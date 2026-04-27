América Latina

Chile: el gobierno de Kast negocia con la oposición para aprobar su Plan de Reconstrucción

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunirá esta jornada con dirigentes del Partido Comunista y el Frente Amplio

Guardar
José Antonio Kast de cabello gris habla en un podio con el escudo de Chile. Está flanqueado por varias personas, una mujer a la izquierda, un hombre con pin de Chile a la derecha
El Plan de Reconstrucción para Chile es la batalla legislativa mas importante del Gobierno de Kast.

Este lunes el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunirá en la sede del Congreso en Santiago con dirigentes del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), a fin de acercar posiciones y sacar adelante el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno, ley miscelánea que ya fue ingresada al Congreso y se encuentra en una etapa decisiva de su trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ello, luego que las tratativas con el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Nacional Libertario (PNL) llegaran a buen puerto, asegurando los votos para aprobar la idea de legislar en la Cámara baja.

Sin embargo, las negociaciones con el PC y el FA se prevén más duras, pues ambos partidos han planteado reparos a la iniciativa y piden que se separen las medidas tributarias de las de reconstrucción. Además, parlamentarios de diversos partidos de oposición analizan presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de declarar el Plan de Reconstrucción, precisamente, inconstitucional.

A pesar de ello, en el oficialismo están optimistas, tal como lo señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien sostuvo que el objetivo del Gobierno es que "la idea de legislar se apruebe por 12 votos más de los que necesita, de 78 pasar a 90″.

Ello, puesto que “la señal es importante, de que el país valora el crecimiento, de que el país quiere atraer inversión extranjera (...) Si usted aprueba un proyecto tan importante como este por un voto, la señal al inversionista es que en tres años y medio mas cambia el color del Gobierno y se pueden retrotraer todas las medidas“.

Grupo de políticos, mayormente hombres con traje, interactuando en un recinto oficial. Un hombre con traje azul sonríe mientras da la mano a otro
El gobierno ya logró el apoyo del Partido de la Gente (PDG) y el Partido Nacional Libertario (PNL) para aprobar la idea de legislar.

Requerimientos ante el TC

En paralelo, parlamentarios de distintos partidos de oposición estudian presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentado supuestos vicios de inconstitucionalidad en el “megaproyecto” que agrupa cerca 43 medidas económicas, tributarias y regulatorias.

Desde la oposición critican que el plan incluya rebajas de impuestos (como la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%) y beneficios que consideran un “traje a la medida” para el gran empresariado, calificándolo de “reforma tributaria encubierta”.

Además, cuestionan el formato del proyecto, que mezcla materias dispares (impuestos, regulación ambiental, vivienda, educación) en un solo texto, lo que a juicio de la oposición limita el debate democrático y el rol del Congreso.

Asimismo, han levantado alertas por la reducción de la gratuidad en la educación superior y modificaciones al financiamiento estudiantil, advirtiendo que defenderán este derecho ante el TC.

Desde el PC también han señalado que el proyecto podría vulnerar el principio de probidad al beneficiar económicamente a autoridades con participación en empresas y, finalmente, varios parlamentarios han alertado sobre la inclusión de una cláusula de invariabilidad tributaria de 25 años, lo que califican como inconstitucional.

Cabe señalar que los requerimientos ante el TC pueden presentarse en cualquier momento durante la tramitación del proyecto, y una vez ingresados, el organismo tiene hasta 20 días para pronunciarse.

Temas Relacionados

ChilePlan de ReconstrucciónJosé García RuminotJorge AlessandriTribunal Constitucional

Últimas Noticias

Nuevo presidente de la boliviana YPFB advierte que el país está “a las puertas de una crisis energética”

Sebastián Daroca, titular interino de la petrolera estatal, presentó un diagnóstico negativo sobre la situación del sector energético. Advirtió que Bolivia podría necesitar importar gas en los próximos años

Nuevo presidente de la boliviana YPFB advierte que el país está “a las puertas de una crisis energética”

Ecuador: sujetos simularon un operativo policial y asesinaron a cinco personas

Los atacantes usaron una camioneta con distintivos de la Policía y chalecos similares para ingresar a una vivienda

Ecuador: sujetos simularon un operativo policial y asesinaron a cinco personas

Guatemala, Honduras y el futuro incierto de la educación centroamericana: caída en la matrícula y presión fiscal

El descenso de los nacimientos revoluciona la planificación escolar y la distribución de recursos. La demanda docente, el impacto en las zonas rurales y la urgencia de fortalecer los sistemas de información educativa redefinen el horizonte regional

Guatemala, Honduras y el futuro incierto de la educación centroamericana: caída en la matrícula y presión fiscal

Encuentran sin vida a ex teniente coronel condenado a 30 años de cárcel por narcotráfico en República Dominicana

Lluberes Sánchez, condenado a 30 años por liderar una red internacional de narcotráfico fue encontrado sin signos vitales la noche del sábado tras una demora en el traslado al penal definitivo, según la autoridad penitenciaria

Encuentran sin vida a ex teniente coronel condenado a 30 años de cárcel por narcotráfico en República Dominicana

Sube la tarifa del taxi colectivo en Honduras: ajuste temporal impacta el bolsillo de los usuarios

Desde este lunes, los hondureños que dependen del taxi colectivo deberán pagar 5 lempiras adicionales por cada viaje, como parte de un ajuste temporal autorizado

Sube la tarifa del taxi colectivo en Honduras: ajuste temporal impacta el bolsillo de los usuarios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confusa intervención militar en el VRAEM: familiares piden justicia por los fallecidos en el ataque

Confusa intervención militar en el VRAEM: familiares piden justicia por los fallecidos en el ataque

Intentar dormir cuando no puedes es una de las mayores causas de insomnio, según una revista científica

Ministra Loretta Ortiz pide licencia en la Suprema Corte por motivos de salud

Margarina o mantequilla: qué se debe tener en cuenta para elegir la mejor opción para cocinar

“No hay de otra”: Sheinbaum apunta a la Fiscalía de Chihuahua o al Secretario de Seguridad estatal por operación de la CIA

INFOBAE AMÉRICA

Por qué la obesidad deja huellas en el sistema inmune, incluso después de adelgazar

Por qué la obesidad deja huellas en el sistema inmune, incluso después de adelgazar

Nuevo presidente de la boliviana YPFB advierte que el país está “a las puertas de una crisis energética”

Ecuador: sujetos simularon un operativo policial y asesinaron a cinco personas

La policía de Irlanda del Norte atribuyó al “nuevo IRA” la explosión de un coche bomba frente a una comisaría

Guatemala, Honduras y el futuro incierto de la educación centroamericana: caída en la matrícula y presión fiscal

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Billy Joel comparte actualizaciones de la salud del cantante

La exesposa de Billy Joel comparte actualizaciones de la salud del cantante

Helena Bonham Carter abandona ‘The White Lotus’ y HBO reescribe la historia para la cuarta temporada

La confesión de Maitland Ward sobre su paso por Disney y el lado oscuro de la fama: “Eras un producto que se vendía, y tú mismo lo sabías”

El día que Margot Robbie reveló su insólita convivencia con una figura de John Cena

Cómo los directores de sonido recrearon la voz de Michael Jackson en su biopic sin usar inteligencia artificial