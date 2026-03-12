América Latina

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes

“La repetición de arrestos, cercos policiales, agresiones físicas y amenazas demuestra el uso sistemático del aparato estatal para intimidar y silenciar”, afirmó el presidente de la organización, Pierre Manigault

Guardar
El dictador cubano, Miguel Diaz-Canel,
El dictador cubano, Miguel Diaz-Canel, en una fotografía de archivo (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el miércoles el incremento de la represión contra periodistas independientes en Cuba, en un contexto de deterioro económico y social que impulsó manifestaciones de descontento ciudadano.

“Los hechos evidencian un patrón persistente de hostigamiento por parte del Estado contra quienes ejercen el derecho a informar y expresarse libremente”, señaló la SIP en un comunicado.

Entre los casos más recientes figura la detención arbitraria de la periodista independiente Yunia Figueredo el 10 de marzo, tras participar en una protesta ciudadana conocida como “cacerolazo”, de acuerdo con Diario de Cuba. Ese mismo día también fue arrestada la periodista Yania Suárez, cuya situación legal y cargos aún no han sido esclarecidos por las autoridades.

La reportera Camila Acosta denunció el 9 de marzo que agentes de la Seguridad del Estado reinstalaron un cerco policial frente a su vivienda en La Habana para impedirle salir, una medida de vigilancia y restricción de movimiento que ha experimentado en varias ocasiones.

El periodista Vladimir Turró también fue agredido físicamente el 7 de marzo por una funcionaria mientras documentaba presuntos actos de corrupción relacionados con servicios públicos.

La SIP condenó el aumento
La SIP condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes (Cortesía El Pitazo)

La SIP, con sede en Miami, expresó su preocupación ante las presiones ejercidas por el régimen cubano contra familiares de creadores de contenido digital críticos de las autoridades locales. En los últimos días, agentes de la Seguridad del Estado citaron a declarar a la madre y a una amiga cercana de la youtuber Anna Bensi, mientras que el padre de Amanda Andrés Navarro, integrante del proyecto digital “Fuera de la caja”, reportó visitas policiales con advertencias y amenazas.

La organización también destacó las recientes denuncias de mensajes intimidatorios enviados desde números desconocidos a la periodista Alejandra García, del medio independiente La hora de Cuba. Este tipo de amenazas precedió en el pasado a detenciones arbitrarias de comunicadores.

La repetición de arrestos, cercos policiales, agresiones físicas y amenazas demuestra el uso sistemático del aparato estatal para intimidar y silenciar a periodistas y comunicadores independientes”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, difundido este martes por la SIP, señala a Cuba como un país de “alta restricción”. El informe detalla que la isla “normalizó las situaciones adversas a la libertad de expresión, sofisticando el ambiente de restricción hasta casi evitar la manifestación ciudadana, que, aún presente, enfrenta nuevas trabas debido a la represión previa en un cerco institucional”.

El presidente de la Comisión
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Jornet (i) y el periodista Armando Castilla (d) y la investigadora de la Universidad Católica Andres Bello, Argelia Perozo (en pantalla) participan durante la presentación del Índice de Chapultepec (México) (EFE/José Méndez/Archivo)

La persecución no solo alcanza a quienes informan, sino también a sus familiares y allegados, en una estrategia destinada a generar miedo y fomentar la autocensura”, advirtió Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.

El Índice Chapultepec de la SIP señalÓ que, entre los 23 países analizados, solo República Dominicana cuenta con plena libertad de expresión, situándose en el primer lugar del ranking.

El estudio, realizado en conjunto con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, destaca que dos países —Venezuela y Nicaragua— carecen de libertad de expresión, mientras que ocho presentan altas restricciones a ese derecho: Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

Tras República Dominicana, los países con menores restricciones durante el periodo analizado (del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025) son Chile, Canadá, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaLa HabanaCubarégimen cubanoMiguel Díaz-Canel

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez designó a una nueva ministra de Hidrocarburos tras su intención de mantener relaciones a “largo plazo” con EEUU

El nombramiento confiere a Paula Henao el liderazgo de una cartera estratégica para la economía venezolana después de que Rodríguez ocupara el puesto de forma temporal desde agosto de 2024

Delcy Rodríguez designó a una

Kast asumió la presidencia de Chile y prometió un “gobierno de emergencia” con medidas duras en seguridad e inmigración

El dirigente conservador, de 60 años, prestó juramento en una ceremonia celebrada en la ciudad costera de Valparaíso y luego habló desde el balcón del palacio presidencial en Santiago, donde presentó su programa de gobierno centrado en el restablecimiento del orden público y el control de la inmigración ilegal

Kast asumió la presidencia de

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Alimentos, textiles, cosméticos, manufacturas y servicios forman parte de la oferta exportable que los países de la región presentan durante los tres días de la exposición comercial.

Centroamérica y República Dominicana muestran

El gobierno de El Salvador felicita a José Antonio Kast por su investidura como presidente de Chile

Un mensaje oficial transmitido por la administración salvadoreña expresó reconocimiento al nuevo mandatario chileno, mientras que la representación diplomática en la ceremonia estuvo a cargo del vicepresidente Félix Ulloa

El gobierno de El Salvador

Salida de médicos cubanos afectará atención en zonas rurales de Guatemala

El gobierno guatemalteco concluye acuerdo con brigada médica cubana. La decisión de las autoridades implica el retiro escalonado de 400 profesionales extranjeros, lo que representa una transición significativa en el modelo de atención pública

Salida de médicos cubanos afectará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Estos son los cuatro estudios que debe hacerse cualquier mujer después de los 40 años, según un doctor

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No se trata de eliminar el malestar, sino de aprender a vivir con él”

Egipto, Marruecos y Argelia lideran la compra de armas en África: la cercanía de Mohamed VI a EEUU y los “acuerdos reservados” argelinos con Rusia

El Ministerio de Defensa de Italia informa sobre el impacto de un misil en una de sus bases militares en Irak

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Más de 12.000 menores no acompañados llegaron a Italia en 2025, según UNICEF

Rusia "no tiene nada que decir" sobre si entrega o no información de inteligencia a Irán

Von der Leyen anuncia una estrategia para impulsar mini reactores nucleares y 200 millones para inversión

La contaminación del aire, el agua y el suelo serán daños "duraderos" de la guerra en Irán

Mueren ocho personas en un ataque israelí contra una zona costera en el este de Beirut

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox comparte nuevas imágenes

Megan Fox comparte nuevas imágenes de una sensual sesión fotográfica

Warwick Davis, estrella de ‘Harry Potter’ recibió la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William

Desde polémicas raciales hasta acusaciones de acoso: los ganadores del Oscar más controversiales

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”