Gobierno dominicano destina mil millones de pesos para proteger “el bolsillo” de la población ante la crisis de combustibles

El Gobierno dominicano asigna más de mil millones de pesos en subsidios para mitigar el impacto de la crisis global en combustibles y fertilizantes. (Foto cortesía Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes)

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que el Gobierno ha destinado más de mil millones de pesos en subsidios para proteger a la población de los aumentos globales de los combustibles y de los fertilizantes.

En una coyuntura marcada por la inestabilidad internacional en el sector energético, el funcionario detalló en declaraciones recogidas por un programa matutino que el país implementa una estrategia de tres ejes orientada a contener el impacto de la crisis por combustibles.

Sanz Lovatón advirtió sobre la magnitud de las fluctuaciones del mercado internacional y subrayó el papel activo de la política estatal para evitar un traslado directo de los aumentos al consumidor local.

Según el ministro, el costo internacional de los fertilizantes ha registrado incrementos de hasta un 50%, brecha que las autoridades han absorbido a través de subsidios que han impedido cualquier aumento en los precios internos de ese insumo básico: “Ya estamos invirtiendo más de mil millones de pesos en subsidios a los fertilizantes”, indicó Sanz Lovatón.

Los subsidios estatales han impedido aumentos internos en el precio de fertilizantes pese al alza del 50 % en el mercado internacional. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La República Dominicana enfrenta, según precisó el titular de Industria el desafío de mantener la estabilidad económica y social ante un contexto internacional adverso, dominado por conflictos geopolíticos y la volatilidad de los precios del petróleo, que registran múltiples variaciones en el mismo día. El ministro definió el fenómeno como un elemento de incertidumbre que complica la planificación fiscal y empresarial: “Más que el nivel del precio, lo que dificulta la planificación es la volatilidad. Puedes comprar a $80 en la mañana y en la tarde estar en $120”, relató Sanz Lovatón, según lo informó el propio funcionario.

El Gobierno dominicano invierte más de mil millones de pesos en subsidios para amortiguar el impacto global

La estrategia elaborada por el Ejecutivo, detalló Sanz Lovatón en un programa matutino, se apoya en tres pilares definidos: la protección del poder adquisitivo de los sectores sociales más vulnerables, la preservación de la capacidad productiva nacional así como la asunción de sacrificios fiscales orientados a sostener los subsidios y la estabilidad de precios en artículos esenciales.

La estrategia de tres ejes del Ministerio de Industria y Comercio busca sostener la economía ante la volatilidad internacional de los precios del petróleo. (CANVA).

El primer pilar consiste en sostener el poder de compra de los hogares de menores ingresos mediante subsidios directos tanto a combustibles como a insumos agrícolas estratégicos.

Esta política se acompaña de acuerdos con actores clave para frenar aumentos en bienes básicos y evitar que el peso de la crisis internacional se traslade al consumidor final.

Sanz Lovatón insistió en la importancia de “proteger el bolsillo de nuestra población sensible” y mencionó la coordinación con sindicatos y asociaciones como herramienta para evitar alzas descontroladas en sectores críticos, como el transporte público: “Ayer solamente estuve yo con tres sindicatos de transporte para coordinar que no hubiera una subida descontrolada de los pasajes”, explicó el ministro.

En segunda instancia, el Gobierno apunta a respaldar la capacidad productiva del país, con el objetivo de sostener la inversión tanto local como extranjera. El funcionario destacó que República Dominicana ha mantenido niveles importantes de inversión extranjera directa y crecimiento económico, incluso ante los desafíos externos.

El tercer pilar aborda el impacto fiscal de las medidas implementadas. Sanz Lovatón reconoció que el costo de los subsidios representa un sacrificio relevante para las arcas públicas, una decisión adoptada para garantizar tanto el precio como la disponibilidad de insumos estratégicos así proteger la cadena alimentaria.

Acuerdos entre el Gobierno y sindicatos han frenado subidas descontroladas en el precio del transporte público en República Dominicana. (Foto archivo Infobae)

La volatilidad del petróleo obliga al Gobierno a adaptar constantemente su política

El ministro identificó la alta volatilidad en los precios internacionales del petróleo como el reto más grande para la administración de recursos energéticos. Sanz Lovatón señaló que las políticas públicas deben revisarse y adaptarse de manera constante, pues fenómenos como bloqueos en rutas internacionales o escaladas en conflictos geopolíticos pueden alterar los mercados de un momento a otro.

Pese a ello, Sanz Lovatón aseguró que la República Dominicana mantiene garantizado el abastecimiento de combustibles. Según el ministro, el diálogo permanente con diferentes sectores sociales, en especial los actores del transporte y la industria, es clave para evitar que los vaivenes externos se reflejen directamente en el precio de los servicios básicos o en la canasta familiar.

El funcionario reiteró que el Gobierno mantendrá activas todas las medidas necesarias para amortiguar la volatilidad de la crisis internacional y proteger a la población de los efectos de los incrementos del mercado energético mundial.