Presidente Asfura y Shin Fujiyama dialogan sobre alianzas para construir más escuelas en Honduras

El filántropo japonés reveló que enfrenta limitaciones físicas tras una operación en su rodilla. (Foto: Casa Presidencial)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y la primera dama, Lissette del Cid de Asfura, sostuvieron una reunión con el influencer y filántropo japonés Shin Fujiyama para explorar nuevas alianzas destinadas a impulsar la construcción y remodelación de centros educativos en distintas zonas vulnerables del país.

El encuentro estuvo enfocado en fortalecer los proyectos educativos desarrollados por la fundación One Thousand Schools, iniciativa liderada por Fujiyama y reconocida por promover la construcción y rehabilitación de escuelas en comunidades con limitadas condiciones de infraestructura.

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Durante la reunión, Shin Fujiyama presentó una serie de propuestas orientadas a ampliar el alcance de los proyectos que actualmente desarrolla en Honduras, especialmente en sectores rurales y comunidades donde miles de niños enfrentan dificultades para acceder a espacios educativos dignos.

El creador de contenido destacó que la fundación ha logrado construir y rehabilitar más de un centenar de centros educativos en diferentes regiones del país, beneficiando a miles de estudiantes hondureños.

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Sin embargo, explicó que actualmente enfrenta algunas limitaciones físicas tras someterse recientemente a una operación en su rodilla, situación que le ha impedido continuar realizando las maratones, carreras y retos deportivos que utilizaba para recaudar fondos destinados a la construcción de escuelas.

La primera dama Lissette del Cid de Asfura participó en el encuentro orientado a impulsar nuevas alianzas escolares.

A pesar de ello, Fujiyama aseguró que mantiene firme su compromiso de continuar apoyando la educación hondureña y buscando nuevas formas de financiamiento para los proyectos impulsados por su fundación.

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“Esperamos que esto sea una colaboración muy productiva y grande para los niños de Honduras”, expresó el filántropo tras concluir la reunión con el mandatario hondureño.

Asimismo, calificó el encuentro como positivo y agradeció la apertura mostrada tanto por el presidente Asfura como por la primera dama para trabajar conjuntamente en favor de la niñez hondureña.

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Durante sus declaraciones, Shin Fujiyama reveló además que en la reunión se concretó una primera donación destinada a la construcción de un aula escolar, considerada una de las necesidades más urgentes dentro de los proyectos educativos actualmente impulsados por la fundación.

El influencer explicó que presentó personalmente la solicitud al presidente hondureño, quien autorizó de manera inmediata el apoyo económico para iniciar las obras correspondientes.

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Shin Fujiyama presentó propuestas enfocadas en ampliar la construcción y remodelación de escuelas. (Foto: Casa Presidencial)

Según detalló Fujiyama, el desembolso permitirá avanzar en la construcción de nuevos espacios educativos que beneficiarán directamente a estudiantes de comunidades con históricas carencias en infraestructura escolar.

La reunión también sirvió para abordar otros programas y proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema educativo hondureño.

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Durante el encuentro, el presidente Asfura compartió algunas de las iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia educativa, entre ellas programas de distribución de libros escolares, kits educativos y materiales didácticos en distintos departamentos del país.

El mandatario reiteró además su interés en continuar fortaleciendo acciones orientadas a mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de niños hondureños, especialmente en zonas donde las escuelas enfrentan deterioro, falta de mobiliario y limitaciones estructurales.

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La educación y la infraestructura escolar se han convertido en uno de los temas prioritarios dentro de distintos sectores sociales del país, debido a las condiciones precarias en las que operan numerosos centros educativos, principalmente en áreas rurales.

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con Shin Fujiyama para fortalecer proyectos educativos en Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

En muchas comunidades hondureñas, estudiantes reciben clases en aulas deterioradas, sin acceso adecuado a mobiliario, agua potable, energía eléctrica o materiales didácticos básicos.

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Ante esta situación, el trabajo realizado por organizaciones y fundaciones como One Thousand Schools ha sido destacado por diversos sectores educativos y comunitarios, especialmente por el impacto generado en zonas vulnerables.

Shin Fujiyama se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en Honduras debido a sus proyectos humanitarios enfocados en educación, salud y apoyo comunitario.

A través de contenido difundido en redes sociales y actividades deportivas solidarias, el filántropo ha logrado recaudar fondos nacionales e internacionales para financiar la construcción y rehabilitación de escuelas en diferentes regiones del país.

Sus iniciativas también han permitido visibilizar las necesidades que enfrentan miles de estudiantes hondureños y generar apoyo de empresas, voluntarios y organizaciones internacionales.