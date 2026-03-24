América Latina

Un carpincho fue atacado a golpes en Río de Janeiro y el caso terminó con ocho detenidos

La agresión, registrada por cámaras de seguridad y perpetrada con palos y barras de hierro, derivó en la intervención policial inmediata y generó un intenso debate sobre la convivencia con la fauna urbana

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El ataque violento a una
El ataque violento a una capibara en Río de Janeiro provocó la detención de ocho personas, incluidos dos menores de edad (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Un violento ataque contra un carpincho en una calle de Río de Janeiro provocó conmoción en la sociedad brasileña y derivó en la detención de ocho personas, entre ellas dos menores. La agresión, captada por cámaras de seguridad antes del amanecer del sábado en el barrio Ilha do Governador, puso en evidencia la gravedad de la crueldad animal en entornos urbanos, según informó AFP.

El grupo golpeó al animal con palos y barras de hierro en la vía pública, una conducta considerada delito y sancionada por la legislación de Brasil. Las autoridades informaron que los detenidos fueron localizados la misma mañana, en aplicación de las leyes que penalizan la violencia contra animales silvestres en áreas urbanas.

Cámaras de seguridad registraron cómo
Cámaras de seguridad registraron cómo un grupo agredió al carpincho con palos y barras de hierro en una calle del barrio Ilha do Governador (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

El ataque al capibara fue documentado por cámaras de seguridad y permitió a la policía actuar con rapidez. El animal, un macho de 65 kg, fue agredido con objetos contundentes, según la investigación policial.

De acuerdo con Felipe Santoro, comisario a cargo del caso, se trató de “un crimen brutal que conmociona a la sociedad”. Santoro expresó que la víctima “no representaba ninguna amenaza y, sin embargo, fue atacada de manera deliberada”.

Detalles del ataque y respuesta institucional

Las grabaciones facilitaron la identificación de los responsables y su posterior captura en las horas siguientes. Dado que algunos de los arrestados son menores de edad, sus identidades no fueron reveladas, en cumplimiento de la normativa brasileña y según lo detallado por AFP.

El carpincho fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRAS) de la Universidad Estacio, en el suroeste de Río de Janeiro. Presentaba heridas graves que requirieron atención veterinaria inmediata.

Jeferson Pires, veterinario jefe del CRAS, explicó que el capibara sufría traumatismo craneal, inflamación y hemorragia interna alrededor del ojo izquierdo, además de múltiples lesiones en la espalda. Tras la intervención médica, el animal mostró algunos signos de mejoría, aunque permanece bajo observación debido a la gravedad de las heridas.

El capibara sufrió traumatismo craneal
El capibara sufrió traumatismo craneal y múltiples lesiones, y permanece bajo observación veterinaria en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Estacio (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

El equipo veterinario del centro destacó que la agresión supera la severidad de la mayoría de los casos que suelen recibir. Los especialistas mantendrán la vigilancia sobre la evolución del animal en los próximos días y continuarán informando a la ciudadanía a través de actualizaciones recogidas por AFP.

Impacto social y debate sobre la convivencia urbana

El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) es nativo de Sudamérica y se reconoce por su parecido a un conejillo de indias de gran tamaño. Es frecuente observarla en zonas urbanas de Brasil, especialmente cerca de ríos y lagunas.

La agresión al Hydrochoerus hydrochaeris
La agresión al Hydrochoerus hydrochaeris generó una ola de indignación y debate público sobre la convivencia entre humanos y especies urbanas en Brasil (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

En los últimos años, la especie cobró relevancia cultural y digital: se popularizó tras la aparición masiva de estos animales en una urbanización de lujo construida sobre humedales en Argentina, lo que renovó el debate sobre el impacto humano en los hábitats naturales y los derechos de los animales.

El ataque ocurrió en un contexto de creciente sensibilidad social respecto a la crueldad animal en Brasil. En enero, el asesinato de un perro callejero golpeado por adolescentes también generó indignación y protestas nacionales.

Wounds are seen on the
Wounds are seen on the muzzle of a capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) under care at the Center for Wildlife Animal Recovery of Estacio de Sa University in the Vargem Pequena neighborhood, in the southwest zone of Rio de Janeiro, Brazil, on March 23, 2026. Eight people were arrested for beating a capybara with sticks and metal bars in Rio de Janeiro, according to local police, in a new case of animal abuse that has caused outrage in Brazil. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

El caso actual profundizó el debate público sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre en las ciudades, así como sobre la necesidad de fortalecer las medidas legales contra la violencia hacia los animales, según detalló AFP.

Profesionales con trayectoria en la atención de fauna urbana en Río de Janeiro consideran que la gravedad de este episodio marca un antecedente inédito en la protección de estos animales.

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