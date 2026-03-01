Qué hay detrás de la amenaza de muerte de García Troche, la ex pareja de Marset: alertan por su salud mental “crítica”

La ex pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue enviada a una cárcel de máxima seguridad para mujeres (@AM_1080)

Gianina García Troche, la madre de los hijos del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, llegó extraditada a mediados del año pasado a Paraguay, luego de haber sido capturada en el aeropuerto de Barajas en julio de 2024. La mujer, imputada por narcotráfico y lavado de activos, asegura que en prisión “no aguanta más” y que su vida está en riesgo.

La imputada fue trasladada la semana pasada a otra cárcel en Paraguay en medio de amenazas a los efectivos, pero primero llegó a la prisión militar de Viñas Cue, desde donde envió un video para su cuenta de TikTok alertando por el estilo de vida que estaba llevando.

A fines de 2025, su estado de salud fue noticia varias veces: la mujer tuvo convulsiones que motivaron su internación en terapia intensiva. Marset también alertó en una entrevista que dio en Paraguay por su estado de salud y especuló con que la “están queriendo matar poco a poco, con algo en las comidas o con una medicación”.

García Troche, ex pareja de Marset, es trasladada bajo un estricto dispositivo de seguridad en Paraguay, con su rostro cubierto

En el video que publicó en TikTok, García Troche describió que su cuerpo estaba “lleno de hematomas” y que le habían dado convulsiones cuatro veces”. “No aguanto más, me están queriendo matar”, dijo en el video, que era la grabación de una videollamada que ella tuvo desde la cárcel.

García Troche también contó que los estudios médicos que se había realizado habían tenido resultado negativos, que tiene un “daño cerebral” y “problemas de presión”. Se quejó, además, de que no tenía televisión ni aire acondicionado. Estaba, según sus palabras, “muerta en vida”.

En el cierre del año también militares paraguayos interceptaron un celular que el hermano de García Troche intentó hacer llegar a la mujer. El Comando de las Fuerzas Militares indicó que Federico García Troche ocultó un IPhone dentro de un termo para preparar tereré, que le llevó a su hermana junto a otros alimentos.

Un miembro de la Fuerza Aérea Paraguaya custodia la llegada de Gianina García Troche a Luque, Paraguay, el 21 de mayo de 2025 (DANIEL DUARTE / AFP)

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer fue detenida en Barajas en julio de 2024 y estuvo en la prisión militar de Viñas Cue. En octubre de 2025, en una indagatoria, la imputada contó que no estaba más en pareja con Marset.

Las amenazas

Vestida toda de rojo y con la cara tapada, la imputada uruguaya fue trasladada desde la prisión militar de Viñas Cue hasta el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, una cárcel de máxima seguridad. Fue enviada a un pabellón de máxima seguridad para mujeres.

El Ministerio de Justicia de Paraguay informó en un comunicado que el traslado se realizó “bajo estrictas medidas de seguridad” y “conforme a los protocolos vigentes”, procurando el cuidado de la “integridad física de García Troche”. Ni en este texto oficial ni en la filmación difundida por las autoridades se pudo saber que la imputada amenazó de muerte a los efectivos policiales que la llevaban.

Sebastián Marset y Gianina García Troche

Sin embargo, un informe remitido por el director Luis Vega a la jueza Rosario Montanía detalla que García Troche se resistió a ser trasladada y en “todo momento” amenazó al personal. “Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar a matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”, dijo la ex pareja de Marset.

La decisión de trasladar a García Troche la tomó la jueza Montanía tras un historial de conductas agresivas en prisión. Según NPY, en diciembre la magistrada le prohibió visitas familiares por mal comportamiento, estableciendo un precedente sobre la preocupación por la seguridad de quienes la custodian en contextos de alto riesgo, especialmente en Paraguay, país sacudido por operativos contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la madre de sus hijos, Gianina García Troche

La defensa presenta recursos

Tras el traslado de García Troche, su abogado Santiago Moratorio presentará en los próximos días una denuncia por vulneración de los derechos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y un amparo consular ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según informó La Diaria en base al escrito del defensor.

Moratorio denunció que la jueza que dispuso el traslado no actuó con la “debida imparcialidad y perspectiva de derechos humanos”. Según sostuvo, se determinó el traslado a un “régimen de máxima seguridad diseñado para perfiles de alta peligrosidad, sin considerar su estado de salud ni la falta de antecedentes de mala conducta procesal”.

Gianina García Troche, la madre de los hijos de Marset, denuncia que tiene el cuerpo lleno de hematomas y que está con una vía en la prisión (tiktok @gianina.garcia.tr)

Moratorio describió que García Troche atraviesa un “crítico estado” de salud mental y física, y que, pese a eso, se priorizaron medidas de “rigor penitenciario extremo sobre el derecho de vida y la integridad personal”.

Su vida en la nueva cárcel “ha agravado su situación de forma exponencial” porque la mujer se encuentra “aislada en una celda individual con solo dos horas de patio, sin contacto con otras internas, lo que constituye un régimen de aislamiento prolongado”. Describe también que la cárcel es vigilada por personal que utiliza pasamontañas, lo que elimina cualquier posibilidad de identificar a responsables de eventuales abusos.