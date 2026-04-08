América Latina

Brasil: una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un escenario de balotaje

Se perfila una batalla reñida en octubre, con el aumento de la indecisión y factores económicos que condicionan la definición

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Una imagen dividida muestra a Lula da Silva a la izquierda, vestido de traje azul y corbata, gesticulando; a la derecha, Flávio Bolsonaro con traje gris y camisa clara
El presidente brasileño, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro

El escenario electoral en Brasil aparece cada vez más reñido tras la divulgación de la última encuesta de Meio Ideia, que reportó un empate técnico en un posible escenario de balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El presidente tiene un 45,5% de intención de voto, mientras que el senador e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro alcanza un 45,8%. Esta mínima diferencia de 0,3 puntos porcentuales queda dentro del margen de error de 2,5 puntos.

La igualdad técnica entre Lula y Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial obedece a una combinación de empate estadístico y un electorado muy volátil. Más de la mitad de los encuestados declaró que podría cambiar su voto antes de octubre, lo que incrementa la incertidumbre y refuerza el clima de polarización política en Brasil.

El sondeo, realizado entre el 3 y el 7 de abril con una muestra de 1.500 personas a nivel nacional, confirmó que la competencia entre los dos principales candidatos está más abierta que nunca. Otro dato importante es que los votos nulos, blancos e indecisos representan el 8,7% de los consultados, una cantidad capaz de inclinar el desenlace electoral.

En otras simulaciones de segunda vuelta, Lula supera a Ronaldo Caiado (PSD) con un 45% frente a un 39% y a Romeu Zema (Novo) con un 44,7% contra un 38,7%. Además, el presidente se impone a Renan Santos (Missão) y a Aldo Rebelo (DC).

Una máquina de votación electrónica (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
Una máquina de votación electrónica (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Factores de volatilidad en el electorado

Una de las cifras más destacadas es el auge en la volatilidad del voto. Según el estudio divulgado este miércoles, el 51,4% de los brasileños afirma que aún podría modificar su decisión de cara a la elección. En enero, esta proporción era notablemente menor (35,5%), lo que evidencia un aumento importante en la indecisión.

El estudio indica que la disposición a cambiar el voto es más elevada entre los simpatizantes de la oposición: 60,4% de quienes prefieren a Flávio Bolsonaro y 69,4% de los seguidores de Caiado reconocen esa posibilidad. Entre los electores de Lula, solo el 26,6% considera cambiar su elección, lo que refleja mayor estabilidad en la base del jefe de Estado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

Desempeño de Lula y Flávio Bolsonaro en otros escenarios y evaluación de la gestión

En la primera vuelta, Lula sigue a la cabeza con 40,4%, escoltado por Flávio Bolsonaro con 37%. Otros aspirantes quedan rezagados: Caiado alcanza 6,5%, mientras que Zema y Santos obtienen 3% cada uno, y Rebelo 0,6%. El nivel de indecisión se mantiene alto: 8,5% de los votantes aún no define su opción.

En la pregunta espontánea, donde no se presentan candidatos, Lula logra 32,6% de menciones y Flávio Bolsonaro, 19,4%. El ex presidente Jair Bolsonaro, actualmente inelegible, conserva un 6% en la preferencia declarada, lo que muestra que una parte del electorado bolsonarista no ha transferido completamente el apoyo a su hijo.

La evaluación de la gestión de gobierno también incide en el panorama electoral. El 46,4% de los encuestados juzga negativa o muy negativa la actual administración, frente a un 32,2% que la valora positivamente. El área de seguridad pública recibe un 53,9% de opiniones negativas y solo un 18,9% favorables, conforme a los datos de Meio Ideia.

Personas compran en el Mercado Municipal de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)
Personas compran en el Mercado Municipal de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

Factores determinantes en la decisión del voto y contexto político

Entre los criterios clave que inciden en la decisión del electorado sobresale el costo de vida y el endeudamiento. Para el 74,7%, estos aspectos resultan importantes o muy importantes a la hora de definir su voto; y el 70,4% percibe que el costo de vida ha subido en el último año. Además, un porcentaje significativo menciona el endeudamiento como una preocupación creciente.

En cuanto a la continuidad de Lula en el cargo, el 51,5% considera que el presidente no debería seguir después de este mandato, mientras que el 45% respalda su permanencia. Respecto a la amnistía por los hechos golpistas, 41% rechaza cualquier tipo de perdón, un 32% apoya una amnistía general y el 21% opta por limitarla solo a los manifestantes.

La influencia extranjera en las elecciones también divide opiniones: 52% sostiene que la decisión debe depender exclusivamente de los brasileños, mientras que el 28% encuentra legítimo recurrir a apoyo internacional para salvaguardar la justicia electoral. Todo ello configura un ambiente marcado por la polarización, la sensibilidad ante posibles amenazas a la democracia y el escrutinio sobre el poder judicial.

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