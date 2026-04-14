El Congreso chileno aprobó una comisión para investigar el origen del estallido social de 2019

El estallido social fue una ola masiva de protestas y disturbios que comenzó con una protesta estudiantil por el alza en la tarifa del Metro de Santiago, y derivó rápidamente en una inédita crisis social y política que cuestionó el modelo económico y social del país.

Tras un oficio enviado por la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) y con 65 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para investigar la génesis del estallido social que se desencadenó el 18 de octubre de 2019 y asoló al país por varios meses.

Cabe recordar que dicha ola masiva de protestas y disturbios comenzó con una protesta estudiantil por el alza de $30 pesos (USD 0,03) en la tarifa del Metro de Santiago, y derivó rápidamente en una inédita crisis social y política que cuestionó el modelo económico y social del país.

Entre sus hitos se cuentan la “marcha más grande de Chile”, el 25 de octubre de 2019, en la que más de 1,2 millones de personas se manifestaron en Santiago. Las protestas dejaron un saldo de más de 30 fallecidos y miles de heridos, incluyendo cientos de personas con traumas oculares debido al actuar de la policía.

La principal salida política fue el intento de redactar una nueva Constitución. Sin embargo, ambos procesos (2022 y 2023) terminaron con el rechazo de las propuestas por parte de la ciudadanía.

Así las cosas, el informe de la Comisión Investigadora deberá presentarse en 60 días y busca determinar responsabilidades políticas e institucionales, y posibles mecanismos de financiamiento de aquellos hechos de violencia.

La marcha más grande de Chile congregó a 1,2 millones de personas en Santiago.

“Niebla impenetrable”

Una vez aprobada la moción, desde la colectividad libertaria celebraron la noticia señalando que llegó la hora de “transparentar al país las instituciones, las organizaciones y los partidos políticos que pueden estar involucrados en la planificación, en el financiamiento y en la violencia en la calle, y además investigar la respuesta institucional ante estos hechos”, tal como lo señaló el diputado Hans Marowski.

De acuerdo al legislador, “esto es algo que se debería haber investigado hace mucho tiempo en la Fiscalía de este país y es hora de saber la verdad para terminar con las dudas que aún persisten en la ciudadanía“.

En tanto, su par, Pier Karlezi, aseguró que se ha formado “una niebla impenetrable sobre los reales hechos en torno al estallido que ocurrió en Chile, su financiamiento, organización, operatividad, logística que estuvieron en ojos de todos los chilenos, homenajes institucionales y apoyos transversales de diputados y políticos tanto de izquierda como la mal llamada derecha de la época”.

“Esto no es un ejercicio de venganza, es un ejercicio de justicia, (pues necesitamos) saber quién financió y cuáles fueron los medios utilizados por estas facciones terroristas que sumieron a Chile en la insurrección y el más profundo atentado a todas las instituciones democráticas de nuestro país”, cerró el parlamentario libertario.