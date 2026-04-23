América Latina

Chile: gobierno investiga diplomáticos que habrían seguido trabajando por la candidatura de Michelle Bachelet ante la ONU

Un reportaje reveló que funcionarios de la Misión Permanente ante las Naciones Unidas llevaron adelante tratativas a favor de la exmandataria, a pesar de que el gobierno ordenó abstenerse al respecto

Guardar
Primer plano de un hombre con barba y gafas, vestido con traje y corbata, hablando en un podio con documentos. A su izquierda se ve parte de la bandera chilena
El canciller, Francisco Pérez Mackenna, señaló que "estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto.”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó este miércoles que su cartera abrió una investigación por las presuntas tratativas de funcionarios diplomáticos a favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, a pesar de que el Gobierno retiró su apoyo a la exmandataria el pasado 24 de marzo, fecha en que ordenó a sus funcionarios abstenerse de cualquier gestión al respecto.

Ello, luego de que un reportaje del medio Ex-Ante asegurara que funcionarios cercanos a Paula Narváez (PS), exembajadora ante la ONU, habrían enviado correos electrónicos a personeros extranjeros a fin de concretar reuniones.

“Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí. Hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación”, señaló el Canciller.

“No tengo información concreta porque, como dije, estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto”, agregó el jefe de la diplomacia chilena.

De acuerdo a Ex-Ante, los dardos apuntan a Claudio Garrido, representante permanente alterno en Nueva York designado por la administración de Gabriel Boric, y a su círculo de confianza, quienes habrían enviado correos electrónicos referidos a la reunión que Bachelet sostuvo con el presidente de la Asamblea General, Antonio Guterres.

Michelle Bachelet Jeria, candidata al puesto de próxima secretaria general, se dirige a los delegados mientras se entrevista a los candidatos al puesto, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 21 de abril de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
Michelle Bachelet Jeria, candidata al puesto de próxima secretaria general, se dirige a los delegados mientras se entrevista a los candidatos al puesto, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 21 de abril de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

Los correos electrónicos

Según el reportaje, Garrido cuenta con un equipo conformado por Pablo Bravo (segundo Secretario), y Andrés Borlone (primer Secretario), amén de la analista de asuntos internacionales, Jimena Prada, quien aunque es de nacionalidad costarricense, trabaja para la legación chilena.

Esta última envió el 14 de abril un correo con el encabezado “Re: Cuarta actualización: reunión con la candidata y el Presidente de la Asamblea General”, con copia a tres miembros del gabinete de Antonio Guterres, a Claudio Garrido, y al embajador brasileño ante la ONU, Norberto Moretti, quien está a cargo de la postulación de Bachelet ante dicho organismo.

“No gustaría confirmar la reunión. Copio al embajador Norberto Moretti, representante permanente adjunto de Brasil. Por favor, avísanos si necesitas información adicional con anticipación”, se lee en el e-mail.

Ello, en respuesta a un correo previo enviado el 9 de abril por la asistente de la Asamblea General a Jimena Prada y a Claudio Garrido, en el que queda de manifiesto que “la oficina del Presidente de la Asamblea General quisiera solicitarle amablemente que transmita la información adjunta a la candidata al cargo de Secretaria General, sobre una oportunidad de participación en redes sociales, Sra. Bachelet. Le solicitamos tener en cuenta que el adjunto incluye información urgente”.

Así las cosas, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron al medio citado que el único movimiento autorizado para asistir a Michelle Bachelet fue su traslado por parte de funcionarios chilenos desde el aeropuerto de Nueva York hasta Manhattan, y que la embajada brasileña es la encargada de toda la logística de reuniones y traslados de la exmandataria.

Temas Relacionados

ChileMichelle BacheletFrancisco Pérez MackennaPaula NarváezClaudio GarridoGabriel BoricAntonio Guterres.Jimena PradaNorberto Moretti

Últimas Noticias

La universidad de San Carlos de Guatemala justifica exclusión de cuerpos electorales en reelección de rector

El comunicado oficial explica los motivos detrás de la salida de colegios profesionales y facultades de la votación, señalando incumplimientos de requisitos y faltas administrativas que afectaron la verificación de los electores y la legitimidad del proceso

La universidad de San Carlos de Guatemala justifica exclusión de cuerpos electorales en reelección de rector

Expresidente Martinelli pierde otro pulso judicial en Panamá: Corte valida indagatoria y sentencia

La decisión refuerza la condena de 128 meses de prisión y la multa de $19.2 millones impuestas a Martinelli por blanqueo de capitales.

Expresidente Martinelli pierde otro pulso judicial en Panamá: Corte valida indagatoria y sentencia

Paraguay propuso celebrar una cumbre de presidentes del Mercosur el próximo 30 de junio

Lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, quien agregó que está previsto que, un día antes, se reúnan los jefes de las carteras de Exteriores y Economía

Paraguay propuso celebrar una cumbre de presidentes del Mercosur el próximo 30 de junio

El Salvador: contribuyentes que no presenten su renta antes del 30 de abril deberán pagar multas

La falta de presentación del documento de impuestos puede llevar al inicio de procesos de revisión y sanción, además de complicaciones para obtener servicios bancarios y limitar el acceso a créditos u operaciones inmobiliarias

El Salvador: contribuyentes que no presenten su renta antes del 30 de abril deberán pagar multas

Costa Rica: la policía investiga ataque armado contra una mujer en Cartago

Un grupo de individuos irrumpió en una vivienda de Llano Grande durante la madrugada de este jueves y disparó contra una residente de 57 años, cuyo estado de salud es reservado mientras las autoridades buscan esclarecer el móvil del suceso

Costa Rica: la policía investiga ataque armado contra una mujer en Cartago
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Municipalidad de Lima realiza operativo para recuperar espacios en Las Malvinas y asegura vigilancia permanente

Municipalidad de Lima realiza operativo para recuperar espacios en Las Malvinas y asegura vigilancia permanente

Carlos Fernando Galán furioso con funcionarias del Distrito que se colaron en Transmilenio: “Sancionarlas como corresponde”

Un estudio demuestra que fumar puede reducir el riesgo de padecer Parkinson

El consumo masivo volvió a caer fuerte en marzo y no se esperan mejoras este año: qué comercios son los más afectados

Sheinbaum respalda reforma de Brugada para limitar el aumento de rentas en CDMX y destaca la importancia del acceso a la vivienda

INFOBAE AMÉRICA

Qué pasa con la Green Card si permaneces fuera de Estados Unidos más de seis meses y qué riesgos hay al regresar

Qué pasa con la Green Card si permaneces fuera de Estados Unidos más de seis meses y qué riesgos hay al regresar

El petróleo supera los 100 dólares y las bolsas caen ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Irán

La universidad de San Carlos de Guatemala justifica exclusión de cuerpos electorales en reelección de rector

Expresidente Martinelli pierde otro pulso judicial en Panamá: Corte valida indagatoria y sentencia

Paraguay propuso celebrar una cumbre de presidentes del Mercosur el próximo 30 de junio

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify: los artistas, canciones y álbumes más escuchados

Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify: los artistas, canciones y álbumes más escuchados

Acusan a la productora de MrBeast de acoso y discriminación tras el despido de una empleada por maternidad

Soledad, presión y un arresto inesperado: un pódcast inédito de Lil Nas X que conmueve tras su escándalo judicial

Charlize Theron se retracta tras polémica frase sobre Timothée Chalamet y la IA: “Hablé sin saber”

Nikki Glaser reveló el insólito regalo de Leonardo DiCaprio tras una broma en los Globos de Oro