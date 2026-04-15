El gobierno de Lula prevé una cosecha récord para este año en Brasil: hasta 348,4 millones de toneladas

Una cosechadora descarga soja en un camión en una granja en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil (REUTERS/Diego Vara/Archivo)

Brasil prevé una cosecha récord de granos en 2026, con una estimación de 348,4 millones de toneladas, de acuerdo a lo que informó el gubernamental Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Esta cifra supone un aumento del 1,2% respecto a la proyección anterior y refuerza el papel del país como uno de los principales productores mundiales de alimentos.

La previsión para la cosecha brasileña de granos este año representa un nuevo máximo histórico: 348,4 millones de toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 0,7% en comparación con las 346,1 millones obtenidas en 2025. Según el IBGE, este desempeño potencia tanto la economía nacional como la influencia de Brasil en la oferta global y los precios internacionales de alimentos.

El avance en las estimaciones se debe, sobre todo, al incremento de la producción en las regiones del centro y el oeste, consideradas zonas clave para la agricultura brasileña. El IBGE destacó que estas áreas mantienen el liderazgo en la producción nacional, impulsando los resultados generales.

El arroz, el maíz y la soja concentran el grueso de la cosecha agrícola en Brasil. Estos tres cultivos significan el 92,9% del volumen total y se encuentran en el 87,6% de las superficies cultivadas.

Un trabajador agrícola opera una segadora durante la temporada de cosecha de soja en el estado más meridional de Brasil, en una granja en Nao Me Toque, estado de Rio Grande do Sul, Brasil (REUTERS/Diego Vara/Archivo)

Producción por cultivo y área sembrada

En el análisis por productos, el IBGE prevé que la cosecha de soja suba un 4,6% anual. En contraste, el arroz disminuirá un 10,4% y el maíz retrocederá un 2,4%, siempre en comparación con los resultados de 2025.

El café, por su parte, destaca este año con un incremento estimado del 13,1% en la producción.

El área total sembrada también marcará un récord. Se calcula que alcanzará las 83,2 millones de hectáreas, lo que supone un aumento anual del 2% y brinda impulso adicional al sector.

Un tractor rocía pesticidas en los cultivos de trigo que se cosecharán en Arapongas (REUTERS/Rodolfo Buhrer/Archivo)

Impacto económico

El sector agropecuario se consolida como uno de los grandes motores de la economía brasileña. En 2025 fue el principal impulsor del crecimiento nacional, con un avance del 11,7% en comparación con 2024.

Para el año en curso, el Gobierno estima que el producto interior bruto (PIB) mantendrá una trayectoria de crecimiento cercana al 2,3%, al igual que en 2025. Sin embargo, el mercado financiero proyecta que la expansión podría situarse por debajo del 2 %.

El IBGE remarca en sus análisis la disparidad entre las previsiones oficiales y las del sector privado, diferenciando el rol que ocupa la agroindustria en la economía.

El dinamismo del sector agrícola ha permitido que la economía de Brasil registre una desaceleración más suave que la prevista, manteniendo su relevancia y capacidad de adaptación en el actual escenario económico.