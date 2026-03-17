América Latina

Noboa negó un supuesto bombardeo en Colombia y acusó a Petro de permitir el ingreso de la familia de alias “Fito”

Sostuvo que Colombia habría autorizado el ingreso de familiares del líder criminal mientras coincidía el cruce fronterizo de la excandidata Luisa González durante el toque de queda

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El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones formuladas por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien sostuvo que Ecuador habría bombardeado territorio colombiano en medio de operaciones militares contra grupos armados en la frontera. Noboa aseguró que las acciones de las fuerzas ecuatorianas se realizan exclusivamente dentro de su territorio y calificó de falsas las afirmaciones del jefe de Estado colombiano.

La controversia surgió después de que Petro denunciara públicamente que Colombia estaría siendo bombardeada desde Ecuador, tras el hallazgo de un artefacto explosivo en una zona cercana a la frontera. El mandatario colombiano afirmó que el dispositivo podría haber sido lanzado desde una aeronave proveniente de territorio ecuatoriano, lo que generó preocupación sobre una posible violación de soberanía.

En respuesta, Noboa publicó un mensaje en la red social X en el que defendió las operaciones militares de su gobierno contra organizaciones criminales y guerrilleras que operan en la frontera norte. El presidente sostuvo que Ecuador combate al narcoterrorismo “en todas sus formas” y que las acciones armadas se dirigen contra lugares utilizados como escondites por grupos irregulares.

El presidente de Colombia, Gustavo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Estamos bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, escribió el mandatario ecuatoriano. En el mismo mensaje afirmó que las declaraciones de Petro “son falsas” y reiteró que las operaciones se desarrollan dentro del territorio ecuatoriano.

La respuesta de Noboa incluyó además un señalamiento político directo hacia Colombia. El presidente afirmó que mientras Ecuador intensifica las operaciones contra el narcotráfico, en territorio colombiano se habría permitido el ingreso de familiares de Adolfo Macías Villamar alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros que permanece preso en Estados Unidos.

Según Noboa, el cruce de la familia de alias Fito habría ocurrido durante el mismo período en que la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, también habría ingresado a Colombia en medio del toque de queda decretado en Ecuador por motivos de seguridad. “Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González”, escribió el mandatario.

El presidente Daniel Noboa aseguró
El presidente Daniel Noboa aseguró que Luisa González cruzó la frontera hacia Colombia en medio del toque de queda en Ecuador. REUTERS/Luisa González

Las declaraciones forman parte de una escalada retórica entre los gobiernos de Quito y Bogotá en medio de tensiones diplomáticas recientes relacionadas con la seguridad fronteriza, el narcotráfico y las operaciones contra grupos armados que operan en la zona limítrofe.

El gobierno ecuatoriano ha sostenido que la presencia de organizaciones criminales y disidencias armadas provenientes de Colombia constituye uno de los principales factores de violencia en las provincias amazónicas y en la frontera norte. En ese contexto, el Ejecutivo ha intensificado operaciones militares dirigidas a destruir campamentos y rutas logísticas utilizadas por estos grupos.

Además, este episodio se suma a la creciente tensión bilateral entre ambos países, marcado por disputas comerciales recientes.

La Canciller del Ecuador, Gabriela
La Canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. REUTERS/Kylie Cooper

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, también se refirió a las declaraciones de Petro durante una entrevista en Teleamazonas, en la que afirmó que Ecuador mantiene operaciones contra campamentos de grupos irregulares que cruzan la frontera desde Colombia. Según explicó, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno ecuatoriano frente a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en la región fronteriza.

Sommerfeld añadió que Ecuador apuesta por el diálogo diplomático con Colombia, aunque insistió en la necesidad de que el Estado colombiano refuerce el control de sus fronteras para evitar que organizaciones armadas se infiltren en territorio ecuatoriano.

Hasta el momento, el gobierno colombiano no ha presentado pruebas concluyentes que confirmen que el artefacto explosivo encontrado en su territorio haya sido lanzado desde Ecuador. Tampoco se ha confirmado de manera independiente la hipótesis planteada por Petro sobre un posible bombardeo transfronterizo.

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