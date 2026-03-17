América Latina

Chile: megaoperativo policial terminó con casi 3 mil prófugos de la justicia detenidos

Tres días duró el despliegue que abarcó todo el país

Guardar
2.905 personas fueron detenidas y
2.905 personas fueron detenidas y puestas a disposición de los tribunales.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, confirmó este lunes que 2.905 prófugos de la justicia fueron detenidos en un megaoperativo policial a cargo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el que se llevó a cabo entre los días 12 y 14 de este mes a lo largo y ancho de todo el país.

El balance fue entregado desde la ciudad de Arica (2.000 km al norte de Santiago), luego de una reunión del Comité de Seguridad en el que también participaron el presidente, José Antonio Kast, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

“Ha sido un éxito rotundo, un golpe fuerte para quienes se encontraban prófugos de la justicia. El total aproximado de personas cuyas órdenes de detención se hicieron efectivas es de 3 mil y además, hacer presente que se incautaron automóviles, droga y armas”, señaló Steinert a la prensa,

De paso, confirmó que las policías continuarán realizando este tipo de operativos a futuro.

“No vamos a parar, es más, vamos a unir a otras instituciones del Estado para que los autores de delitos enfrenten a la justicia. Vamos a sumar a la policía marítima y otros actores (...) Es importante que los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país”, agregó la Secretaria de Estado.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente Kast, quien emplazó a aquellos que mantienen causas pendientes con la justicia a apersonarse voluntariamente ante los tribunales.

“El que esté prófugo de la justicia, lo encaramos a presentarse para que no nos obligue a gastar recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras”, sostuvo el mandatario.

La ministra de Seguridad, Trinidad
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó también el decomiso de mas de una tonelada de droga.

Más de una tonelada de droga incautada

En detalle, las autoridades policiales explicaron que del total de detenidos, 2.411 son hombres y 494 mujeres, y que 174 de ellos eran buscados por robos con arma de fuego e intimidación, 66 por delitos de índole sexual y 8 por su responsabilidad en diversos asesinatos.

Además, se incautó más de una tonelada de droga, amén de decenas de armas de fuego y vehículos con encargo por robo.

Sin embargo, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el megaoperativo policial, aunque es una buena noticia, “no es algo nuevo”, toda vez que despliegues similares se llevaron a cabo durante la administración pasada.

“En el Gobierno del Presidente Boric se realizaron regularmente varios, incluso con un mayor número de detenidos en algunos casos”, señaló mediante una publicación en su cuenta de X.

“La diferencia es que ahora los medios los destacan y las nuevas autoridades los presentan como novedad”, cerró la exautoridad.

Temas Relacionados

ChileMegaoperativoTrinidad SteinertJosé Antonio KastMarcelo ArayaEduardo Cerna

Últimas Noticias

Bolsonaro mostró mejores pero sigue en terapia intensiva y sin previsión de alta

Sus abogados renuevan ante el Supremo el pedido de arresto domiciliario “humanitario”, rechazado en múltiples ocasiones

Bolsonaro mostró mejores pero sigue

Red de Hospitales salvadoreña abre convocatoria de contratación para médicos especialistas recién graduados

Un proceso orientado a sumar profesionales graduados desde 2024 en más de 20 especialidades clínicas y quirúrgicas, ofreciendo contratos, procesos de formación continua y beneficios económicos, según información publicada en el portal oficial del gobierno salvadoreño

Red de Hospitales salvadoreña abre

Mercado laboral panameño repunta en 2026, pero no logra cubrir vacantes

Las pequeñas y medianas empresas impulsan el crecimiento del empleo en el país

Mercado laboral panameño repunta en

Condenan a 62 miembros de la MS-13 a penas de hasta 130 años en El Salvador

Las sentencias, dictadas tras un proceso en contra de integrantes de una estructura delictiva en San Vicente, incluyen penas máximas por homicidio, extorsión y delitos asociados, según la información proporcionada por las autoridades judiciales.

Condenan a 62 miembros de

El sistema hospitalario de Honduras busca reducir la mora quirúrgica de aproximadamente 20,000 pacientes con apoyo privado

Unos veinte mil pacientes esperan cirugías programadas desde hace más de noventa días por la falta de insumos, equipos y personal; un nuevo plan nacional usará hospitales privados para acelerar la atención y aliviar la emergencia actual

El sistema hospitalario de Honduras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La salida de Argentina de

La salida de Argentina de la OMS: “La decisión no deteriora la calidad del sistema sanitario”

Resultado oficial del Sinuano Día hoy martes 17 de marzo: chance ganador

Manchester City - Real Madrid, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Colombianos pisan fuerte en el mercado inmobiliario español: registran más de 1.000 transacciones en el último semestre

Así le iría a la economía de los colombianos si uno de estos cuatro candidatos gana la Presidencia de Colombia en las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Milei lleva al Congreso un

Milei lleva al Congreso un paquete de leyes sobre propiedad privada, gasto público y reformas del Código Penal

El CTA reconoce que "debió anularse" el 1-1 del RCD Mallorca-RCD Espanyol

IU pedirá en el Pleno de Diputación el rechazo al acuerdo con Mercosur por los perjuicios al sector primario

Milei presenta un paquete de leyes sobre propiedad privada, gasto público y reformas del Código Penal

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus revive las mejores

Miley Cyrus revive las mejores canciones de Hannah Montana en el 20° aniversario de la serie

Neil Patrick Harris defendió el polémico final de ‘How I Met Your Mother’

Michael B. Jordan: dónde ver las películas del ganador del Oscar a Mejor actor principal

Actriz de “Baywatch” fue arrestada por irrumpir en una granja y rescatar perros usados en experimentos científicos

Tom Welling confesó la verdadera razón por la que nunca usó el traje de Superman en Smallville