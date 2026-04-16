Chile calificó de “infundada” la polémica por el contraalmirante que dijo que la boca del Estrecho de Magallanes es argentina

“Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del estrecho", aseguró Pérez Mackenna.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, tildó como una “polémica infundada” la controversia surgida tras las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast de Youtube llamado ‘OID MORTALES’ aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece a la Argentina.

De acuerdo a sus declaraciones, el Estrecho de Magallanes “es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca (...). La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, manifestó.

“El Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación (…) Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí, Chile tiene servicio de practicaje“, agregó el uniformado.

“La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, sostuvo el contralmirante Montero.

Sus afirmaciones, realizadas en enero pasado, se viralizaron recién el martes, razón por la cual diputados de diversos colores políticos criticaron sus dichos calificándolos como “improcedentes” y “antojadizos”.

Este miércoles, los diputados oficialistas Ericka Ñanco y Jaime Bassa (FA), oficiaron a Cancillería por las declaraciones para que tome cartas en el asunto, exigiendo, entre otros puntos, un pronunciamiento oficial de Cancillería, la emisión de una eventual nota de protesta y las medidas de seguimiento jurídico internacional para vela por el cumplimiento de los tratados vigentes.

Una comparación cartográfica ilustra las diferentes interpretaciones de Chile y Argentina sobre los límites marítimos en el Estrecho de Magallanes, destacando la zona en disputa.

“Polémica infundada”

Sin embargo, por la tarde, el canciller Pérez Mackenna le puso paños fríos a la discusión y mediante una declaración pública sostuvo que “ante la polémica infundada que se ha planteado, como ministro de Relaciones Exteriores quiero afirmar que: Primero, la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados de 1881 y de 1984”.

Finalmente, el ministro recalcó que “Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del estrecho y asegura la libre navegación a todos los estados, conforme con el derecho internacional”, dando por cerrada la disputa.