Lula da Silva se sometió sin complicaciones a una intervención quirúrgica para retirarle una lesión en la piel de la cabeza

Lula da Silva fue sometido a una intervención para retirar una lesión en la piel de la cabeza, sin presentar inconvenientes (Reuters)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue sometido este viernes a un procedimiento médico para retirar una lesión de piel en su cabeza. La intervención, programada y realizada en el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo, transcurrió sin complicaciones, según informaron los equipos médicos responsables.

Tras la cirugía, Lula recibió el alta hospitalaria y regresó a su domicilio en el barrio de Pinheiros, donde permanecerá al menos hasta el domingo mientras espera los resultados de la biopsia del tejido extraído.

El procedimiento realizado a Lula consistió en la remoción de un carcinoma basocelular, el tipo más frecuente de tumor cutáneo, vinculado a la exposición solar acumulada, según el parte médico.

El presidente, de 80 años, fue intervenido a primera hora y también recibió una infiltración en el pulgar derecho para tratar una tendinitis. El procedimiento quirúrgico duró cerca de una hora y no presentó contratiempos.

El presidente recibió una infiltración simple por tendinitis en la mano derecha (Reuters)

El tejido extraído fue enviado de inmediato al laboratorio, aunque los médicos señalaron que se trataba de una lesión localizada, sin indicios de diseminación.

Las únicas indicaciones que le dieron al presidente fueron el uso de sombrero, protector solar y un vendaje en la zona tratada, siguiendo criterios dermatológicos. La agenda presidencial del viernes quedó despejada y la asistencia al congreso del Partido de los Trabajadores en Brasilia dependerá de la evolución postoperatoria.

El equipo médico aclaró que la intervención no afecta la campaña preelectoral de Lula, quien aspira a la reelección en octubre. El presidente tiene antecedentes de intervenciones previas: en 2011 superó un cáncer de laringe y en años recientes fue operado de la cadera por artrosis y tratado tras una hemorragia intracraneal por un accidente doméstico.

Los médicos aseguran que Lula no sufrió secuelas por ese episodio y que, tras la operación actual, puede recuperarse sin restricciones.

Se esperan los resultados de la biopsia del tejido extraído en los próximos días (Reuters)

Sobre el origen de la lesión, los especialistas explicaron que el carcinoma basocelular resulta de la exposición solar acumulada a lo largo de los años.

La queratosis tratada representa un engrosamiento superficial de la piel y puede originarse por factores genéticos o exposición al sol, especialmente en personas de piel clara. La lesión extirpada era de tipo actínico, considerada precancerosa, con potencial de evolucionar a tumores cutáneos si no se trata oportunamente.

Estas lesiones suelen aparecer en zonas expuestas, como el cuero cabelludo, la cara y las manos, y requieren seguimiento médico para prevenir complicaciones.

El presidente, en campaña para la reelección en octubre, enfrenta el reto de combinar la agenda política con los controles y tratamientos médicos necesarios para preservar su salud. Según las encuestas más recientes, la ventaja de Lula sobre su principal adversario, Flávio Bolsonaro, se ha reducido, situando a ambos en una competencia ajustada para las próximas elecciones.

(Con información de EFE y Europa Press)