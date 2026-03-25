Las medidas del gobierno de Kast para paliar el histórico aumento en el precio de los combustibles en Chile

La gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro (USD 0,40) y el diésel $580 (USD 0,63).

Tal como lo anunció la noche del lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este jueves los combustibles tendrán un alza histórica -la gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro (USD 0,40) y el diésel $580 (USD 0,63)-, asunto que provocó una verdadera estampida de conductores que coparon las estaciones de servicio de todo el país para llenar el estanque.

Desde el gobierno han señalado que las razones de este aumento radican en la guerra en Medio Oriente que elevó el precio del barril Brent de US$70 a US$110 en tres semanas, y la situación de estrechez fiscal heredada de la administración de Boric.

En medio de las críticas de la oposición, el gobierno lanzó el plan “Chile Sale Adelante”, con varias medidas tendientes a paliar el aumento las que van dirigidas principalmente al transporte público, a saber:

-Congelamiento de tarifas del transporte público: El precio de los pasajes en Santiago (sistema Red) se mantendrá sin variaciones hasta fines de 2026.

-Rebaja en el precio de la parafina: Se implementan mecanismos para reducir el costo de este combustible, fundamental para la calefacción del hogar.

-Subsidios al transporte: Entrega de beneficios directos para operadores de taxis y colectivos de de $100 mil (USD 109) por un máximo de seis meses.

-Apoyo al transporte de carga: Medidas específicas para mitigar los costos operacionales del sector logístico.

-Fomento a la electromovilidad: Creación de créditos preferenciales para facilitar la conversión o adquisición de vehículos eléctricos.

-Impulso a la reconstrucción y empleo: Parte de un marco más amplio que busca reducir la burocracia para fomentar la inversión y generar puestos de trabajo en el contexto de un plan de reconstrucción nacional.

El presidente Kast recordó que “el tema del alza de los combustibles es un tema mundial que nos afecta en un momento donde tenemos una crisis fiscal evidente en Chile“.

Kast: “No podíamos pedir un préstamo”

Desde la Región de Los Lagos, hasta donde llegó este martes para supervisar las obras del Puente Chacao, el presidente José Antonio Kast volvió a salir al paso de las críticas asegurando que “el tema del alza de los combustibles es un tema mundial que nos afecta en un momento donde tenemos una crisis fiscal evidente en Chile“.

De acuerdo al mandatario, “teníamos que ser muy responsables en lo que íbamos a hacer, porque no podíamos pedir un préstamo para financiar un subsidio que finalmente todos sabemos que iba a tener que pagarse e iba a generar unas condiciones económicas aún más difíciles para nuestra nación”, explicó.

“Como tenemos claro que es una medida dura, es una medida compleja, buscamos todas las maneras de paliar ese efecto para las familias más vulnerables y para la clase media“, agregó.

“En el tema de taxis y colectivos (…) hemos señalado que necesitamos la colaboración del Congreso para generar un bono, un subsidio especial provisional de seis meses o mientras dure la contingencia, para ir en colaboración a cada uno de los conductores“, complementó Kast.

Finalmente, recordó que también se congelarán las tarifas del transporte público en Santiago y se están estudiando los mecanismos para hacer lo mismo en regiones.

“Eso es un tema que está todavía en estudio, tenemos que ver cómo se va a aplicar en la práctica”, remató el jefe de Estado.

Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible este martes, en una estación de servicio, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

Gremios advierten fuertes alzas

Sin embargo, desde los gremios del transporte de pasajeros, camioneros y turismo, advirtieron que a pesar de las medidas paliativas y subsidios del gobierno, el alza en el precio de los combustibles necesariamente será traspasada a todos los chilenos.

La gerenta general de la Asociación de Buses Interurbanos de Chile (ABI), Carolina Navarrete, lamentó que “el Gobierno haya dejado al transporte interurbano fuera de las medidas paliativas. Es una decisión incomprensible porque cuando el diésel sube un 63%, ese costo se traspasa al pasaje”.

Diego Ramirez, dirigente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, recordó que un camión que antes llenaba su estanque de 500 litros, con $475.000 (USD 520), a partir de este jueves deberá hacerlo con $765.000 (USD 837), un alza del 61%.

Héctor Sandoval, dirigente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, sostuvo que habrá que ver si el bono de $100 mil “es para el dueño o para el conductor. Cuando es el mismo dueño el que maneja el auto, sin duda, es claro dónde van los fondos, pero también confiamos en que nuestros asociados tendrán la madurez suficiente como para hacer una distribución equitativa”.

Finalmente, desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) señalaron mediante un comunicado que también están preocupados puesto que “el turismo es una industria altamente intensiva en transporte y el combustible constituye un insumo clave en su estructura de costos”.

“Incrementos de esta magnitud impactan directamente a lo largo de toda la cadena de valor del sector, desde los pasajes aéreos y terrestres hasta los servicios de traslado, excursiones y la operación de hoteles, restaurantes y operadores turísticos”, indicaron.

Conductores hacen fila para llenar sus tanques de gasolina en Santiago de Chile, el martes 24 de marzo de 2026. (Foto AP/Esteban Félix)

Conductores colapsan bencineras: uno se llevó 1.000 litros de combustible para la casa

Así las cosas, desde la noche del lunes miles de chilenos se agolparon en los servicentros del país ya sea para cargar el estanque de su auto a precio antiguo, o para “aperarse” de parafina en bidones de cara al otoño que ya se deja sentir, y quizá el caso más curioso fue el de un hombre que confesó al noticiario de Chilevisión haber llevado 1.000 litros de diésel para la casa.

“Hay que aprovechar altiro, porque el precio va a seguir subiendo. Al final, la gente que trabaja, que necesitamos el petróleo para poder funcionar, terminamos pagando todo esto“, manifestó, asegurando de paso que los 1.000 litros ”me van a durar dos semanas, una semana con suerte. Es mucha plata“.