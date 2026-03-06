Murió uno de los seis detenidos por el régimen cubano tras la interceptación de la lancha de Florida en aguas territoriales

Los fiscales presentaron cargos de terrorismo contra los tripulantes supervivientes del barco (AFP)

El Ministerio del Interior del régimen cubano (Minint) informó que uno de los seis detenidos por el operativo contra una lancha rápida procedente de Estados Unidos falleció a raíz de las heridas sufridas durante el presunto tiroteo con las tropas guardafronteras.

En un comunicado sobre la investigación del caso, las autoridades cubanas confirmaron que Roberto Álvarez Ávila, herido en el incidente y bajo custodia desde entonces, “falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas”.

El 25 de febrero, guardafronteras cubanos interceptaron una lancha rápida proveniente de Estados Unidos en aguas territoriales, con diez personas a bordo, todos cubanos residentes en Estados Unidos.

La cartera bajo control de la dictadura cubana detalló que desde la embarcación se abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque. Cuatro tripulantes murieron en el acto y los otros seis resultaron heridos.

Según el nuevo parte, los detenidos heridos “continúan recibiendo asistencia médica especializada de acuerdo al estado de salud y la gravedad de cada cual”.

Las autoridades señalaron que avanzan las acciones periciales y de instrucción para esclarecer los hechos y determinar la implicación de los autores. Las declaraciones de los detenidos se suman a otras diligencias investigativas que, según el Minint, refuerzan las evidencias en su contra y han permitido identificar la participación de personas radicadas en Estados Unidos.

Un mapa geográfico ilustra la ubicación aproximada de un tiroteo marcado con una estrella roja en la costa norte de Cuba, mostrando también ciudades importantes como La Habana, Miami y Nassau. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Minint subrayó que se mantiene una “comunicación oportuna” con las autoridades estadounidenses.

El lunes, funcionarios de Estados Unidos manifestaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación, con intercambio informativo, de evidencias y otras acciones conjuntas.

El régimen indicó que la cooperación recíproca es un deber en el enfrentamiento al terrorismo. La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba imputó a los detenidos cargos por delitos de terrorismo y solicitó prisión provisional para todos ellos. Según la FGR, los acusados enfrentan penas que pueden ir desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua o pena de muerte.

El incidente se produce en un contexto de tensión entre Estados Unidos y Cuba, tras el endurecimiento de sanciones energéticas por parte de Washington.

Donald Trump anticipó la caída de la dictadura de Cuba

El presidente de Estados Unidos afirmó que el régimen cubano “está cerca de su final” y atribuyó la crisis actual de la isla a la estrategia de presión económica impulsada por su gobierno. “Cuba caerá... Después de 50 años, eso es la guinda del pastel”, declaró Trump en una entrevista telefónica con Politico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca, el 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump sostuvo que la aguda escasez de combustible y productos básicos en Cuba responde al corte de suministros y petróleo venezolano, medida que Washington considera clave en el debilitamiento progresivo del régimen cubano. Según el mandatario, la política de endurecimiento de sanciones ha logrado aislar a Cuba de su principal fuente de apoyo externo. “Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, detalló.

De acuerdo con el inquilino de la Casa Blanca, la falta de recursos externos colocó al régimen en una situación límite, acelerando un proceso de cambio político que “ya no tiene retorno”. “De lo contrario, no tendrían este problema”, subrayó en referencia al desabastecimiento generalizado en la isla.

En este contexto, Trump confirmó que existen negociaciones en curso entre Washington y La Habana, aunque aclaró que el diálogo responde a la necesidad del gobierno cubano de recibir asistencia ante la crisis económica. “Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, sostuvo.

(Con información de EFE)