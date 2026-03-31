América Latina

Chile: el gremio de camioneros aseguró que no irá al paro tras el alza de los combustibles

Los dirigentes se reunieron en La Moneda con el ministro de Interior, Claudio Alvarado, y a la salida señalaron que su compromiso es “mantener la cadena de abastecimiento”

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Desde el gremio aseveraron además que el precio de los alimentos no tendrá un aumento considerable.
Desde el gremio aseveraron además que el precio de los alimentos no tendrá un aumento considerable.

Dirigentes de los principales gremios de camioneros del país aseguraron este lunes que no se irán a paro ni realizarán manifestaciones tras la histórica alza de combustibles instruida por el Gobierno, la que se concretó el jueves pasado. De paso, señalaron que el precio de los alimentos no tendrá un aumento considerable y que su misión ahora es “mantener la cadena de abastecimiento”.

Ello, luego de una reunión que sostuvieron en La Moneda con el ministro de Interior, Claudio Alvarado, a la que se sumó brevemente al cierre el presidente, José Antonio Kast.

El primero en hablar a la salida de la cita fue el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, quien indicó que “las cuatro organizaciones representativas de la industria del transporte de carga por camión tomamos un acuerdo”.

De acuerdo al representante gremial, lo primero es “pedir al gobierno que se actualice el Índice de Costo al Transporte (ICT). Y que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga porfiados que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los nuevos valores del petróleo”.

Además, afirmó que “somos muy críticos de algunas voces que dicen que las papas van a subir un 50%, otros dicen que el pan va a subir un 20%, otros dicen que los productos agrícolas van a subir un 30%. Eso no es verdad”.

Grupo de personas sentadas alrededor de una mesa de madera reflectante con documentos y vasos de agua; fotógrafos en el fondo de una sala con puertas
Los dirigentes del gremio camionero en La Moneda con el ministro de Interior, Claudio Alvarado, y otras autoridades de gobierno.

La subida de precios

Según Pérez, “el kilo de papa podría subir, si es que un camión transporta mil kilómetros, unos $40 (USD 0,04) y eso no es el 50%. Así que tranquilidad a la nación, a los consumidores”.

Tocante a movilizaciones, manifestó taxativo que el problema “no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, que yo no sé qué vamos a lograr, qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación”.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente de ChileTransporte, Raúl Clavero, quien aseveró que el alza de precios “no irá más allá del aumento del combustible. Y nuestro compromiso desde ChileTransporte, como el resto de las asociaciones gremiales, es mantener la cadena de abastecimiento, esperando que los dadores de carga se solidaricen y acepten el alza de las tarifas”.

Al cierre, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, sostuvo que existen “muchas empresas que están ofreciendo migajas, por lo tanto nosotros no vamos a poner los camiones a disposición. Y ese es el mejor movimiento que vamos a hacer”.

A la reunión también asistió brevemente el presidente, José Antonio Kast, quien estuvo de acuerdo con los dirigentes en que, si baja el precio del petróleo a nivel global, eso se reflejará en el mercado nacional.

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