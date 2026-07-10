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Cédula en Colombia tendrá opciones no binario y transgénero: así será el cambio

El Decreto 0732 de 2026 reglamentó la actualización del componente sexo. El primer trámite notarial será gratuito y no exigirá certificados médicos o psicológicos

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El rediseño del documento incorpora elementos de seguridad, accesibilidad y referencias culturales, buscando restaurar la confianza y fortalecer la identidad digital de extranjeros en el país - crédito Colprensa
Además de las categorías femenino y masculino, las opciones no binario, identificada con las letras NB, y transgénero, representada con la letra T - crédito Colprensa

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0732 de 2026, que reglamenta la actualización del componente sexo en los documentos de identidad y permite incorporar, además de las categorías femenino y masculino, las opciones no binario, identificada con las letras NB, y transgénero, representada con la letra T.

La medida está dirigida a las personas que quieran que la información registrada en sus documentos refleje su identidad de género. Para hacerlo deberán adelantar el procedimiento correspondiente ante una notaría y posteriormente actualizar los datos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el Ministerio de Justicia explicó que el decreto responde a un llamado de la Corte Constitucional para garantizar el reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales de identificación.

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Servicios ofrecidos incluyen expedición de cédulas digitales y certificados de nacionalidad - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Además de las categorías femenino y masculino, las opciones no binario, identificada con las letras NB, y transgénero, representada con la letra T - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Uno de los cambios centrales es que el trámite notarial para corregir el componente sexo será gratuito cuando la persona lo realice por primera vez. La disposición busca facilitar el acceso al procedimiento y evitar que el costo se convierta en una barrera para quienes soliciten la modificación.

Cambio no exigirá certificados médicos o psicológicos

El decreto establece que las personas interesadas no tendrán que presentar certificaciones médicas o psicológicas para acceder a la actualización. El procedimiento se basa en la decisión de quien solicita que sus documentos correspondan con la manera en que se identifica.

Durante el trámite notarial también deberá reconocerse el nombre identitario de la persona. La norma señala que la atención debe prestarse de manera digna y respetuosa, de acuerdo con la identidad expresada por quien realiza la solicitud.

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Una vez completada la actuación ante la notaría, será necesario acudir a la Registraduría para actualizar la información en los documentos de identidad. El decreto diferencia así la corrección notarial del paso posterior requerido para que el cambio quede incorporado en los registros oficiales.

Cédula digital en Colombia
Paso a paso para obtener la cédula digital. @www.registraduria.gov.co. Página oficial

Las nuevas categorías se suman a las opciones que ya aparecen en los documentos. La identificación NB corresponderá a no binario, mientras que la letra T será utilizada para transgénero. Femenino y masculino continuarán disponibles para quienes se identifiquen con esas categorías.

La medida no implica que todas las personas deban modificar sus documentos. El procedimiento está pensado únicamente para quienes deseen solicitar el cambio y cumplir los pasos establecidos ante las autoridades correspondientes.

Registraduría reportó miles de correcciones desde 2015

Según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre el 1.º de enero de 2015 y el 31 de enero de 2026 se realizaron al menos 7.916 correcciones del componente sexo para personas mayores de edad con identidades de género diversas.

Ese registro muestra que el cambio del componente sexo ya era solicitado antes de la expedición del nuevo decreto. La reglamentación ahora define de manera expresa las categorías disponibles y fija las condiciones que deben aplicarse durante el proceso.

El Ministerio de Justicia sostuvo que la decisión busca dar cumplimiento a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en materia de reconocimiento de la identidad de género. La inclusión de las categorías no binario y transgénero amplía las opciones disponibles en los documentos de identificación.

El carácter gratuito del primer trámite notarial es otro de los puntos relevantes. Quienes acudan por primera vez a corregir el componente sexo no deberán asumir ese costo, aunque posteriormente tendrán que completar la actualización ante la Registraduría.

La atención en notaría deberá respetar el nombre identitario, incluso durante las etapas previas a la expedición del nuevo documento. Con ello, la norma pretende que el trato recibido durante el procedimiento corresponda con la forma en que la persona se reconoce.

El Decreto 0732 de 2026 establece así una ruta que combina el trámite notarial y la actualización registral. Las personas interesadas podrán solicitar que el componente sexo de sus documentos refleje su identidad de género sin aportar diagnósticos médicos o evaluaciones psicológicas.

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