La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes

El dictador cubano, Miguel Diaz-Canel, en una fotografía de archivo (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el miércoles el incremento de la represión contra periodistas independientes en Cuba, en un contexto de deterioro económico y social que impulsó manifestaciones de descontento ciudadano.

“Los hechos evidencian un patrón persistente de hostigamiento por parte del Estado contra quienes ejercen el derecho a informar y expresarse libremente”, señaló la SIP en un comunicado.

Entre los casos más recientes figura la detención arbitraria de la periodista independiente Yunia Figueredo el 10 de marzo, tras participar en una protesta ciudadana conocida como “cacerolazo”, de acuerdo con Diario de Cuba. Ese mismo día también fue arrestada la periodista Yania Suárez, cuya situación legal y cargos aún no han sido esclarecidos por las autoridades.

La reportera Camila Acosta denunció el 9 de marzo que agentes de la Seguridad del Estado reinstalaron un cerco policial frente a su vivienda en La Habana para impedirle salir, una medida de vigilancia y restricción de movimiento que ha experimentado en varias ocasiones.

El periodista Vladimir Turró también fue agredido físicamente el 7 de marzo por una funcionaria mientras documentaba presuntos actos de corrupción relacionados con servicios públicos.

La SIP condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes (Cortesía El Pitazo)

La SIP, con sede en Miami, expresó su preocupación ante las presiones ejercidas por el régimen cubano contra familiares de creadores de contenido digital críticos de las autoridades locales. En los últimos días, agentes de la Seguridad del Estado citaron a declarar a la madre y a una amiga cercana de la youtuber Anna Bensi, mientras que el padre de Amanda Andrés Navarro, integrante del proyecto digital “Fuera de la caja”, reportó visitas policiales con advertencias y amenazas.

La organización también destacó las recientes denuncias de mensajes intimidatorios enviados desde números desconocidos a la periodista Alejandra García, del medio independiente La hora de Cuba. Este tipo de amenazas precedió en el pasado a detenciones arbitrarias de comunicadores.

“La repetición de arrestos, cercos policiales, agresiones físicas y amenazas demuestra el uso sistemático del aparato estatal para intimidar y silenciar a periodistas y comunicadores independientes”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, difundido este martes por la SIP, señala a Cuba como un país de “alta restricción”. El informe detalla que la isla “normalizó las situaciones adversas a la libertad de expresión, sofisticando el ambiente de restricción hasta casi evitar la manifestación ciudadana, que, aún presente, enfrenta nuevas trabas debido a la represión previa en un cerco institucional”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Jornet (i) y el periodista Armando Castilla (d) y la investigadora de la Universidad Católica Andres Bello, Argelia Perozo (en pantalla) participan durante la presentación del Índice de Chapultepec (México) (EFE/José Méndez/Archivo)

“La persecución no solo alcanza a quienes informan, sino también a sus familiares y allegados, en una estrategia destinada a generar miedo y fomentar la autocensura”, advirtió Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.

El Índice Chapultepec de la SIP señalÓ que, entre los 23 países analizados, solo República Dominicana cuenta con plena libertad de expresión, situándose en el primer lugar del ranking.

El estudio, realizado en conjunto con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, destaca que dos países —Venezuela y Nicaragua— carecen de libertad de expresión, mientras que ocho presentan altas restricciones a ese derecho: Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

Tras República Dominicana, los países con menores restricciones durante el periodo analizado (del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025) son Chile, Canadá, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá.

(Con información de EFE y AFP)