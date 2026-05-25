América Latina

Costa Rica logra un ahorro millonario en diagnóstico oncológico gracias al Ciclotrón PET/CT de la UCR

Los registros muestran que la reducción de tarifas permite ahorrar hasta seis millones de dólares en procedimientos diagnósticos oncológicos, beneficiando especialmente al sistema público de salud y a los pacientes vulnerables

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El Laboratorio Ciclotrón PET/CT de la UCR ha permitido ahorrar más de seis millones de dólares a Costa Rica en diagnóstico oncológico. Crédito: UCR
El Laboratorio Ciclotrón PET/CT de la UCR ha permitido ahorrar más de seis millones de dólares a Costa Rica en diagnóstico oncológico. Crédito: UCR

La consolidación del Laboratorio Ciclotrón PET/CT de la Universidad de Costa Rica ha supuesto un giro relevante en la atención oncológica nacional, al establecer tarifas considerablemente menores para estudios de diagnóstico, lo que ha permitido no solo ampliar el acceso a dichos procedimientos, sino también generar ahorros que, según los registros internos del laboratorio, superan los seis millones de dólares para el país.

Esta contribución se ha visto reforzada por el incremento sostenido en la cantidad de pacientes atendidos y la reducción en tiempos de entrega de resultados, beneficiando tanto a instituciones públicas como al sector privado.

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Si se analiza el impacto financiero, los datos publicados por el Ciclotrón PET/CT evidencian que, de haber continuado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la compra de estudios al sector privado, atender a mil quinientos pacientes hubiera significado una inversión aproximada de USD 4,200,000.

En contraste, recurriendo a los servicios del laboratorio de la UCR, la cifra desembolsada es de USD 1,500,000, lo que se traduce en un ahorro de USD 2,700,000 tan solo para el sistema público.

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Las imágenes y los reportes médicos del Ciclotrón PET/CT se entregan en un máximo de siete días hábiles y en menos de 24 horas para casos urgentes. Crédito: UCR
Las imágenes y los reportes médicos del Ciclotrón PET/CT se entregan en un máximo de siete días hábiles y en menos de 24 horas para casos urgentes. Crédito: UCR

Desde el inicio de las labores del Ciclotrón PET/CT de la Universidad de Costa Rica, se han realizado más de cuatro mil estudios, de los cuales cerca de tres mil corresponden a pacientes oncológicos.

Gracias a su política de precios, que actualmente fija el costo regular en USD 1,000 —comparado con los USD 2,800 que cobraba el sector privado antes de 2025—, se ha logrado ofrecer diagnóstico oportuno y ampliar el acceso, especialmente para usuarios referidos por hospitales públicos como el Hospital México, el Hospital Max Peralta, el San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital de Niños.

El contrato vigente, formalizado a inicios de octubre de 2025 bajo el procedimiento de compra 2024PX000011-0001102944 entre la CCSS y la UCR, estima la atención de 3,500 pacientes oncológicos por año.

Cada estudio estándar tiene un costo de USD 1,000, y está previsto un precio de USD 1,750 para los casos que requieran sedación, aunque hasta el momento no ha sido necesario aplicar este procedimiento a los pacientes atendidos.

El contrato entre la CCSS y la UCR establece la atención anual de 3.500 pacientes oncológicos con estudios PET/CT a precios accesibles. Crédito: UCR
El contrato entre la CCSS y la UCR establece la atención anual de 3.500 pacientes oncológicos con estudios PET/CT a precios accesibles. Crédito: UCR

La eficiencia operativa es otro aspecto destacado. Según información del propio laboratorio, tanto las imágenes como los reportes médicos se entregan en un máximo de siete días hábiles, con reportes disponibles en menos de 24 horas para ciertos casos urgentes.

Esto permite a los médicos tratantes tomar decisiones terapéuticas con mayor rapidez, lo cual puede incidir positivamente en los resultados clínicos, especialmente en el manejo de enfermedades oncológicas.

En cuanto a la cartera de servicios, el Ciclotrón PET/CT ha incorporado un estudio específico para pacientes con cáncer de próstata, identificado como el tumor de mayor incidencia y mortalidad en hombres de Costa Rica. El costo de este procedimiento ha sido fijado en USD 2,000 debido al mayor precio de los insumos requeridos para este diagnóstico, distinto al utilizado de forma regular.

Más de cuatro mil estudios diagnósticos han sido realizados en el Ciclotrón PET/CT, de los cuales tres mil corresponden a pacientes con cáncer. Crédito: UCR
Más de cuatro mil estudios diagnósticos han sido realizados en el Ciclotrón PET/CT, de los cuales tres mil corresponden a pacientes con cáncer. Crédito: UCR

La apertura del laboratorio también representa alivio económico para el sector privado y los pacientes individuales. De acuerdo con reportes del Ciclotrón PET/CT, algunos usuarios privados han realizado hasta tres estudios PET/CT por año para monitorizar la efectividad de los tratamientos médicos, un número que refleja la demanda creciente y el rol central del laboratorio en la salud privada y asegurada.

A la fecha, y con los tres mil pacientes previstos para los próximos días, la suma ahorrada por el país en su conjunto alcanza los USD 6,000,000.

El Dr. Erick Mora Ramírez, responsable del Ciclotrón PET/CT, subraya la colaboración activa con la Rectoría de la UCR, la FundaciónUCR, la Escuela de Física, la Escuela de Medicina, el CICANUM y otras instancias universitarias para expandir la atención de pacientes y fortalecer el impacto social.

El especialista señala: “Se trabaja con la Rectoría de la Universidad, la FundaciónUCR, la Escuela de Física, la Escuela de Medicina, el CICANUM y otras instancias de esta casa de estudios para ampliar la atención de pacientes, con lo cual se contribuiría en gran medida con la sociedad costarricense y, por qué no decirlo, con la sociedad centroamericana.”

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