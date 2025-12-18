El turismo uruguayo espera un 10% más de argentinos en el verano aunque cree que gastarán menos

Punta del Este, Uruguay

A pocos días de que comience oficialmente el verano, en Uruguay hay altas expectativas por la temporada que se viene. Tanto en el sector público como en el privado esperan que los números sean los mejores de la pospandemia en un contexto caracterizado por la estabilidad de Argentina, el lugar desde el que llegan los principales clientes del rubro.

La Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) presentó este miércoles un informe del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres), que concluye que el verano llegará entre un 10% y un 12% más de turistas desde el país vecino.

“Entendemos que la situación de Argentina estabilizada nos da una coyuntura de corto plazo mejor que la que hemos tenido en años anteriores”, dijo Fernando Tapia, el presidente de la Camtur, entrevistado en el noticiero Telemundo de Canal 12.

Registro general este sábado, 3 de febrero, de una playa colmada de bañistas, en Punta del Este (Uruguay). EFE/Gianni Schiaffarino

“Van a llegar más turistas argentinos. De hecho, este año ya llegaron más turistas argentinos que el año anterior. Pero Ceres tiene un modelo de proyección que le permite estimar que va a ser entre un 10% y un 12% más de los turistas argentinos que van a llegar el año que viene con respecto a 2025. Como los turistas argentinos son el 65% de los turistas que llegan, es un impacto importante que va a tener con respecto a este año”, proyectó Tapia.

El empresario señaló que cada año que pasa después de la pandemia ha sido mejor que el anterior, pero marcó que todavía no se ha llegado al nivel de ingreso de gasto que los turistas tuvieron en el país en 2017, el mejor año histórico del turismo.

“Falta recuperar las divisas o el gasto de los turistas en el país. Entendemos que eso se va a ir recuperando. El turismo en el corto plazo, con la situación argentina, y en el mediano y largo plazo apuntando a otros destinos como Brasil, es una herramienta que las autoridades tendrían que tener en cuenta para que sea parte de la solución de algunos de los problemas que tiene el Uruguay”, dijo Tapia.

Las estimaciones

El informe de Ceres concluye que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 llegarán a Uruguay más de 1.400.000 extranjeros no residentes, lo que convertirá a la próxima temporada en la segunda mejor de la historia en cantidad de personas. Este número implica un crecimiento del 5% con respecto a la temporada anterior. En el sector privado también se proyecta que haya un leve incremento de los visitantes argentinos y brasileños y una estabilidad de los turistas de otros orígenes.

José Ignacio, en Uruguay (Crédito: Marcelo Umpierrez)

En cuanto al gasto, el modelo de estimación de Ceres marca que los visitantes no residentes dejarán en el país un 4% de lo que lo hicieron en la temporada anterior. Esta cifra será similar a la de 2019 y 2020, pero aún un 27% por debajo de la mejor temporada de la historia. “Esto muestra que si bien vendrían los mismos turistas que en 2016/17, gastarían significativamente menos en términos reales”, proyecta Ceres.

Con respecto a los argentinos, Ceres señala que en 2025 hubo un “incremento significativo” en la cantidad que llegaron al país y marca que también hubo un crecimiento de paraguayos, europeos y norteamericanos. En sentido contrario, hubo una caída de brasileños, chilenos y de los visitantes de otras partes de la región.

Para 2026, Ceres proyecta que 50.000 extranjeros no residentes ingresarán al país con respecto al 2025 (un crecimiento del 2%).

Piriápolis está a 40 minutos en auto de Punta del Este (Infobae)

El estudio concluye que en el sector hay un “optimismo generalizado” en términos de facturación, para el corto y largo plazo. Los operadores turísticos de Uruguay, sin embargo, señalan que es importante que haya cambios impositivos para mejorar la rentabilidad del país y aliviar costos operativos, así como también incentivos fiscales a inversiones, una mayor conexión aérea y promoción internacional.