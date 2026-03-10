Orsi se reunió con hermana del comerciante asesinado al grito de “Alá es grande”

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a Noemí Fremd, hermana del comerciante David Fremd asesinado por judío hace 10 años (Presidencia)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió este lunes a Noemí Fremd, la hermana del comerciante David Fremd, que fue asesinado hace 10 años en un ataque antisemita en Paysandú. En el encuentro, la mujer le presentó un proyecto para abordar el problema del antisemitismo en el país.

El 8 de marzo de 2016, Fremd fue atacado por la espalda con un cuchillo por Carlos Omar Peralta, que lo había esperado en una esquina céntrica de Paysandú (en el litoral del país) para matarlo por ser judío. Tenía una “misión” que le había encargado su dios. “¡Alá es grande!”, gritó este hombre que tenía el alias Abdullah Omar al concretar el asesinato.

Noemí Fremd, la hermana de David, se reunió este lunes con el presidente Orsi para plantearle una iniciativa orientada a trabajar con el antisemitismo a través de acciones educativas y sociales, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

El presidente Yamandú Orsi junto a Rafael Fremd, el hijo del comerciante judío asesinado en 2016 (Presidencia Uruguay)

“Fue un honor que nos dé la oportunidad de conversar sobre los diez años del asesinato de mi hermano Fremd, asesinado por ser judío, lo cual tiene una connotación muy grave para lo que es la sociedad uruguaya”, expresó Fremd tras la reunión.

Su preocupación no solo está dada por el asesinato de su hermano por ser judío sino también porque percibe que hay un aumento de las manifestaciones antisemitas en los últimos años en el país. Su planteo apunta a recuperar los valores de convivencia que caracterizaron históricamente al país.

“Le traje un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de generar cambios en la educación, trabajando con las intendencias también a partir del Ministerio de Educación y Cultura en todo el país”, señaló. Esta iniciativa no se centraría solamente enlos centros educativos sino buscaría llegar a distintos espacios de la sociedad.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y la familia de David Fremd (Presidencia Uruguay)

Ese aumento no es solo una percepción sino también está reflejado en estudios de opinión pública. Un informe de la consultora Opción muestra que hay una “luz amarilla” en este sentido. Entre el 10% y el 20% de la población uruguaya tiene una actitud hostil o negativa hacia los judíos. Las opiniones desfavorables solían ser más prevalentes en las personas de derecha, pero ahora eso ha cambiado y crecieron entre los votantes de izquierda. “Es un indicador de judeofobia. No es un porcentaje menor. Son entre 270.000 y 500.000 personas”, declaró a Búsqueda tiempo atrás el director de la consultora, Rafael Porzecanski. “Hay una luz amarilla. Una advertencia. Un desafío a la convivencia”, señaló.

Tras su encuentro con Orsi, Noemí Fremd expresó: “Frente a ese acontecimiento, más todo lo que ha pasado en los años subsiguientes desde la parte cultural y de los valores de nuestra sociedad y lo que ha crecido el antisemitismo, la preocupación era plantearle al presidente justamente hacer algo para recuperar la idiosincrasia de nuestro país”.

David Fremd, comerciante uruguayo asesinado por ser judío

Su objetivo, expresó Fremd, es generar instancias de reflexión que permitan frenar el crecimiento de expresiones antisemitas. “La idea es que llegue a la sociedad toda. Es un proyecto que estamos pensando para trabajar con la población en general, con adultos, en centros culturales, casas de cultura de cada departamento, en los pueblos, en distintos lugares”, detalló.

La hermana del comerciante asesinado lamentó que Uruguay tenga la bandera de ser uno de los países con “mayores manifestaciones antisemitas”, algo que adjudicó a los debates internacionales que se dan por este tema. “Hoy en día muchos hablan de un conflicto muy complejo y se confunde. Al ser Israel el país de los judíos, muchas veces se trasladan problemáticas de ese país hacia los judíos en general”, interpretó.

El diálogo con Orsi se centró en la realidad uruguaya, detalló Noemí Fremd.