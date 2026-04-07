Sobredosis provocadas generan alarma en Uruguay: hubo intoxicaciones con paracetamol e ibuprofeno

Intentos de suicidios con medicamentos habilitados genera alarma en Uruguay

Cada vez son más las personas que en Uruguay se intoxican con medicamentos, en algunos casos de venta libre. Los casos de intoxicaciones con pastillas de clonazepam, paracetamol e ibuprofeno han aumentado y generan alarma en las autoridades los intentos de suicidios. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública (MSP) evalúa restringir el acceso a estos productos.

El aumento de las intoxicaciones surge de las estadísticas del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) del hospital universitario Clínicas, que fueron informados por El Observador. El año pasado, el centro atendió cerca de 15.000 consultas (un promedio de 52 diarias), que marca un incremento en comparación al 2024.

El 70% de estas consultas se debió a intoxicaciones con medicamentos habilitados y la mayor parte de ellas fueron originadas en intentos de suicidio.

El hospital universitario de Clínicas en Montevideo (Presidencia)

Los suicidios y los intentos fueron el tipo de consulta más frecuente en ese centro: hubo 6.677 casos. Esta cantidad también representó un incremento con respecto al año anterior (6.204). A este motivo le siguen las intoxicaciones accidentales (3.881 casos), los abusos de sustancia (1.151), las temáticas ocupacionales (592) y las originadas en errores terapéuticos (508).

Once de las consultas terminaron en muertes, 247 supusieron riesgos severos para el intoxicado y 967 tuvieron riesgos moderados.

Fernanda Nozar, directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, declaró a El Observador que la cifra representa una gran preocupación para las autoridades, que estudian cómo avanzar.

Un hombre camina frente al Ministerio de Salud Pública en Montevideo, Uruguay, el jueves 25 de julio de 2019. (AP Foto/Matilde Campodonico)

El clonazepam (con 2.250 casos) y la quetiapina (1.356) fueron los motivos que provocaron más intoxicaciones en los casos atendidos en el CIAT. La cocaína y la pasta base quedaron en tercer lugar (999) y casi al mismo nivel aparece un cuarto agente, el medicamento alprozolam (995).

Estos tres medicamentos se venden en farmacias, pero para adquirirlos es necesario receta médica. Sin embargo, hay una lista de sustancias que motivaron consultas al CIAT y que no requieren esta receta.

Entre las diez causas que más intoxicaciones provocaron se encuentra el paracetamol, un medicamento de venta libre. Provocó 464 consultas en el año. El ibuprofeno es otro analgésico de venta libre que figura en esta lista.

Según el artículo periodístico, los responsables del CIAT alertaron de esta situación a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2024. “Dado el aumento exponencial de casos y su potencial morbimortalidad de esta intoxicación creemos necesario realizar diversas acciones”, decía el texto con la advertencia.

Hubo un caso de intoxicación con paracetamol que fue mortal. Fue una adolescente del departamento de Tacuarembó (en el norte del país) de 16 años, a quien la había dejado su novio. La joven se comunicó con el CIAT 36 horas después de haber consumido las pastillas, pero su vida no pudo ser salvada.

La mayoría de quienes se intoxican con paracetamol son jóvenes. Según datos de 2024, un 26% de los casos corresponden a adolescentes de entre 12 y 17 años. El promedio de edad de todos los intoxicados con ese analgésico es de 25,9 años.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública de Uruguay (Presidencia)

A raíz de la advertencia del CIAT, el MSP busca mejorar el control y la regulación de la venta del paracetamol, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. De hecho, está previsto que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, firme una ordenanza que obligue a la ciudadanía a presentar receta cada vez que piense comprar un paracetamol de 500 gramos o más.

El consumo en exceso de remedios de venta libre aumenta desde 2013 y motiva la preocupación de las autoridades de la salud, informó este noticiero.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767