América Latina

La policía chilena detuvo a un líder mapuche prófugo desde 2021: fue extraído en helicóptero desde Temucuicui

Jorge Huenchullán Cayul fue detenido esta madrugada junto a su pareja y se le acusa de los delitos de usurpación de tierras y tráfico de drogas y armas

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El video con el arribo de los detenidos la ciudad de Victoria.

Esta madrugada fue detenido en un megaoperativo policial Jorge Huenchullán Cayul (49), werkén de Temucuicui, comunidad mapuche situada en la comuna de Ercilla (600 kms al sur de Santiago) y el principal “bastión” de resistencia y autonomía en la conflictiva región de La Araucanía.

Huenchullán, quien se mantenía prófugo de la justicia desde 2021 acusado de los delitos de usurpación de tierras y tráfico de drogas y de armas, fue extraído en helicóptero junto a su pareja, Carolina Padilla Manquel, imputada por el delito de microtráfico de drogas. Ambos fueron trasladados hasta la ciudad cercana de Victoria donde serán formalizados esta jornada, mientras que el Ministerio Público ya adelantó que pedirá una pena de 18 años de presidio.

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De acuerdo a información policial, en el operativo ningún uniformado resultó herido, a pesar que se reportaron disparos cuando ingresaban los uniformados a Temucuicui.

Imagen nocturna de tres hombres; dos, uno en uniforme camuflado, escoltan a un tercero con manos levantadas, visiblemente iluminados por focos brillantes
Huenchullán fue apresado en su domicilio luego de una investigación "sigilosa" a cargo de Carabineros, la PDI y el Ejército.

El procedimiento

En un punto de prensa, el fiscal Roberto Garrido informó que la detención de Huenchullán se gestó tras una “investigación sigilosa” a cargo de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército.

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“Con la utilización de diferentes personas en distintas áreas, se permitió la ubicación del imputado en su domicilio y posterior detención en condiciones de seguridad tanto para él como para el personal policial”, valoró el persecutor, según consigna Emol.

Tocante a los disparos en contra de los efectivos policiales, Garrido recordó que “en los procedimiento que se realizan en ese sector de la comunidad de Ercilla, es frecuente que se registren ataques a los funcionarios de la policía que realizan entrada de registro, detención y otro tipo de intervenciones. Por eso se adoptan las medidas de seguridad pertinentes”, indicó el fiscal.

Debido a esto, “el retiro de la persona detenida y de su pareja se produjo en un helicóptero del Ejército, precisamente para proporcionar una protección que no cuentan las aeronaves de Carabineros o la Policía de Investigaciones”.

Finalmente, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmó que el operativo responde “a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del Presidente de la República, y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad. Vamos a seguir coordinando estas acciones con Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército. No tuvimos personas lesionadas, colaboraron todos en esta acción conjunta, y, por supuesto, reconocer el trabajo del Ministerio Público en este operativo”, cerró.

Primer plano de un hombre de piel morena y cabello oscuro, largo hasta los hombros, con una chaqueta azul y beige. El fondo está desenfocado con tonos verdes y amarillos
Jorge Huenchullán es el vocero y uno de los fundadores de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, el principal bastión de resistencia mapuche de la Macrozona Sur chilena.

Historial de Jorge Huenchullán

Nacido en 1976 en Ercilla, Jorge Huenchullán fue criado por un padre estricto, un llamado “kimche” o sabio local, y sus primeros registros policiales lo sitúan en 2001 en varios ataques incendiarios y la usurpación de terrenos de una conocida familia de la zona.

En 2009, luego de un cisma entre comuneros mapuches, fue uno de los fundadores de la Comunidad Autónoma de Temucuicui junto al lonco Víctor Queipul, -actualmente con arraigo nacional por varias causas con la justicia-, convirtiéndose en su “werkén” (mensajero o vocero).

Debido a ese cargo, fue invitado a Suiza en 2013 a la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocasión en la que se quejó “por la falta de mecanismos para el diálogo con el Estado Chileno, por la aplicación de la doctrina de la negación que proviene desde los actos militares denominado Pacificación de la Araucanía, y la falta de reconocimiento de los derechos colectivo del Pueblo Mapuche, tanto en la Constitución y las leyes”, manifestó en dicha oportunidad, según reza una nota de Ex-Ante.

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