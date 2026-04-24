América Latina

Chile: el presidente Kast aseguró que espera viajar pronto a Bolivia para reunirse con Rodrigo Paz

Ello, luego del encuentro entre los cancilleres de ambos países este jueves en La Paz en el que acordaron “avanzar en el entendimiento y la cooperación”

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José Antonio Kast y Rodrigo Paz buscan retomar los vínculos diplomáticos y comerciales entre Chile y Bolivia
“Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación", indicó el mandatario chileno.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast celebró el encuentro de este jueves entre los cancilleres de Chile y Bolivia en La Paz, en el que ambos acordaron “avanzar en el entendimiento y la cooperación” en temas de “interés mutuo”, y aseguró que “espera pronto” viajar al país vecino para reunirse con su par, Rodrigo Paz.

“Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación. Valoro el encuentro y acuerdos alcanzados entre cancilleres Pérez Mackenna y Aramayo. Espero pronto visitar Bolivia y reunirme con el Presidente Rodrigo Paz”, señaló Kast.

En la cita, los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Fernando Aramayo coincidieron en la necesidad de fortalecer el control fronterizo para combatir la migración irregular y el crimen organizado, y reactivaron el Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países tras 16 años.

Ambos emitieron una declaración conjunta desde Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz luego de reunirse en la frontera binacional, escenario de años de distanciamiento por la cuestión marítima y demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

“Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico”, manifestó Pérez Mackenna.

En tanto, Aramayo destacó la importancia de retomar las consultas a más alto nivel, señalando que esto “refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación, incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo”.

Previo a la reunión, el canciller altiplánico calificó la visita de su par chileno como “un hito fundamental” en el proceso de restablecimiento de relaciones, a lo que Pérez Mackenna agregó que se trata de “un nuevo comienzo con mucha esperanza y optimismo”.

Esta jornada, la delegación de Chile visitará Santa Cruz de la Sierra, motor económico del país vecino, para participar de otro encuentro empresarial.

Los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo (i), y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ofrecen declaraciones al finalizar una reunión con el compromiso de "avanzar en el entendimiento y la cooperación" para resolver temas de "interés mutuo" (EFE/ Luis Gandarillas)
Los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo (i), y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ofrecen declaraciones al finalizar una reunión con el compromiso de "avanzar en el entendimiento y la cooperación" para resolver temas de "interés mutuo" (EFE/ Luis Gandarillas)

Relación conflictiva

Bolivia y Chile mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente Kast en Santiago de Chile.

Al asumir el poder, Kast ordenó la construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

El mandatario boliviano manifestó su desacuerdo y, durante el Día del Mar, fecha en la que Bolivia reivindica su reclamo marítimo, señaló: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica”.

Cabe recordar que el reciente encuentro entre los cancilleres de ambos países se produce además pocos días después de la expulsión de Chile de 12 ciudadanos bolivianos con antecedentes penales.

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