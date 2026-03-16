De las estafas románticas a los falsos policías: Brasil, entre las víctimas de las fábricas asiáticas de “scam”

La policía tailandesa descubrió un gran centro de estafas en O'Smach que incluía una sala que imitaba una oficina de la Policía Federal brasileña (REUTERS/ARCHIVO)

La semana pasada, el ejército tailandés descubrió un extenso complejo utilizado para fraudes informáticos en la zona de O’Smach, en la frontera entre Tailandia y Camboya. El lugar fue identificado casi por casualidad después de los combates del pasado diciembre entre los dos países por el control de territorios disputados. Cuando las tropas tailandesas entraron en el área, se encontraron frente a los restos de un enorme centro operativo para estafas en línea. El descubrimiento más sorprendente, además de oficinas destruidas con computadoras y monitores, falsos uniformes de la policía, billetes falsos, verdaderos guiones para llamadas fraudulentas, así como largas listas de números telefónicos de víctimas en todo el mundo, fue una sala acondicionada para imitar una oficina de la Policía Federal brasileña.

Esto hace suponer que Brasil era uno de los países afectados por las estafas virtuales creadas diariamente por la organización criminal que gestionaba el lugar. Según los investigadores locales, muy probablemente se simulaban videollamadas por parte de falsos agentes federales para convencer a ciudadanos brasileños desprevenidos de pagar multas, transferir dinero o proporcionar datos personales. Este tipo de fraudes, además de demostrar cómo estas redes están completamente globalizadas, utilizan a menudo las plataformas sociales para identificar a las posibles víctimas y el sector más complejo de rastrear de las criptomonedas para mover los beneficios ilícitos de las estafas.

En el sitio descubierto por la policía tailandesa, además de la oficina de la policía brasileña, también se habían recreado falsas oficinas de policía de otros países como Australia, Canadá, India y China. Las estafas más comunes que se realizaban eran las llamadas “estafas amorosas”, en las que los estafadores fingen relaciones sentimentales en línea, o conversaciones telefónicas o mensajes en los que los criminales se hacían pasar por policías o funcionarios gubernamentales, así como fraudes sobre inversiones en criptomonedas. Según el ejército tailandés, el centro descubierto cerca de los casinos de O’Smach albergaba hasta 20.000 personas que operaban diariamente en estas operaciones fraudulentas. Cuando el área fue bombardeada durante los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya, los criminales huyeron rápidamente dejando detrás el equipamiento. Según las investigaciones, al frente de redes como esta se encuentran principalmente ciudadanos de origen chino que utilizan ejércitos de desesperados procedentes de países donde la pobreza es generalizada, como Vietnam e Indonesia, en busca de trabajo y fácilmente atraídos con falsas promesas de ganancias. El complejo donde se descubrió la falsa estación de policía brasileña se encuentra cerca de un resort y casino perteneciente al empresario y senador camboyano Ly Yong Phat, quien en 2024 ya había sido sancionado por Estados Unidos por su presunta implicación en graves violaciones de derechos humanos vinculadas a la explotación de trabajadores en centros de estafas en línea. El empresario siempre ha negado las acusaciones.

Brasil figura entre las principales víctimas de estafas virtuales gestadas en complejos asiáticos, que simulan ser autoridades locales y utilizan criptomonedas (REUTERS/ARCHIVO)

“Fue durísimo vivir allí. Nos golpeaban casi todos los días. También había una pistola eléctrica. Sufrimos mucho. Estas son las marcas de las esposas, fuimos mantenidos así durante 17 horas”, dijo Luckas dos Santos mostrando las muñecas.

Dos Santos había recibido la falsa propuesta de trabajo con un salario de 1.500 dólares mientras trabajaba en un hostal en Tailandia. “Quiero decir que tengan mucho cuidado con las oportunidades que se presentan, porque, dado que el salario aquí en Brasil no es gran cosa, se crea una ilusión, como si fuera cinco o seis veces mayor. Y, en mi caso, acepté la oferta porque ya estaba en Tailandia y estaba buscando trabajo allí. Un amigo me la señaló en el grupo y pensé que era una oportunidad seria”, dijo dos Santos. En cuanto a Ferreira, había trabajado anteriormente de manera normal en Laos, Dubái y Filipinas. En agosto de 2023, ya de regreso en Brasil, el joven recibió una oferta de trabajo en Telegram para ganar 2.000 dólares al mes trabajando en Tailandia. La supuesta empresa incluso le había comprado el billete de avión. Pero una vez en el lugar, fue secuestrado y llevado a un centro de estafas en línea en condiciones de semiesclavitud. El lugar en el que los dos brasileños fueron obligados a trabajar bajo amenaza durante tres meses estaba vigilado, según sus testimonios, por unos 300 hombres armados. A pesar de varios intentos de fuga, finalmente fueron decisivos para su liberación Exodus Road Brasil, una organización no gubernamental internacional que combate el tráfico de seres humanos, y el Ejército Budista Democrático Karen (DKBA), un grupo rebelde armado que controla la zona donde operaba la mafia responsable de su prisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, el Itamaraty, desde hace tiempo ha iniciado campañas informativas para advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos del tráfico de personas y de las falsas ofertas de trabajo en el Sudeste asiático. Los brasileños son muy buscados por los grupos criminales por hablar portugués y así garantizar a estas redes criminales la posibilidad de fraudes contra víctimas lusófonas, no solo en el gigante latinoamericano.

Los fraudes incluyen estafas amorosas, suplantación de policías, inversiones falsas en criptomonedas y explotación de trabajadores bajo amenazas armadas en Tailandia (REUTERS/ARCHIVO)

Un informe publicado hoy por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), un think tank con sede en Suiza, y titulado “Un mundo de engaño: mapa del panorama global del fenómeno de los centros de scam”, revela la existencia de centros de estafas en las zonas periféricas de las dos ciudades más grandes de Brasil, São Paulo y Río de Janeiro, que utilizan pequeñas oficinas situadas en edificios comerciales convencionales. Según el informe, estas oficinas se alquilan solo por pocas semanas a la vez para evitar caer en los controles de la policía y utilizan un promedio de 30-40 personas reclutadas en Telegram mediante falsas ofertas de puestos de trabajo de telemarketing. A menudo se utilizan incluso plataformas como Airbnb para alquileres de corta duración. Los criminales llevan sus propios routers de internet y computadoras portátiles y dejan el alojamiento dentro de cinco días para evitar que las fuerzas del orden identifiquen su dirección IP.

Brasil también es central en las estafas que recientemente han involucrado a Corea del Sur, tanto que en el reciente viaje al país asiático, el pasado febrero, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, las policías de los dos países firmaron por primera vez un acuerdo de cooperación.

El centro de O'Smach recreaba falsas oficinas policiales de Brasil, Australia, Canadá, India y China para perpetrar múltiples tipos de estafas en línea (REUTERS/ARCHIVO)

El comisario general interino de la Agencia Nacional de Policía de Corea, Yoo Jae-seong, se reunió con su homólogo Andrei Passos Rodrigues para el primer marco formal de colaboración entre las fuerzas policiales en la historia de los dos países contra las estafas vinculadas a la llamada “K-Wave”. Se trata de la Ola Coreana (Korean Wave en inglés), es decir, la moda de la cultura pop coreana, a menudo llamada también Hallyu, difundida a partir de los años 2000. Se trata de películas, series de televisión, moda, videojuegos y contenidos en línea que han conquistado a millones de fans en el mundo. Sobre todo la música K-pop y las series coreanas, llamadas K-drama, se han vuelto muy populares en Brasil, de donde en los últimos años ha surgido la proliferación de estafas que explotan la popularidad de la cultura coreana en lo que se ha convertido ya en el primer país de América Latina entre los principales fans de la cultura del país asiático. “Brasil es uno de los mayores consumidores de contenidos culturales coreanos en América Latina. Por eso son necesarias acciones preventivas para proteger tanto a los ciudadanos coreanos como a los fans locales”, declaró el comisario general de la policía coreana Yoo a la prensa de su país. En estas estafas, los criminales se hacen pasar por coreanos o representantes de empresas de internet vinculadas a Corea del Sur que venden falsos paquetes turísticos para el país asiático o merchandising coreano inexistente. Pero sobre todo están aumentando las estafas románticas en línea. Según el Consulado General de la República de Corea en San Pablo, algunos sospechosos que se presentaban como coreanos habrían extorsionado o captado a víctimas para explotación sexual. Algunos sitios fraudulentos incluso publicitaban experiencias de citas pagadas con hombres coreanos. Uno de estos sitios se descubrió posteriormente que estaba gestionado por un criminal brasileño.

El acuerdo firmado con la policía surcoreana también establece una base para una cooperación investigativa concreta y para el intercambio de información con Brasil en la lucha contra los crímenes transnacionales. Yoo subrayó que delitos internacionales como el tráfico de drogas y las estafas en línea se han convertido en amenazas globales y propuso que Brasil entre formalmente en la International Investigative Cooperation Alliance (IICA). El comisario general también pidió la participación activa de Brasil en la operación internacional contra el tráfico de seres humanos Breaking Chains, dirigida por la policía surcoreana, y propuso la candidatura de Corea del Sur a Ameripol, un organismo de cooperación que reúne a las policías de 27 países de América Latina, en calidad de observador. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción y el tráfico global de cocaína están en los niveles más altos jamás registrados y los grupos criminales latinoamericanos están buscando nuevos mercados en África y en Asia, entre ellos Corea del Sur, donde el costo de la droga puede llegar a ser entre 20 y 40 veces más alto que en Brasil.