de 2026 mostró un repunte: durante el Carnaval, entre el 13 y el 18 de febrero, murieron 130 personas en rutas federales, un 52,9% más que en el mismo período de 2025.

La investigación quedó a cargo de la PRF y de la pericia técnica del estado. Mientras tanto, el norte de Minas Gerais vuelve a contar sus muertos en una carretera cuyas obras de modernización, prometidas durante años, aún no han comenzado.

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