Combustibles subieron en Ecuador: cómo influyen el precio del petróleo y las tensiones en Medio Oriente

Fotografía de archivo en la que se ve a un hombre poner gasolina a un vehículo en Quito (Ecuador). EFE/ Bienvenido Velasco

Desde el 12 de abril de 2026, los precios de las gasolinas y el diésel en Ecuador registraron un nuevo incremento mensual, en línea con el sistema de ajuste por bandas que rige desde 2020. La subida no responde a una decisión aislada del gobierno, sino a una combinación de variables internas y externas que inciden directamente en el costo de los combustibles que consume el país.

Ecuador, pese a ser productor de petróleo, depende en gran medida de la importación de derivados como gasolinas y diésel. Esto implica que los precios internos están atados, en parte, a la evolución del mercado internacional. Cuando el costo del crudo y de los combustibles refinados sube en el exterior, el impacto se traslada progresivamente al mercado local.

El mecanismo que regula estos ajustes es el sistema de bandas. Bajo este esquema, los precios de ciertos combustibles: como la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel, pueden subir o bajar cada mes dentro de un rango limitado, generalmente de hasta un 5%. El objetivo es evitar variaciones abruptas, pero al mismo tiempo reducir el peso del subsidio estatal, que durante años ha representado un gasto significativo para las finanzas públicas.

Fotografía que muestra un aviso con los precios de combustibles en una gasolinera este viernes en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Este abril, el ajuste al alza coincide con un contexto internacional marcado por presiones en el mercado energético. Uno de los factores clave es el comportamiento del precio del petróleo, que ha mostrado una tendencia ascendente en las últimas semanas debido a restricciones de oferta y a la incertidumbre geopolítica.

El precio de la gasolina Extra y Ecopaís en Ecuador pasó de USD 2,89 a USD 3,024 por galón, mientras que el diésel subió de USD 2,828 a USD 2,962, lo que representa un incremento de aproximadamente USD 0,134 por galón en ambos casos, equivalente a cerca del 5% permitido por el sistema de bandas. En contraste, la gasolina Súper, que no está subsidiada, registró un aumento mayor, ubicándose en torno a USD 4,57 por galón.

En este escenario, las tensiones en Medio Oriente vuelven a ocupar un lugar relevante. La región concentra una parte sustancial de la producción mundial de petróleo y alberga rutas críticas para su transporte. Entre ellas destaca el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo por el que transita aproximadamente una quinta parte del crudo que se comercializa a nivel global.

Cualquier amenaza sobre esta vía estratégica tiende a generar reacciones inmediatas en los mercados. Aunque no siempre se traduce en interrupciones efectivas del suministro, el solo riesgo de bloqueo o conflicto eleva las expectativas de escasez y, por ende, los precios internacionales. Este efecto se traslada a países importadores de derivados como Ecuador, que terminan enfrentando mayores costos de adquisición.

FOTO ARCHIVO: Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

A esto se suma el comportamiento de los países productores y de alianzas como la OPEP+, que en distintos momentos han aplicado recortes de producción para sostener o elevar los precios del crudo. Estas decisiones, combinadas con la demanda global y factores especulativos del mercado, configuran un entorno de volatilidad que impacta de forma directa en economías dolarizadas y dependientes de importaciones energéticas.

El incremento también refleja la política estatal de contención del gasto en subsidios. Durante años, Ecuador mantuvo precios artificialmente bajos mediante subsidios que llegaron a representar miles de millones de dólares anuales.

El gobierno de Daniel Noboa logró retirar el subsidio al diésel en 2025. Pese a que hubo protestas estas no se igualaron a las del 2019, cuando el ex presidente Lenín Moreno intentó lo mismo.

Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/José Jácome

El Ejecutivo ha implementado mecanismos de compensación dirigidos al sector transportista con el fin de evitar la paralización del servicio público y mitigar los costos políticos asociados a la medida.

El modelo actual introduce ajustes progresivos que, aunque menos visibles en el corto plazo, generan incrementos acumulativos en el precio de los combustibles.

El impacto de estas subidas no se limita al costo de llenar el tanque de los vehículos. El encarecimiento del diésel, en particular, tiene efectos en cadena sobre el transporte de mercancías, la producción agrícola y los precios de bienes básicos. Cada ajuste mensual es seguido de cerca por sectores productivos y consumidores; pues el encarecimiento puede genera especulación en los precios y encarecer los víveres básicos.