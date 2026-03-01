América Latina

Qué hay detrás de la amenaza de muerte de García Troche, la ex pareja de Marset: alertan por su salud mental “crítica”

La imputada por narcotráfico y lavado de activos vive en la cárcel completamente aislada, con solo dos horas de acceso al patio y sin poder tener contacto con otras presas, según una denuncia que presentará su defensa

Guardar

La ex pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue enviada a una cárcel de máxima seguridad para mujeres (@AM_1080)

Gianina García Troche, la madre de los hijos del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, llegó extraditada a mediados del año pasado a Paraguay, luego de haber sido capturada en el aeropuerto de Barajas en julio de 2024. La mujer, imputada por narcotráfico y lavado de activos, asegura que en prisión “no aguanta más” y que su vida está en riesgo.

La imputada fue trasladada la semana pasada a otra cárcel en Paraguay en medio de amenazas a los efectivos, pero primero llegó a la prisión militar de Viñas Cue, desde donde envió un video para su cuenta de TikTok alertando por el estilo de vida que estaba llevando.

A fines de 2025, su estado de salud fue noticia varias veces: la mujer tuvo convulsiones que motivaron su internación en terapia intensiva. Marset también alertó en una entrevista que dio en Paraguay por su estado de salud y especuló con que la “están queriendo matar poco a poco, con algo en las comidas o con una medicación”.

García Troche, ex pareja de
García Troche, ex pareja de Marset, es trasladada bajo un estricto dispositivo de seguridad en Paraguay, con su rostro cubierto

En el video que publicó en TikTok, García Troche describió que su cuerpo estaba “lleno de hematomas” y que le habían dado convulsiones cuatro veces”.No aguanto más, me están queriendo matar”, dijo en el video, que era la grabación de una videollamada que ella tuvo desde la cárcel.

García Troche también contó que los estudios médicos que se había realizado habían tenido resultado negativos, que tiene un “daño cerebral” y “problemas de presión”. Se quejó, además, de que no tenía televisión ni aire acondicionado. Estaba, según sus palabras, “muerta en vida”.

En el cierre del año también militares paraguayos interceptaron un celular que el hermano de García Troche intentó hacer llegar a la mujer. El Comando de las Fuerzas Militares indicó que Federico García Troche ocultó un IPhone dentro de un termo para preparar tereré, que le llevó a su hermana junto a otros alimentos.

Un miembro de la Fuerza
Un miembro de la Fuerza Aérea Paraguaya custodia la llegada de Gianina García Troche a Luque, Paraguay, el 21 de mayo de 2025 (DANIEL DUARTE / AFP)

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer fue detenida en Barajas en julio de 2024 y estuvo en la prisión militar de Viñas Cue. En octubre de 2025, en una indagatoria, la imputada contó que no estaba más en pareja con Marset.

Las amenazas

Vestida toda de rojo y con la cara tapada, la imputada uruguaya fue trasladada desde la prisión militar de Viñas Cue hasta el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, una cárcel de máxima seguridad. Fue enviada a un pabellón de máxima seguridad para mujeres.

El Ministerio de Justicia de Paraguay informó en un comunicado que el traslado se realizó “bajo estrictas medidas de seguridad” y “conforme a los protocolos vigentes”, procurando el cuidado de la “integridad física de García Troche”. Ni en este texto oficial ni en la filmación difundida por las autoridades se pudo saber que la imputada amenazó de muerte a los efectivos policiales que la llevaban.

Sebastián Marset y Gianina García
Sebastián Marset y Gianina García Troche

Sin embargo, un informe remitido por el director Luis Vega a la jueza Rosario Montanía detalla que García Troche se resistió a ser trasladada y en “todo momento” amenazó al personal. “Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar a matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”, dijo la ex pareja de Marset.

La decisión de trasladar a García Troche la tomó la jueza Montanía tras un historial de conductas agresivas en prisión. Según NPY, en diciembre la magistrada le prohibió visitas familiares por mal comportamiento, estableciendo un precedente sobre la preocupación por la seguridad de quienes la custodian en contextos de alto riesgo, especialmente en Paraguay, país sacudido por operativos contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la madre de sus hijos, Gianina García Troche

La defensa presenta recursos

Tras el traslado de García Troche, su abogado Santiago Moratorio presentará en los próximos días una denuncia por vulneración de los derechos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y un amparo consular ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según informó La Diaria en base al escrito del defensor.

Moratorio denunció que la jueza que dispuso el traslado no actuó con la “debida imparcialidad y perspectiva de derechos humanos”. Según sostuvo, se determinó el traslado a un “régimen de máxima seguridad diseñado para perfiles de alta peligrosidad, sin considerar su estado de salud ni la falta de antecedentes de mala conducta procesal”.

Gianina García Troche, la madre de los hijos de Marset, denuncia que tiene el cuerpo lleno de hematomas y que está con una vía en la prisión (tiktok @gianina.garcia.tr)

Moratorio describió que García Troche atraviesa un “crítico estado” de salud mental y física, y que, pese a eso, se priorizaron medidas de “rigor penitenciario extremo sobre el derecho de vida y la integridad personal”.

Su vida en la nueva cárcel “ha agravado su situación de forma exponencial” porque la mujer se encuentra “aislada en una celda individual con solo dos horas de patio, sin contacto con otras internas, lo que constituye un régimen de aislamiento prolongado”. Describe también que la cárcel es vigilada por personal que utiliza pasamontañas, lo que elimina cualquier posibilidad de identificar a responsables de eventuales abusos.

Temas Relacionados

Gianina García TrochenarcotráficoSebastián MarsetParaguayJusticia

Últimas Noticias

Un informe alemán reveló 16 denuncias por abuso sexual contra un ex obispo en Ecuador y desató el pedido de retirar sus honores

La investigación encargada por la Conferencia Episcopal Alemana documentó acusaciones contra Emil Stehle, primer obispo de Santo Domingo, en Ecuador

Un informe alemán reveló 16

Del México a Brasil: cómo la caída de “El Mencho” puede rediseñar los escenarios criminales de Brasil

Desde el CJNG al Cártel de Sinaloa, los mexicanos ya se han hecho espacio en territorio brasileño

Del México a Brasil: cómo

El diario La Prensa de Nicaragua cumple 100 años con su redacción en el exilio por la censura del régimen

El periódico más antiguo y de mayor peso histórico del país llega al siglo de vida sin rotativa, sin redacción en Managua y con sus bienes bajo control del régimen

El diario La Prensa de

La alcaldía de San Salvador entrega credenciales a familias beneficiadas en comunidad Nicaragua

Un grupo de residentes recibió documentos que les permitirán asumir responsabilidades en la gestión y organización de sus nuevas viviendas, facilitando la interacción formal con instituciones y promoviendo el fortalecimiento de la administración local.

La alcaldía de San Salvador

El tribunal panameño concluye el juicio por sobornos de empresa brasileña

La audiencia finalizó tras la presentación de los últimos argumentos defensivos y será la jueza Baloisa Marquínez quien emita su fallo después de un periodo de deliberación extendido por la complejidad del expediente

El tribunal panameño concluye el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Shakira y Lucien Laviscount: la

Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

Justin Bieber cumple años: el impacto en la moda y cómo sus looks rompen esquemas

Seis planetas en el cielo: la alineación de 2026 que no volverá a repetirse hasta 2040

Así fueron los cierres de campaña de algunos candidatos presidenciales: discursos, propuestas y concentraciones

Kicillof llega a la apertura de sesiones con la interna del PJ reactivada y buscando instalar un mensaje federal

INFOBAE AMÉRICA
El presidente iraní, el jefe

El presidente iraní, el jefe del poder judicial y un jurista asumen el liderazgo temporal del país

El hijo del sah ve en la muerte de Jamenei un paso hacia futuro libre y prevé el fracaso de cualquier sucesor

Irán confirma la muerte de tres altos mandos militares

La insólita historia detrás de America Ground: el barrio inglés que desafió las reglas

Un informe alemán reveló 16 denuncias por abuso sexual contra un ex obispo en Ecuador y desató el pedido de retirar sus honores

ENTRETENIMIENTO

De una cicatriz a fenómeno

De una cicatriz a fenómeno cultural: la historia real detrás del bigote de Paul McCartney en Sgt. Pepper

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga