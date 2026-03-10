La municipalidad de Santiago de Chile declarará como “Visitante Ilustre” a María Corina Machado

Machado se reunirá con sus compatriotas venezolanos en el Paseo Bulnes de la capital chilena.

Este jueves 12, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hará entrega de la llaves de la ciudad y declarará como “Visitante Ilustre” a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien llegará al país para ser parte de la investidura del presidente electo, José Antonio Kast, el miércoles en el Congreso Nacional.

Según el cronograma publicado por su equipo, la ceremonia se llevará a cabo en el municipio capitalino a las 13.00 horas, después de una misa que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana “en apoyo al pueblo chileno y al nuevo gobierno”.

Ese mismo día, a las 15:30 horas, Machado será parte de la inauguración de la “Cátedra Piñera” en la Universidad del Desarrollo, iniciativa académica creada en homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera que busca reflexionar sobre su gestión pública y su legado en democracia.

Luego, a las 17:00 horas, la Premio Nobel de la Paz tendrá un encuentro con ciudadanos venezolanos residente en Chile en el Paseo Bulnes, a pocas cuadras de La Moneda.

La Premio Nobel de la Paz aseguró que Kast insistió personalmente en que asistiera al cambio de mando.

“Enorme aprecio por Kast”

En conversación con La Tercera, Machado agradeció este lunes la invitación al cambio de mando, asegurando que “tengo un enorme aprecio por el presidente Kast. Creo que ha hecho cosas increíbles por la movilización y ahora la unión del país de cara a esta nueva etapa en su historia (...) Súper agradecida porque me insistió mucho que fuera como su invitada especial”.

De paso, recordó la amistad que la unía al fallecido expresidente Piñera.

“Fue un gran amigo de Venezuela, un gran amigo personal. Sufrí mucho su muerte y seguí siempre muy cercana a su familia. Magdalena, su hija, fue a Oslo en diciembre y me llevó todo el cariño de sus hijos y de su esposa Cecilia. Y desde entonces me hablaron del evento de la Cátedra Piñera en la Universidad del Desarrollo”, agregó.

Finalmente, la líder de la oposición a Maduro dijo estar emocionada de “poder atender a la invitación tanto del presidente Kast como de la familia Piñera”, y de reunirse con “los venezolanos que están en Chile, que son una comunidad increíble, de muchísimo talento (...) Cuento los minutos de poder encontrarme con los venezolanos y con los chilenos”, remató.