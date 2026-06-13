Estados Unidos y Paraguay firmaron acuerdos clave en materia de energía nuclear y cooperación en defensa

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña (@SecRubio)

El Gobierno de Paraguay anunció este sábado que próximamente firmará acuerdos clave con Estados Unidos, centrados en energía nuclear civil y cooperación en seguridad, tras una reunión entre el presidente Santiago Peña y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en Los Ángeles.

Ambos coincidieron en la importancia de profundizar la alianza estratégica entre los dos países y proyectaron nuevas líneas de trabajo en sectores energéticos y comerciales.

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“Excelente encuentro con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Avanzamos en una agenda bilateral enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y seguridad", expresó el presidente Peña en sus redes.

El jefe de la diplomacia norteamericana, en tanto, también destacó la reunió con el mandatario paraguayo: “Genial ver hoy al presidente Peña y hablar sobre el progreso que hemos logrado para hacer nuestro hemisferio más seguro y próspero”.

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La Presidencia de Paraguay detalló que el diálogo incluyó una revisión de la agenda bilateral, donde se abordaron temas como el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la cooperación en seguridad. Los mandatarios también evaluaron mecanismos para facilitar el acceso de la carne paraguaya al mercado estadounidense y la posibilidad de establecer una conexión aérea directa entre ambos países.

La diversificación de la matriz energética se ha convertido en un eje prioritario para el gobierno paraguayo. Actualmente, la generación eléctrica del país es 100% renovable, basada principalmente en la energía hidroeléctrica proveniente de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá, compartidas con Brasil y Argentina respectivamente. En este contexto, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) firmó en abril un convenio de cooperación no vinculante con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para explorar las aplicaciones de la tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR). Según la información publicada, el objetivo del acuerdo consiste en “impulsar el análisis de la energía nuclear como una posible opción estratégica dentro del proceso de diversificación de la matriz energética”.

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Represa hidroelectrica Yacyretá (NA)

Esta iniciativa se suma a otros movimientos recientes del país en el terreno de la transición energética. En abril, Paraguay también suscribió un memorando de entendimiento junto a 55 naciones para asegurar la cadena de suministros de minerales críticos, fundamentales para el desarrollo de tecnologías limpias. El acuerdo se alcanzó tras una reunión en Washington promovida por la Administración de Donald Trump, y busca posicionar a Paraguay como un actor relevante en la producción y exportación de insumos estratégicos para la industria global de energías no contaminantes.

Durante la jornada previa a la reunión bilateral, Peña y Rubio asistieron al debut de sus selecciones nacionales en el Mundial de fútbol en Los Ángeles. Acompañados por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presenciaron la victoria de Estados Unidos por 4-1 frente a Paraguay. Este encuentro deportivo sirvió de antesala para fortalecer los lazos políticos y comerciales.

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La apuesta por la energía nuclear representa una transformación significativa para Paraguay, cuya infraestructura eléctrica ha estado tradicionalmente ligada a la hidroelectricidad. La opción por los SMR abre la puerta a nuevas inversiones y a la posibilidad de garantizar la seguridad energética en el mediano y largo plazo, en línea con las tendencias globales de descarbonización y diversificación de fuentes. “El documento busca impulsar el análisis de la energía nuclear como una posible opción estratégica dentro del proceso de diversificación de la matriz energética”, señaló la ANDE en su comunicado.

El memorando sobre minerales críticos, suscrito en el marco de una iniciativa estadounidense, busca coordinar políticas para “facilitar la transición energética y asegurar el suministro de elementos esenciales para la fabricación de tecnologías limpias”, según el resumen. Paraguay se posiciona así en el debate internacional sobre el acceso y la gestión responsable de recursos estratégicos, mientras avanza en su agenda de integración y cooperación con socios clave como Estados Unidos.

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El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firman el acuerdo militar entre Paraguay y EEUU (REUTERS/Kevin Mohatt)

La reunión entre Peña y Rubio refuerza la perspectiva de que la colaboración entre ambos países irá más allá del intercambio comercial, abarcando temas de seguridad, ciencia y tecnología. En el corto plazo, se espera la formalización de los acuerdos anunciados y la apertura de nuevos canales de diálogo institucional.

El pasado mes de marzo, el presidente Peña promulgó el acuerdo SOFA entre Paraguay y Estados Unidos que regula la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en el país. Para el oficialismo, se trata de una “obligación estratégica” necesaria para enfrentar al crimen organizado y otras amenazas transnacionales.

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El acuerdo SOFA otorga a los empleados del Departamento de Defensa y a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos privilegios, exenciones e inmunidades comparables a los que reciben los diplomáticos, según la Convención de Viena de 1961. Esto implica que podrán ingresar y permanecer en Paraguay con documentación estadounidense, portar armas, vestir uniforme y no pagar impuestos locales. Además, podrán introducir equipos tecnológicos sin pasar por inspecciones exhaustivas y operar sistemas de telecomunicaciones propios, sin costo por el uso del espectro radioeléctrico.