América Latina

Ecuador y Estados Unidos incautaron casi 2 toneladas de droga en altamar valorada en más de USD 40 millones

Un operativo bilateral permitió la detención de dos personas y la retención de decenas de bultos con sustancia ilícita. La acción estuvo enmarcada en la lucha para combatir las redes de tráfico que operan en la región

Armada de Ecuador
Armada de Ecuador

La Armada de Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron 1,9 toneladas de droga en altamar, presuntamente destinadas al país norteamericano, y detuvieron a dos personas, según informó este martes la institución militar ecuatoriana.

La sustancia, cuyo tipo no se especificó, estaba distribuida en 77 bultos y tendría un valor estimado de USD 40 millones en el mercado estadounidense y USD 70 millones en el europeo.

Durante el operativo, fueron arrestados dos ciudadanos ecuatorianos, identificados como Víctor V. y Jonathan V. El Ministerio de Defensa señaló que esta acción forma parte de los acuerdos de cooperación que Ecuador mantiene con países aliados para combatir delitos transnacionales en los espacios marítimos.

En el último año, Ecuador y Estados Unidos realizaron varias incautaciones conjuntas en alta mar. La más reciente ocurrió el 23 de febrero, cuando se decomisaron 3,12 toneladas de cocaína en una embarcación localizada cerca del límite con Perú, en el sur del país.

Ambos países también iniciaron la semana pasada operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones consideradas “terroristas”, en las que bombardearon y destruyeron un campamento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC.

Integrantes de las Fuerzas Armadas
Integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador durante un operativo en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia (EFE/ Ministerio de Defensa de Ecuador/Archivo)

Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, declaró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, sobre la intervención en el municipio de Cascales. Las fuerzas ecuatorianas emplearon aviones, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para localizar y destruir la infraestructura criminal.

En ese sentido, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, se refirió al apoyo bilateral contra las bandas transnacionales: “A pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra de EEUU ejecutó una acción dirigida para avanzar en el objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”.

Ecuador, situado entre Colombia y Perú —los dos mayores productores mundiales de cocaína—, con varios puertos y una economía dolarizada, se consolidó en los últimos años como un punto clave para el tráfico de droga hacia Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad ecuatorianas decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos que en 2024, año en que se registró una cifra récord de 294,61 toneladas, según datos oficiales.

Noboa afirmó que terroristas entrenan a criminales en Ecuador

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó que organizaciones como Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Irán estarían vinculadas al entrenamiento de grupos criminales en el país latinoamericano. En una entrevista con el medio Univisión, Noboa abordó la expansión del crimen organizado y las posibles conexiones internacionales de las bandas que operan en el país.

El mandatario sostuvo que algunas organizaciones delictivas locales habrían recibido formación o apoyo de estructuras asociadas a esos grupos, considerados organizaciones terroristas por varios países y organismos internacionales. Según Noboa, estas redes formarían parte de un entramado transnacional que alimenta la violencia y el narcotráfico en Ecuador.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa (Isaac Castillo/Presidencia de la República)

Las declaraciones se producen en un contexto de crisis de seguridad en el país, caracterizada por el fortalecimiento de bandas criminales, el aumento de homicidios y la presencia de organizaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Desde enero de 2024, el gobierno ecuatoriano declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra grupos del crimen organizado, a los que catalogó como organizaciones terroristas y actores beligerantes no estatales.

Noboa explicó que el problema de seguridad en Ecuador trasciende a las bandas locales, ya que responde a dinámicas regionales y globales del narcotráfico. El país se ha convertido en un punto estratégico para el envío de droga hacia mercados internacionales debido a su ubicación y a su infraestructura portuaria, lo que ha facilitado la expansión de organizaciones criminales con vínculos internacionales.

El mandatario defendió la necesidad de cooperación internacional para enfrentar estas amenazas y subrayó la importancia de la coordinación entre Estados, el intercambio de inteligencia y las acciones conjuntas contra las estructuras financieras y logísticas que sostienen las economías ilícitas.

(Con información de EFE)

