América Latina

El mercado inmobiliario de La Habana se reactiva por expectativas de reformas políticas y legales en Cuba

Agentes y firmas privadas reportan un aumento en la compraventa de propiedades y en los precios, especialmente en barrios codiciados

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Inversores y residentes extranjeros anticipan reformas legales que podrían ampliar el acceso a la propiedad (Reuters)
Inversores y residentes extranjeros anticipan reformas legales que podrían ampliar el acceso a la propiedad (Reuters)

El mercado inmobiliario de La Habana muestra señales de reactivación mientras inversores, principalmente de origen cubano en el extranjero, apuestan por la posibilidad de un giro político en la isla.

Corredores y agentes privados informan que los precios han comenzado a repuntar en zonas como Miramar y Vedado, mientras aumenta el interés de compradores, sobre todo cubanoamericanos y extranjeros con residencia permanente.

Las restricciones legales persisten, pero la percepción de que podrían flexibilizarse ha generado nuevas operaciones en las últimas semanas.

El interés por el sector inmobiliario surge en un contexto marcado por una fuerte presión política de Estados Unidos sobre el régimen comunista y por un bloqueo energético que ha complicado aún más la situación económica de Cuba.

Esta percepción ha comenzado a mover el mercado, a pesar de que las leyes actuales restringen la compra de inmuebles por parte de extranjeros sin residencia permanente y prohíben la existencia de agencias privadas de bienes raíces.

La compraventa de inmuebles en Cuba solo es legal desde 2011, bajo estrictas limitaciones para extranjeros (EFE)
La compraventa de inmuebles en Cuba solo es legal desde 2011, bajo estrictas limitaciones para extranjeros (EFE)

El propietario de una firma constructora privada, Luis Mijail López, explicó a AFP que la demanda responde menos a la lógica de la oferta y la demanda y más a la expectativa de cambios próximos.

“El mercado se mueve por expectativas”, señaló, al remarcar que el interés de clientes, especialmente cubanoamericanos, se ha disparado en los últimos meses. Un cubano de 48 años que reside en Miami y encargó a familiares la búsqueda de un departamento en la capital resumió el clima actual con una frase: “Vienen cambios”.

El mercado de viviendas en Cuba apenas se abrió en 2011, cuando la administración local legalizó por primera vez la compraventa de casas. Hasta ese momento, los residentes solo podían intercambiar propiedades a través de permutas.

La esperanza de un cambio crece a partir de los diálogos entre Estados Unidos y Cuba, así como por la propuesta de una nueva ley que habilitaría a los ciudadanos cubanos a tener dos propiedades urbanas y acceder a créditos hipotecarios.

El Parlamento cubano evalúa una ley que permitiría poseer dos viviendas urbanas y acceder a créditos hipotecarios (EFE)
El Parlamento cubano evalúa una ley que permitiría poseer dos viviendas urbanas y acceder a créditos hipotecarios (EFE)

Mientras el mercado inmobiliario experimenta esta reactivación, la isla enfrenta una crisis energética de gran envergadura. Cuba sufrirá hoy cortes eléctricos prolongados que afectarán al 37% del país en los momentos de máxima demanda.

La Unión Eléctrica (UNE), adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé que la capacidad de generación será de 1.940 megavatios, frente a una demanda máxima de 3.100 megavatios, lo que generará un déficit de 1.160 megavatios y llevará a desconectar 1.190 megavatios para evitar apagones desordenados.

En este escenario, el resurgimiento del mercado inmobiliario en La Habana se produce mientras la población enfrenta dificultades diarias por la escasez de energía y la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país.

Los inversores, principalmente emigrados y residentes extranjeros, observan la situación con cautela, motivados por la posibilidad de que una reforma legal o un cambio político transforme el acceso a la propiedad y a los créditos.

(Con información de AFP y EFE)

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