Rematan autos de alta gama de una imputada por megaestafa ganadera en Uruguay: los precios de cada uno

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

Con el objetivo de recuperar la mayor parte de los activos posibles de los damnificados, la Justicia uruguaya dispuso el remate de cinco autos que habían pertenecido a Gustavo Basso, uno de los dos directores de Conexión Ganadera que se suicidó justo antes de que estallara en público la crisis de la empresa.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y a cambio pagaba una renta fija del 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

Hasta ahora hay tres personas imputadas. Pablo Carrasco era una de las dos caras visibles

Basso era un hombre reconocido de los negocios rurales. Murió en un accidente de tránsito y, con el paso del tiempo, se sabría que en realidad chocó voluntariamente contra maquinaria vial para suicidarse.

de Conexión Ganadera y fue imputado por la Justicia por estafa y lavado de activos y aguarda el juicio en prisión preventiva. Lo mismo sucede con su esposa, Ana Iewdiukow, que es acusada por los mismos delitos y fue enviada a prisión a otro centro penitenciario. Daniela Cabral, viuda del otro director, Gustavo Basso, es la tercera imputada, en este caso solo por estafa.

Así quedó el auto Tesla en el que murió el empresario Gustavo Basso (Captura Telemundo/Canal 12)

Uno de los vehículos que se rematará es una SUV Maseratti, que Basso le había regalado a Cabral.

Uno a uno, los vehículos de la familia Basso que se subastan

El remate será el próximo miércoles 18 de marzo, a la hora 15, en Montevideo. Tres de los cinco vehículos que se rematarán son de alta gama.

La camioneta Masseratti se subastará con una base de USD 70.000. Es modelo Grecale GT SUV 2024. Tiene 11.949 kilómetros.

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

La camioneta Jeep se subastará con una base de USD 38.000. Es modelo Gran Cherokee Limited SUV de 2023. Tiene 73.026 kilómetros.

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

La camioneta Audi se subastará con una base de UDS 18.000. Es modelo Q5 2.5 Quattro 252 HP 2018. Tiene 143.241 kilómetros.

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

La camioneta Volkswagen se subastará con una base de USD 7.000. Es modelo Saveir 2023. Tiene 113.880 kilómetros.

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

La camioneta Fiat se subastará con una base de USD 7.000. Es modelo Strada Freedom 2023. Tiene 183.929 kilómetros.

Remate de autos de que pertenecían a Gustavo Basso (rematadores.com)

Además de la subasta de estos cinco vehículos, la Justicia también decretó la venta del apartamento que la familia tiene en el edificio Imperiale de Punta del Este, que fue elegido por Cabral para pasar su prisión domiciliaria. Fue una decisión que generó indignación de los damnificados por la empresa. Hace algunas semanas, el juez Leonardo Méndez decidió que ese apartamento debía ser rematado. Argumentó que era difícil la conservación del inmueble para la familia porque tenía “importantes gastos fijos”.

Torre de edificios Imperiale, tomado por la inmobiliaria Weiss Mora Weiss

La familia de la viuda había presentado a finales de diciembre junto a la familia un recurso de reposición y apelación con el objetivo de evitar que el apartamento se rematara. Pero, ¿cuál era el argumento del juez para impulsar la venta? “Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase la venta en subasta privada”, escribió en una resolución. Los gastos comunes de este lugar son de unos 80.000 pesos uruguayos mensuales, algo menos de USD 2.000 por mes en temporada baja. Este apartamento está valuado en USD 915.000.

Daniela Cabral, imputada por estafa, pasa su prisión domiciliaria en un edificio de lujo en Punta del Este (APU)

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767