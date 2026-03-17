Chile: megaoperativo policial terminó con casi 3 mil prófugos de la justicia detenidos

2.905 personas fueron detenidas y puestas a disposición de los tribunales.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, confirmó este lunes que 2.905 prófugos de la justicia fueron detenidos en un megaoperativo policial a cargo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el que se llevó a cabo entre los días 12 y 14 de este mes a lo largo y ancho de todo el país.

El balance fue entregado desde la ciudad de Arica (2.000 km al norte de Santiago), luego de una reunión del Comité de Seguridad en el que también participaron el presidente, José Antonio Kast, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

“Ha sido un éxito rotundo, un golpe fuerte para quienes se encontraban prófugos de la justicia. El total aproximado de personas cuyas órdenes de detención se hicieron efectivas es de 3 mil y además, hacer presente que se incautaron automóviles, droga y armas”, señaló Steinert a la prensa,

De paso, confirmó que las policías continuarán realizando este tipo de operativos a futuro.

“No vamos a parar, es más, vamos a unir a otras instituciones del Estado para que los autores de delitos enfrenten a la justicia. Vamos a sumar a la policía marítima y otros actores (...) Es importante que los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país”, agregó la Secretaria de Estado.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente Kast, quien emplazó a aquellos que mantienen causas pendientes con la justicia a apersonarse voluntariamente ante los tribunales.

“El que esté prófugo de la justicia, lo encaramos a presentarse para que no nos obligue a gastar recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras”, sostuvo el mandatario.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó también el decomiso de mas de una tonelada de droga.

Más de una tonelada de droga incautada

En detalle, las autoridades policiales explicaron que del total de detenidos, 2.411 son hombres y 494 mujeres, y que 174 de ellos eran buscados por robos con arma de fuego e intimidación, 66 por delitos de índole sexual y 8 por su responsabilidad en diversos asesinatos.

Además, se incautó más de una tonelada de droga, amén de decenas de armas de fuego y vehículos con encargo por robo.

Sin embargo, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el megaoperativo policial, aunque es una buena noticia, “no es algo nuevo”, toda vez que despliegues similares se llevaron a cabo durante la administración pasada.

“En el Gobierno del Presidente Boric se realizaron regularmente varios, incluso con un mayor número de detenidos en algunos casos”, señaló mediante una publicación en su cuenta de X.

“La diferencia es que ahora los medios los destacan y las nuevas autoridades los presentan como novedad”, cerró la exautoridad.