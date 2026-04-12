América Latina

Trágica estampida en una enorme fortaleza del siglo XIX en el norte de Haití: al menos 30 muertos

El hecho tuvo lugar en la Ciudadela Henri o Laferrière, ubicada en lo alto de una montaña

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Una estampida en Haití dejó al menos 30 muertos

Una estampida en una fortaleza en la cima de una montaña, popular entre los turistas en el norte de Haití, dejó al menos 30 personas muertas y varias decenas más heridas. El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su “profunda consternación” por el “trágico incidente” en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, y aseguró que las autoridades se han movilizado para atender a los afectados.

“Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares”, afirmó Fils-Aimé este domingo, a través de un comunicado.

Decenas de personas resultaron heridas y algunas se encuentran desaparecidas, según los informes preliminares de las autoridades de socorro que hicieron presencia en la Ciudadela Henri, ubicada en la localidad de Milot, a unos 25 kilómetros de Cap-Haitinien, la segunda ciudad en importancia en el país.

Una estampida en Haití dejó al menos 30 muertos
La estampida se produjo en el monumento Ciudadela Henri (X: @OpenNewNews)

El Gobierno afirmó que sigue la situación con la mayor atención y llamó a la población a mantener la calma y la prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso destinadas a esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.

La dirección de Protección Civil estableció que, debido a la presencia de muchas personas en el lugar, en determinado momento se produjo una estampida con “numerosos” casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, habla tras asumir las funciones del Poder Ejecutivo del país este sábado, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Mentor David Lorens
El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, habla tras asumir las funciones del Poder Ejecutivo del país este sábado, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Mentor David Lorens

Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto.

La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.

Por su parte, la Comisión Municipal de Cap-Haitien se declaró en estado de alerta permanente y afirmó haber enviado una ambulancia y equipos de apoyo para contribuir a las operaciones de rescate, evacuación y atención a las víctimas.

Un grupo de personas visita la Citadelle Laferriée, una fortaleza de principios del siglo XIX conocida comúnmente como La Citadel, en Milot, Haití, 26 de abril 2024. REUTERS/Ricardo Arduengo
Un grupo de personas visita la Citadelle Laferriée, una fortaleza de principios del siglo XIX conocida comúnmente como La Citadel, en Milot, Haití, 26 de abril 2024. REUTERS/Ricardo Arduengo

También, el Ayuntamiento de Milot informó que se han tomado todas las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades departamentales y nacionales, para proporcionar una asistencia rápida, un acompañamiento adecuado y un apoyo a las víctimas.

“Las autoridades municipales siguen plenamente movilizadas y siguen la evolución de la situación con la mayor atención. Hacen un llamamiento a la población para que mantenga la calma, actúe con prudencia y respete las instrucciones emitidas por las instancias competentes a la espera de los resultados de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de esta tragedia”, dijo el Ayuntamiento en un comunicado.

(con información de EFE y AFP)

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