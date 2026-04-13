América Latina

La ausencia de partidos tradicionales marca el primer ballotage en Santa Cruz de la Sierra

La aparición de candidatos ajenos a las estructuras conocidas reconfigura el panorama, mientras la contienda por la gobernación se convierte en un punto de inflexión tras la salida de líderes históricos y la fragmentación de alianzas

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Juan Pablo Velasco y Otto Ritter
Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, los candidatos para la segunda vuelta en Santa Cruz de la Sierra.

El avance de Otto Ritter en la disputa por la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra ha transformado la contienda en un hito para la política boliviana. En el primer ballotage registrado en la historia del departamento, el panorama se inclina hacia el abogado, cuya irrupción se explica por el vacío de liderazgo que dejó la salida de Luis Fernando Camacho. La elección, al exceder las fronteras de los partidos tradicionales, anticipa una posible redirección del mapa político regional.

El crecimiento de Ritter encuentra respaldo en cifras aportadas por la encuestadora Shila Vilker, directora de Trezpuntocero, a las que accedió Infobae: la candidatura comenzó con apenas 2% de intención de voto y hoy disputa el liderazgo en virtual empate técnico con Juan Pablo Velasco. Este último, identificado como emprendedor tecnológico y ex compañero de fórmula de Tuto Quiroga, representa un perfil opuesto al de Ritter, aunque la tendencia detectada en los sondeos revela un fortalecimiento sostenido del outsider en las últimas semanas.

El escenario actual se explica por la exclusión del actual gobernador, fenómeno que fracturó el sistema de alianzas y abrió un espacio inesperado. En este terreno abonado por la incertidumbre, Ritter capitalizó el desencanto de un electorado que busca opciones por fuera de la política tradicional, lo que se refleja en la polarización y el protagonismo que adquirió en el último tramo de la campaña.

El proceso electoral se ha visto teñido por una campaña negativa desplegada fundamentalmente en redes sociales. Diversas cuentas, vinculadas a estrategias de desgaste, han intentado asociar a Ritter con el masismo de Evo Morales. Sin embargo, el análisis político local desestima estas acusaciones, calificándolas como infundadas y resultado de la presión ejercida por el rápido ascenso del candidato emergente.

Por primera vez en la historia del departamento, el voto se desliga de manera evidente de las estructuras partidarias. El proceso que atraviesa Santa Cruz de la Sierra —en virtud de la irrupción de nuevos liderazgos— plantea una redefinición del poder regional, con una segunda vuelta inédita que coloca a Ritter en el centro de una posible transformación política.

Cinco contiendas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó la segunda vuelta para el domingo 19 en los cinco departamentos en los que no se obtuvo ganador en la primera ronda: Santa Cruz, Tarija, Oruro, Beni y Chuquisaca.

Hay expectativa por la disputa electoral en Santa Cruz, la región más próspera y extensa del país, donde dos opositores al Gobierno buscan la principal silla departamentalVelasco, de la alianza Libre, es un emprendedor tecnológico de 38 años que debutó en política en las elecciones nacionales de 2025, cuando acompañó en la fórmula a Jorge Quiroga como su candidato a vicepresidente. Al frente está Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, que es un abogado que lleva décadas orbitando la política y que promete convertir a su región en “la Dubái de Sudamérica”.

En esta plaza, que es considerada una de las más fuertes por su poder económico y demográfico y su creciente influencia política a nivel nacional, perdió el candidato oficialista Luis Fernando Camacho, el actual gobernador y ex líder cívico aliado del gobierno de Rodrigo Paz. En ese marco, la votación del 19 de abril genera expectativa sobre la relación entre el gobierno regional y el nacional, ya que Santa Cruz ha sido en los últimos años el bastión de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) y el epicentro de las protestas contra el centralismo.

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