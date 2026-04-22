El Congreso chileno aprobó la extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

EL "fuego amigo" vino de parte del Partido Nacional Libertario (PNL), desde donde aseguraron que es la última vez que darán su voto para extender la medida.

Con 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes nuevamente la prórroga por un mes del Estado de Excepción en la Macrozona Sur -que comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío-, medida que tiene desde mayo de 2022 a militares patrullando zonas rurales y urbanas para prevenir hechos de violencia por parte de grupos radicales mapuches.

Sin embargo, parlamentarios de diversos colores políticos aseguraron que esta es la última vez que darán su voto, pues exigen al gobierno un plan integral de seguridad que termine de una vez con la violencia en el sur del país.

El “fuego amigo” vino de parte del Partido Nacional Libertario (PNL), pues tal como señaló al término de la sesión el diputado Pier Karlezi, “la vez pasada le dijimos al gobierno, cuando presentó el proyecto, que nuestra posición era clara: lo íbamos a apoyar por única vez. Si el proyecto venía con lo mismo que ha venido en los últimos cuatro años, no sirve y no es un Estado de Excepción, es un estado permanente y que tiene serios vicios de constitucionalidad”, consignó BioBíoChile.

De la misma opinión fue su par, la diputada Gloria Naveillán, quien sostuvo que “esta es una falsa sensación de seguridad, basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad y no tienen ninguna planificación. Son una vergüenza“.

Palabras que fueron refrendadas por Lilian Betancurt (PDG), quién confirmó que “esta será nuestra última votación a favor de la extensión del Estado de Excepción si el Gobierno no cambia el rumbo”.

Por su parte, el Frente Amplio se abstuvo como “señal política”, pues tal como indicó el diputado Jaime Bassa, están a la espera de una “solución de fondo”.

Desde la otra vereda, en tanto, parlamentarios oficialistas respaldaron la extensión asegurando que la situación en la Macrozona Sur exige mantener a los militares patrullando las calles, al igual que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien manifestó que debido a la falta de Carabineros en la zona, levantar el Estado de Excepción es simplemente “inviable”.

De acuerdo al fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, grupos como la histórica Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichán Auka Mapu (WAM) o Liberación Nacional Mapuche (LMN) no están completamente desarticulados.

Grupos radicales activos

En enero de este año, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, entregó su Cuenta Pública de 2025 en la ciudad de Temuco (680 kms al sur de Santiago), ocasión en la que admitió que aunque las denuncias por ataques siguen disminuyendo año tras año, aún existen varios grupos radicales mapuches activos no solo en La Araucanía sino en toda la Macrozona Sur chilena.

El persecutor detalló que durante todo el año pasado, la Fiscalía que dirige recibió 226 denuncias, un 6% menos que en 2025 y un 77% menos que en 2021, cuando hubo un récord de hechos de violencia.

“Hay una disminución importante desde el año 2021 donde hubo un peak de violencia, y también respecto al año pasado, pero esta cifra no nos deja conformes: estos grupos no están desarticulados, no han cesado su acción violenta y más bien se están rearmando, cambiando su estructura y forma de operar”, sostuvo.

Cabe señalar que grupos como la histórica Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichán Auka Mapu (WAM), Liberación Nacional Mapuche (LMN) y Resistencia Mapuche Malleco (RMM), se han adjudicado atentados en los últimos años.

De acuerdo a Garrido, dichas organizaciones se escudan en el concepto de “preso político” para reivindicar sus atentados.

“En un mundo donde aún persiste la persecución de las ideas, pretender llamar “preso político” a quien roba un automóvil y luego mutila a su víctima, no solo distorsiona el sentido de ese concepto, sino que constituye una falta de respeto a la memoria de quienes han luchado por construir una sociedad más inclusiva y democrática”, manifestó en su alocución.