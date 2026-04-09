“Sí, vamos a tener que aumentar”: los viajeros comenzarán a notar una subida en el precio de los tiquetes aéreos, esta es la razón

En la actualidad, el precio promedio de tiquetes aéreos nacionales en Colombia se sitúa aproximadamente en $84.599 por trayecto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El aumento sostenido de los precios del combustible, junto con los altos impuestos aéreos y la inestabilidad derivada de la crisis en Medio Oriente, presiona a la industria aeronáutica en América Latina y el Caribe. Así lo confirmó el presidente de Avianca, Gabriel Oliva, durante el foro Wings of Change Americas –organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) en Chile – en el que aseguró que el incremento en los costos obligará a subir el valor de los tiquetes aéreos en la región.

Según dijo, el precio de los tiquetes en América Latina está subiendo por tres razones principales: el encarecimiento y la volatilidad del combustible debido al conflicto armado en Medio Oriente, una carga impositiva considerada la más alta a nivel mundial para la industria y dificultades para anticipar estos aumentos, lo que repercute directamente en la economía de las aerolíneas y en el costo final para los viajeros.

Escalada en los precios del combustible y su impacto en las aerolíneas

Según el vicepresidente regional de la Iata para las Américas, Peter Cerdá, antes del inicio del conflicto en Medio Oriente el precio del crudo rondaba los USD70 por barril, pero luego del estallido de la crisis, la cotización superó los USD110. El impacto sobre el combustible para aviación fue aún más grave. Cerdá explicó que el precio pasó de USD90 a alrededor de USD220 por barril, lo que representa cerca de un tercio de los costos operativos para las aerolíneas de la región, de acuerdo con los datos más recientes de la Iata y su boletín de marzo de 2026 para Colombia.

La Asociación detalló que los precios del combustible subieron “hasta un 200% en algunos mercados”. Esta volatilidad complica la planificación financiera de las compañías y afecta la rentabilidad del sector, que enfrenta lo que el gremio describe como un desafío estructural para su estabilidad.

El petróleo Brent, de referencia para Colombia, registró cotizaciones por necima de los USD100 en las últimas semanas - crédito Martin Divisek/EFE

En anteriores crisis, como las de 2008, 2020 y 2022, los aumentos del costo del combustible llevaron los márgenes de la industria a cero o cifras negativas, destacó la asociación. Por otro lado, entre 2015 y 2019, en un entorno más estable, los márgenes operativos se mantuvieron cerca de un 7%.

Efecto de los altos impuestos en los tiquetes aéreos de la región

Gabriel Oliva afirmó, según Valora Analitik, que América Latina enfrenta “la carga más alta de tasas e impuestos a nivel mundial” en la industria aérea. Destacó especialmente a Colombia por la elevada presión impositiva sobre el sector.

El presidente de Avianca resaltó que la estructura tributaria frena la competitividad y encarece el acceso al transporte aéreo para millones de pasajeros. Señaló que solo con un marco regulatorio que incentive el crecimiento y la operación del sector, los precios de los boletos podrán reducirse.

Para impulsar el desarrollo económico y turístico, Oliva sostuvo que los países deberían colaborar con la industria y fijar tasas e impuestos que permitan su expansión. Insistió, de acuerdo con el medio, en que “no se puede hablar de mejorar conectividad o promover el turismo sin revisar la actual estructura impositiva”.

Precio de los tiquetes aéreos

Al respecto, anticipó que los pasajeros comenzarán a notar un aumento en el precio de los tiquetes aéreos. “Sí, vamos a tener que aumentar los tiquetes (aéreos)”, afirmó durante el evento, y reiteró que, por el momento, la demanda se mantiene firme pese a un contexto desafiante. Oliva recalcó la necesidad de “generar condiciones fiscales más favorables que incentiven la demanda y la oferta”, al señalar que el éxito del sector está ligado a la colaboración entre autoridades e industria y a políticas de aranceles moderados.

Dicha perspectiva fue compartida en el boletín de la Iata, que remarcó cómo la suma de cargas impositivas y tasas aeroportuarias limita la competitividad regional y condiciona el incremento del tráfico aéreo en América Latina.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá es clave para el tráfico aéreo en América Latina - crédito Colprensa

La country manager de la Iata Colombia, Paula Bernal, explicó en el boletín de marzo de 2026 que los costos del sector cambian de manera extrema y están influenciados tanto por el precio del combustible como por los impuestos y la mano de obra. Para Bernal, ajustar regulaciones fiscales y modelos de negocio es fundamental para hacer frente a las alzas en el precio del petróleo.

Consecuencias de la crisis geopolítica para las aerolíneas latinoamericanas

El conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz generó una fuerte volatilidad en los precios de los combustibles de aviación, según reportes de la Iata en 2024 y 2026. El gremio señaló que la región soporta en la actualidad un costo de combustible equivalente al 29,1% de su estructura operativa total, una proporción superior a la de otros mercados globales.

Asimismo, advirtió que no solo preocupa el precio del combustible, sino la imposibilidad de anticipar sus repentinas fluctuaciones. Esto limita la capacidad de reacción de las aerolíneas, que ven cómo los gastos aumentan antes de poder ajustar sus ingresos y márgenes de utilidad.

De acuerdo con la misma, en situaciones de alta volatilidad, los costos se incrementan antes de que las compañías puedan trasladar ese aumento a los precios de los pasajes o renegociar contratos. De igual forma, apuntó que esto termina comprimiendo los márgenes del sector y dificulta la planeación a largo plazo.