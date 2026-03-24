América Latina

Cada día, 88 adolescentes dan a luz en Ecuador y cinco son niñas menores de 14 años

Datos oficiales evidenciaron la persistencia del embarazo adolescente como problema estructural en el país, con implicaciones en violencia sexual y desigualdad

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Las uniones tempranas son parte
Las uniones tempranas son parte de las razones de los embarazos adolescentes. (Plan Internacional)

En Ecuador, un país de 18 millones de habitantes, cada día en promedio 88 adolescentes dan a luz. De esos casos, alrededor de cinco corresponden a niñas menores de 14 años. Las cifras, vigentes en el debate público en marzo de 2026, no solo reflejan un problema de salud pública, sino también una crisis persistente de violencia sexual, desigualdad estructural y acceso limitado a derechos reproductivos en América Latina.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 se registraron más de 32.000 nacimientos en madres menores de 20 años. Esto equivale a unos 88 partos diarios en adolescentes. Dentro de ese total, más de 1.600 corresponden a niñas entre 10 y 14 años, lo que se traduce en aproximadamente cinco nacimientos diarios en este grupo etario. En Ecuador, la legislación presume que todo embarazo en menores de 14 años es consecuencia de violencia sexual, lo que convierte estas cifras en un indicador indirecto de delitos contra niñas.

El fenómeno no es exclusivo del país andino, pero sí se manifiesta con particular intensidad. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe mantienen la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, solo por detrás de África subsahariana. En la región, cerca del 18% de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años, y cada año más de un millón de adolescentes se convierten en madres. Ecuador se ubica de manera consistente entre los países con tasas más elevadas.

La pobreza es una de
La pobreza es una de las razones por las que se han normalizado las uniones tempranas. (Plan Internacional)

Expertos en salud pública y organismos internacionales coinciden en que el embarazo adolescente es un fenómeno multicausal. Según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, factores como la pobreza, la desigualdad territorial, la falta de educación sexual integral y las barreras de acceso a métodos anticonceptivos influyen directamente en estas cifras. A esto se suma la violencia sexual, especialmente en zonas rurales y amazónicas, donde las tasas de embarazo en niñas son más altas y los sistemas de protección son más débiles.

El impacto es profundo y de largo plazo. El Banco Mundial ha advertido que el embarazo adolescente perpetúa ciclos de pobreza, limita las oportunidades educativas y reduce la participación laboral futura de las jóvenes. En Ecuador, miles de adolescentes abandonan la escuela cada año debido a embarazos tempranos, lo que afecta su trayectoria de vida y refuerza brechas de género. Además, las complicaciones durante el embarazo y el parto siguen siendo una de las principales causas de muerte en adolescentes a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque las cifras han mostrado una reducción progresiva en los últimos años —en 2023 se registraron más de 36.000 nacimientos en adolescentes—, el descenso no ha sido suficiente para modificar la estructura del problema. En términos proporcionales, los nacimientos en madres adolescentes representan alrededor del 15% del total en el país, una proporción que sigue siendo alta en comparación con estándares internacionales.

El embarazo temprano y las
El embarazo temprano y las uniones forzadas golpean con más fuerza a quienes viven lejos de la protección del Estado. Foto: Plan International

El debate sobre cómo enfrentar esta realidad continúa abierto. Organizaciones como UNICEF y UNFPA han insistido en la necesidad de políticas integrales que combinen educación sexual basada en evidencia, acceso a servicios de salud reproductiva, prevención de la violencia y programas de retención escolar. Sin embargo, estos enfoques suelen enfrentarse a resistencias políticas y culturales, especialmente en contextos donde la educación sexual sigue siendo un tema sensible.

Los embarazos, en varios casos, son el resultado de las uniones tempranas, que pese a ser ilegales, aún ocurren en Ecuador. Una de cada cuatro mujeres en el país inició su vida conyugal antes de cumplir los 18 años. La cifra vuelve a poner sobre la mesa una forma de violencia que suele quedar diluida bajo la apariencia de “decisiones familiares”, “costumbres” o respuestas a la pobreza, pero que en la práctica implica relaciones desiguales, abandono escolar y una reducción drástica de la autonomía de niñas y adolescentes.

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