Baloy marcó en el minuto 78 cuando Inglaterra ganaba por 6 a 0. (Cortesía: BBC)

Felipe Baloy se lanzó dentro del área y conectó el balón con la pierna derecha, desatando una celebración que rompió la lógica del marcador. Mientras las redes inglesas se estremecían, el capitán panameño alzaba los brazos y la adrenalina del partido se reflejaba en su rostro. Era el minuto 78 del partido ante Inglaterra, en el Mundial de Rusia 2018, y Panamá, pese a la goleada en contra, acababa de firmar su primer gol en una Copa del Mundo. El estadio de Nizhni Nóvgorod, colmado de banderas rojas y blancas, fue testigo de ese instante en el que el fútbol panameño alcanzó un hito largamente soñado.

En el Estadio de Nizhni Nóvgorod, el 24 de junio de 2018, Felipe Baloy marcó el primer gol de Panamá en una Copa del Mundo. El defensor, de 37 años, encontró el balón en el área tras un tiro libre ejecutado desde la izquierda por Ricardo ávila y lo envió al fondo de la red ante el arquero Jordan Pickford. La selección canalera caía 6-0 ante Inglaterra en el Mundial de Rusia, pero ese tanto, a los 78 minutos, desató una celebración que trascendió el resultado.

El gol de Baloy fue recibido entre lágrimas y abrazos por sus compañeros y por la multitud de aficionados panameños en las gradas. El técnico Hernán Darío Gómez observó la escena desde el banquillo, mientras las banderas de Panamá ondeaban en el estadio. Este momento, que selló la despedida internacional de Baloy tras 103 partidos, representó el cierre de una etapa para la denominada “generación dorada” del fútbol panameño.

Con una derrota contundente en el marcador pero un hito para la historia deportiva del país. Panamá llegó al encuentro tras perder 3-0 frente a Bélgica y se enfrentó a una selección inglesa que impuso su jerarquía desde el inicio. John Stones abrió el marcador a los 8 minutos y Harry Kane sumó tres goles para Inglaterra, que completó la media docena antes del tanto panameño.

Baloy marcó el primero gol en mundiales para su país. Pablo Elías Giussani (Associated Press)

La jugada del gol comenzó con un tiro libre de ávila al corazón del área. Baloy, el capitán panameño, se anticipó a la defensa y remató con la pierna derecha. El estadio retumbó con la reacción de los hinchas, que celebraron el tanto como si se tratara de un triunfo. Según datos publicados por ESPN, con ese gol, Baloy se convirtió además en el debutante de mayor edad en anotar en un Mundial.

De acuerdo con Misterchip, estadístico español, el tanto de Baloy no solo representó el primer gol de Panamá en la historia de los mundiales, sino que también estableció un precedente para próximas generaciones. El festejo, que unió a jugadores y aficionados, reflejó la transformación de un país tradicionalmente vinculado al béisbol hacia una nueva pasión futbolística.

La emoción de Baloy y el significado del gol marcaron un cambio de mentalidad en el fútbol panameño. El equipo, que había luchado durante décadas por llegar a la élite, encontró en ese momento una validación para su proceso de crecimiento. Baloy, rodeado por compañeros como Blas Pérez y Román Torres, entregó el testigo a los nuevos futbolistas, estableciendo un estándar para el futuro.

parte del grupo G, panamá jugó contra Inglaterra. REUTERS/Murad Sezer

El partido finalizó 6-1 a favor de Inglaterra, pero la anotación de Panamá quedó registrada como un símbolo de resiliencia. El impacto de ese gol se mantiene vigente, especialmente ahora que la selección dirigida por Thomas Christiansen. La meta ya no es solo anotar, sino avanzar en la competición.

Felipe Baloy como director técnico

Felipe Baloy se convirtió en el primer panameño en clasificar a un Mundial tanto como jugador como director técnico principal, tras lograr el pase de la Selección Masculina Sub-17 de Panamá a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026.

Baloy asumió la dirección técnica de la Selección Sub-17 de Panamá después de su paso por la Sub-19, donde obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 y el subcampeonato del Torneo UNCAF FIFA Forward 2025. La federación panameña destacó que, bajo su estrategia, la Sub-17 alcanzó una clasificación histórica al Mundial, un logro que refuerza su estatus dentro del fútbol panameño.

Fotografía de archivo en la que se registró al defensa internacional y excapitán de la selección panameña de fútbol Felipe Baloy, en Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba

En el ámbito de clubes, Baloy dirigió al Tauro FC y conquistó el Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El entrenador también cuenta con experiencia en el fútbol mexicano, donde disputó 11 temporadas y fue campeón con Monterrey en el Apertura 2009 y con Santos Laguna en el Clausura 2012. Además, el ex defensor central jugó en Brasil, logrando el título de campeón con Atlético Paranaense en 2005, y en Colombia con Envigado e Independiente Medellín.

Entre los logros destacados de Baloy figuran: la clasificación al Mundial Sub-17 como director técnico en 2026, el título de la LPF con Tauro FC en 2024 y los campeonatos de la Liga MX con Santos Laguna y Monterrey. La carrera del entrenador y exjugador constituye un referente para el deporte panameño y para las nuevas generaciones de futbolistas del país.