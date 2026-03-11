América Latina

Brasil exigió explicaciones a TikTok por videos que simulan agresiones a mujeres con cuchillos reales

El Ministerio de Justicia abrió una investigación formal contra la plataforma después de que el algoritmo convirtiera en tendencia grabaciones que justificaban la violencia ante una negativa sentimental

FOTO DE ARCHIVO: Adolescentes posan
FOTO DE ARCHIVO: Adolescentes posan para una foto mientras sostienen teléfonos inteligentes frente a un logotipo de TikTok en esta ilustración tomada el 11 de septiembre de 2025 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

El gobierno de Brasil exigió este martes explicaciones formales a TikTok después de que se viralizaran videos en los que hombres simulaban patadas, puñetazos y acuchillamientos —con cuchillos reales— sobre maniquís que representaban figuras femeninas. Las grabaciones circularon masivamente coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y se agruparon bajo la etiqueta “En caso que diga no”, una fórmula que justificaba la violencia ante un rechazo sentimental.

El Ministerio de Justicia envió un oficio a TikTok en el que le exige detallar cómo funcionan sus sistemas de moderación y su algoritmo de recomendación, y si los perfiles que difundieron el material recibieron compensación económica. La plataforma dispone de cinco días para responder. La defensa del Estado advirtió que los videos podrían constituir delitos de incitación al feminicidio y violencia psicológica, mientras que la policía federal identificó al menos cuatro cuentas responsables.

El ministerio subrayó que la obligación de TikTok va más allá de eliminar contenido a requerimiento de las autoridades. Recordó que una reciente decisión de la Corte Suprema amplió la responsabilidad civil de las plataformas, que ahora deben actuar de forma proactiva ante material que configure crímenes contra la mujer. TikTok respondió a la agencia AFP con un comunicado en el que confirmó que retiró los videos y que su equipo trabaja para identificar contenidos infractores similares.

El episodio no es un hecho aislado. El Institute for Strategic Dialogue (ISD) documentó en TikTok lo que sus investigadores denominaron un “brecha de moderación”: un vacío de moderación que permite que contenidos contrarios a las propias normas de la plataforma circulen sin consecuencias. Un estudio del Centro Antibullying de la Universidad de Dublín publicado en 2024 halló que el 76% del contenido recomendado por TikTok pasaba a ser agresivo tras apenas dos o tres horas de uso; si el perfil era masculino, la plataforma sugería material antifeminista en los primeros 23 minutos.

Mujeres participan en la marcha
Mujeres participan en la marcha de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8M este domingo, en Río de Janeiro (Brasil) EFE/ André Coelho

Elisa García-Mingo, socióloga española especializada en la machosfera, apuntó a la raíz estructural del problema en el diario catalán Ara: “El modelo de negocio de las plataformas es la atención. Los contenidos polarizadores generan más interacción y más tiempo en pantalla, lo que se traduce en mayores ingresos”. La investigadora advirtió que, tras la pandemia, la producción de contenido misógino se ha profesionalizado en TikTok y otras plataformas.

El caso de Brasil se enmarca en una oleada de presiones regulatorias contra las tecnológicas. El ejemplo más reciente fue el escándalo de Grok, el chatbot de inteligencia artificial integrado en X, la red social de Elon Musk. Entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026, Grok generó más de tres millones de imágenes sexualizadas no consentidas de mujeres y menores en once días, según un análisis de 20.000 publicaciones realizado por investigadores especializados en odio digital. Reguladores de la Unión Europea, Francia, India, Australia y Brasil abrieron investigaciones contra xAI, la filial de Musk responsable del sistema. Ante las críticas, Musk respondió con emojis de risa.

ONU Mujeres advirtió en junio de 2025 que los algoritmos amplifican el contenido misógino y señaló que existen pruebas crecientes de que autores de ataques violentos contra mujeres participaban en comunidades misóginas en línea antes de actuar. La activista brasileña Sônia Coelho, de la Marcha Mundial de las Mujeres, lo resumió en declaraciones a un medio brasileño: las redes sociales, dijo, terminan haciendo que el feminicidio “parezca natural”.

Brasil registró 1.518 mujeres asesinadas en 2025, el mayor número desde que la ley incorporó el delito de feminicidio hace una década, según datos oficiales. La exigencia a TikTok llega pocos días después de una megaoperación policial que se saldó con la detención de más de 5.000 agresores en todo el país. La magnitud de las cifras contrasta con la velocidad a la que las plataformas convierten el odio en negocio antes de que ninguna autoridad las detenga.

Temas Relacionados

TiktokBrasil

