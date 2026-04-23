Chile: gobierno investiga diplomáticos que habrían seguido trabajando por la candidatura de Michelle Bachelet ante la ONU

El canciller, Francisco Pérez Mackenna, señaló que "estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto.”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó este miércoles que su cartera abrió una investigación por las presuntas tratativas de funcionarios diplomáticos a favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, a pesar de que el Gobierno retiró su apoyo a la exmandataria el pasado 24 de marzo, fecha en que ordenó a sus funcionarios abstenerse de cualquier gestión al respecto.

Ello, luego de que un reportaje del medio Ex-Ante asegurara que funcionarios cercanos a Paula Narváez (PS), exembajadora ante la ONU, habrían enviado correos electrónicos a personeros extranjeros a fin de concretar reuniones.

“Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí. Hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación”, señaló el Canciller.

“No tengo información concreta porque, como dije, estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto”, agregó el jefe de la diplomacia chilena.

De acuerdo a Ex-Ante, los dardos apuntan a Claudio Garrido, representante permanente alterno en Nueva York designado por la administración de Gabriel Boric, y a su círculo de confianza, quienes habrían enviado correos electrónicos referidos a la reunión que Bachelet sostuvo con el presidente de la Asamblea General, Antonio Guterres.

Michelle Bachelet Jeria, candidata al puesto de próxima secretaria general, se dirige a los delegados mientras se entrevista a los candidatos al puesto, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 21 de abril de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

Los correos electrónicos

Según el reportaje, Garrido cuenta con un equipo conformado por Pablo Bravo (segundo Secretario), y Andrés Borlone (primer Secretario), amén de la analista de asuntos internacionales, Jimena Prada, quien aunque es de nacionalidad costarricense, trabaja para la legación chilena.

Esta última envió el 14 de abril un correo con el encabezado “Re: Cuarta actualización: reunión con la candidata y el Presidente de la Asamblea General”, con copia a tres miembros del gabinete de Antonio Guterres, a Claudio Garrido, y al embajador brasileño ante la ONU, Norberto Moretti, quien está a cargo de la postulación de Bachelet ante dicho organismo.

“No gustaría confirmar la reunión. Copio al embajador Norberto Moretti, representante permanente adjunto de Brasil. Por favor, avísanos si necesitas información adicional con anticipación”, se lee en el e-mail.

Ello, en respuesta a un correo previo enviado el 9 de abril por la asistente de la Asamblea General a Jimena Prada y a Claudio Garrido, en el que queda de manifiesto que “la oficina del Presidente de la Asamblea General quisiera solicitarle amablemente que transmita la información adjunta a la candidata al cargo de Secretaria General, sobre una oportunidad de participación en redes sociales, Sra. Bachelet. Le solicitamos tener en cuenta que el adjunto incluye información urgente”.

Así las cosas, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron al medio citado que el único movimiento autorizado para asistir a Michelle Bachelet fue su traslado por parte de funcionarios chilenos desde el aeropuerto de Nueva York hasta Manhattan, y que la embajada brasileña es la encargada de toda la logística de reuniones y traslados de la exmandataria.