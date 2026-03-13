El narco uruguayo Sebastián Marset fue extraditado desde Bolivia a Estados Unidos: la DEA se encarga del traslado

Sebastián Marset (segundo desde la derecha) después de haber sido detenido por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia (Foto proporcionada por Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) / AFP)

En un megaoperativo en Bolivia, la captura y traslado a Estados Unidos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset marcaron un hito en la lucha regional contra el crimen organizado. Marset fue detenido en Santa Cruz de la Sierra y subido a un avión por efectivos de la agencia antidrogas de Estados Unidos, con presencia de policías locales.

Marset fue llevado a Estados Unidos porque se lo busca por delitos asociados al tráfico de drogas. La acción rápida respondió a su historial de evasión y a investigaciones abiertas en varios países, lo que requería garantizar su disponibilidad ante la justicia estadounidense.

El traslado se realizó en la aeronave identificada con el número N846DJ, que partió de Santa Cruz y tenía prevista una escala en Lima, Perú, antes de continuar hacia Estados Unidos. Marset, esposado de pies y manos, vestido de negro y bajo estricta vigilancia, fue escoltado por agentes antidrogas a lo largo de la operación.

Las imágenes del procedimiento muestran a Marset sentado frente a una mesa acompañado por cuatro agentes de la DEA, dos con el rostro cubierto y altamente armados. Otra fotografía lo registra en la pista de aviación, rodeado por policías y bajo constante supervisión.

Sebastián Marset (tercero desde la izquierda) después de haber sido detenido por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia (Foto proporcionada por Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) / AFP)

Persecución internacional y antecedentes de Sebastián Marset

La detención de Marset es el resultado de años de persecución internacional. En 2023, había logrado escapar de un operativo en la misma ciudad boliviana. Tras esa fuga, la justicia de Bolivia abrió procesos por narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas, y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación roja para su arresto.

El nombre de Sebastián Marset ya figuraba entre los narcotraficantes más perseguidos. La detención fue posible gracias a la coordinación entre fuerzas policiales de Sudamérica y Estados Unidos. El operativo, iniciado de madrugada y prolongado por más de cinco horas, incluyó vigilancia intensiva para bloquear cualquier nueva fuga del detenido.